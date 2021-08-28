Китайская проблема нехватки жилья в фотографиях

Жилье в Гонконге с населением почти 7,5 млн. человек очень проблематично купить или снять, там осталось совсем мало земли под застройку. Вот поэтому в Гонконге многие живут в так называемых «гробницах» — тесных комнатках-клетках, где едва помещается один человек.







В Организации Объединенных Наций заявили, что проживание в этих кошмарных клетках «оскорбляет человеческое достоинство», но для 200 000 человек в Гонконге это единственное доступное жилье. Активисты правозащитных организаций уже долгие годы борются с «собачьими клетками». Наиболее заметной организацией является SoCo — Society for Community Organization, которая пытается наладить жилищные условия бедняков, но пока безуспешно.



«В тот день я вернулся домой и заплакал», — говорит Бенни Лам, который сделал все эти фотографии, детально иллюстрирующие упомянутые условия жизни. Серией своих фотографий под названием «В западне» Лам стремится пролить свет на нечеловеческие условия проживания, которые так контрастируют с гламурными неоновыми огнями обеспеченного Гонконга.



«Вы можете спросить, какое нам дело, почему мы должны заботиться о них, это совсем чужие нам люди», — написал Лам на своей странице в Фейсбук. «А вот и не чужие, это именно те люди, с которыми мы сталкиваемся каждый день: это официанты в ресторанах, где вы едите, это охранники в торговых центрах, в которых вы делаете покупки, это уборщицы и курьеры, которых вы встречаете повсюду.

Единственное различие между нами и ними – условия проживания. И здесь затронуто человеческое достоинство».«В этих крошечных пространствах и готовят еду и спят», — рассказывает Лам. Для создания таких вот «гробниц», обычные квартиры незаконно делят на « апартаментики » площадью 15 — 120 квадратных футов (примерно 1,5-12 м²). В одной из таких «клетушек» живет и 63-летний Вон Тат-Мин, который получает денежное пособие, так как по состоянию здоровья (у него больные ноги) больше не может работать водителем такси. За свою «жилплощадь» -1,67 м² — он платит примерно 307 долларов США (2400 гонконгских долларов) в месяц.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)