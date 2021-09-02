10 фактов о человеке, которые вы могли до сих пор не знать

Знать всего на свете просто невозможно. И факты из этой подборки наглядно показывают насколько мало мы знаем даже о нашем собственном теле и нашей жизни. Минутка познавательного на Фишках.









Один из десяти ваших друзей не доживёт до 40 лет

Полная длина волос человека — 725 км

Вы не задохнётесь в герметичной комнате

Одни из самых подвижных мышц в организме — мышцы фокусировки глаза

Мир не приспособлен для левшей

В течение жизни в нашем организме появляются и исчезают кости

Мы все совершаем кругосветное путешествие

«Путешествовать» можно даже не выходя из дома

Родство с обезьянами

Наше тело — целый мир.