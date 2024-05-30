10 забавных фактов из повседневной жизни, в реальность которых сложно поверить

Интересненько, любопытненько...
Пожалуй, даже самый-самый эрудированный человек не знает ответы на все на свете вопросы. Многие, возможно, даже не задумывались, как ввести акулу в состояние паралича минут на 15 и почему для Фейсбука выбрали синий цвет. Мы готовы рассказать нашим читателям об этом и ещё о многих других любопытных и неожиданных фактах.
1. Живая библиотека
Забавный факт: живая библиотека.
Живая библиотека (Human library) - это организация и движение, которые в настоящее время действуют более чем в 60 странах. Они похожи на то, как работает библиотека, а единственное отличие состоит в том, что участники Human library не читают книги, а рассказывают друг другу истории из жизни.
2. Закон о шлеме
Забавный факт: закон о шлеме.
В 2011 году полицейский отдел Нью-Йорка принял обязательное требование для всех мотоциклистов носить шлемы. В попытке показать свою неудовлетворенность подобным законом, 550 людей выехали на мотоциклах на «марш протеста». Один из участников слишком резко затормозил, упал с байка и получил травму головы. После того, как его доставили в больницу, он вскоре скончался. Судмедэксперт во время интервью сказал, что этот человек выжил бы, если бы был в шлеме.
3. Синий цвет Facebook
Забавный факт: синий цвет Facebook.
Наверняка, не найдешь человека, который бы не слышал о Facebook - американской корпорации и социальной сети, основанной Марком Цукербергом в 2004 году. Изначально это был веб-сайт для студентов Гарварда, который постепенно увеличивал число своих пользователей (его начали использовать другие высшие учебные заведения в Бостоне). Может, некоторые задумывались, почему в качестве основного цвета Facebook был выбран синий. Ответ прост — у Цукерберга цветовая слепота (он не различает красный и зеленый цвета), а синий цвет он может видеть лучше всего.
4. Самая длительно горящая лампочка
Забавный факт: самая длительно горящая лампочка.
Большинство людей регулярно включают и выключают электрические лампочки и регулярно их меняет. Но из этого правила есть исключения - лампочка в пожарной части города Ливермор (Калифорния) горит с 1901 года. Первоначально ее мощность составляла 40 ватт, но за более чем 100 лет мощность лампочки-долгожительницы уменьшилась примерно до 4 Вт. Помимо случайных отключений электроэнергии, она все еще горит до сих пор.
5. Грузовик Samsung Safety Truck
Забавный факт: грузовик Samsung Safety Truck.
Мало кто знает, что Samsung производит не только электронику, но и танки (если быть точнее, гаубицу). Также компания разработала грузовики с установленным на задней части огромным монитором, который отображает то, что находится перед грузовиком (картинка подается с нескольких камер). Это позволяет другим водителям, которые едут за грузовиком, видеть, что находится перед ним. Подобная технология делает обгон намного более безопасным.
6. Олигодинамический эффект
Забавный факт: олигодинамический эффект.
По-видимому, такие предметы, как латунные дверные ручки, серебряные ложки и изделия из некоторых других металлов обладают стерилизующим эффектом. Олигодинамический эффект выражается в том, что некоторые металлы реагируют с тиольными (-SH) или аминовыми (-NH) группами белков микроорганизмов, оказывая токсическое воздействие на водоросли, плесень, споры, грибы, вирусы и т.д.
7. Царь джунглей
Забавный факт: царь джунглей.
В 2005 году 12-летнюю эфиопскую девочку похитили и избивали мужчины, которые пытались принудить ее, чтобы она вышла замуж. Самое невероятное в этой истории заключается в том, что на похитителей напали три льва, которые прогнали злоумышленников прочь и лежали возле девочки, охраняя ее до тех пор, пока не прибыла помощь. После этого животные спокойно встали и ушли в лес.
8. Паралич акулы
Забавный факт: паралич акулы.
Большинство туристов, приезжающих отдыхать на экзотические курорты, боятся нападений акул. Любопытный факт: если перевернуть акулу «носом вниз», она впадает в состояние паралича или комы в среднем на 15 минут. Осталось только выяснить, как это сделать человеку, на которого напал в воде этот опасный хищник.
9. Запрещенные захоронения
Забавный факт: запрещенные захоронения.
Оказывается, на Земле есть места, где людям запрещено умирать. Да, это звучит абсурдно, но это факт. Лонгйир на отдаленном норвежском острове Шпицберген — самое северное поселение в мире. Это также одно из мест, где людям запрещено умирать с 1950 года. Подобный запрет был связан с тем, что некоторые трупы на местном кладбище не разлагались из-за холода. Недавно из эксгумированных трупов были извлечены живые образцы вируса, вызвавшего пандемию гриппа 1918 года. Поэтому сегодня местные жители, которые чувствуют приближение смерти, улетают на материк.
10. Ниагарский водопад
Забавный факт: замерзший Ниагарский водопад.
Ниагарский водопад, пожалуй, наиболее известный водопад в мире. Многие восторгаются его красотами, но почти никто даже не подозревает, что даже настолько огромная «махина» может замерзнуть. Подобное случалось несколько раз в истории (впервые в 1911 году), и водопад замерзал полностью. На потрясающее явление съезжались полюбоваться люди со всех Штатов.
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