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21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Человечество в течение последних ста лет прогрессировало так быстро, что люди, жившие в начале 20 века даже и представить не могли, каким будет будущее. Но это не значит, что они не пытались. И мы нашли этому подтверждение. Примитивные и немного наивные открытки художников с изображением мира образца 2000 года вызывают улыбку, но ведь в чем-то они оказались правы!

Автоматизированная парикмахерская


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Это определенно фантазия, которой не суждено было сбыться. Даже смотреть страшно.

Станция аэротакси


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

А вот аэротакси действительно существует. Но, к сожалению, общественным транспортом его не назовешь.

Воздушные пожарные


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Интересная идея, но, кажется, без магии тут не обойтись.

Летающий почтальон


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Зачем же так усложнять? Мы просто придумали электронную почту.

Дайверы на морских коньках


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Это круто, да. Но морские коньки за 100 лет так и не эволюционировали до таких размеров.

Электрический полотер


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Так вот он — первый робот-пылесос!

Комбайн с дистанционным управлением


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Страсти мужчин к игрушкам на пульте управления уже более ста лет.

Дозорный на вертолете


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Хорошая попытка объединить вертолет и корзину от воздушного шара.

Самый быстрый инкубатор


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Страшно представить, что там внутри.

Новомодный портной


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Пошив костюмов было решено доверить механизированным станкам.

Гонки в Тихом океане


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Эти люди определенно имели большие планы на морских обитателей.

Механизированный оркестр


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

К счастью, живая музыка до сих пор считается лучшей, и никакие странные приспособления её не заменят.

Дом на колесах


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Бинго! Тут они угадали — такие дома действительно есть, только покруче, конечно.

В школе


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

В школах информация из книг поступает прямо в мозг: кажется уже скоро именно так и будет.

Дама за туалетным столиком


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

О нет, женщины такое дело ни за что не доверят какой-то машине.

Китобус


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Посмотрите, какая прелесть, они знали толк в развлечениях.

Автомобильные бои


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Пффф, сейчас на дорогах и не такое увидишь. Хотя, постойте, тут нечем гордиться…

Бомбардировщик


21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

А вот это похоже на правду, вот только лучше бы все-таки китобус!

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