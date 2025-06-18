Настоящий Пумба из Короля льва

Фотограф дикой природы Гари Джонс снял в Южной Африке настоящего Пумбу из Короля льва с птицами на спине.
Похож? Кто такой Пумба? Пумба — это бородавочник, он напоминает кабана с несколько приплюснутой, очень крупной головой. Прежде всего бросаются в глаза шесть подкожных жировых отложений, напоминающих бородавки, расположенных симметрично по периметру морды, а также изогнутые, достигающие длины 60 см клыки. Шкура обычно серого цвета и из-за тёплого климата Африки более тонкая, чем у европейских сородичей. На затылке и на спине у бородавочника имеется грива. Красавец. Пумбы являются социальными животными, живущими в группах, обычно от 4 до 16 взрослых животных. Активную жизнь ведут прежде всего в дневное время, во время полуденной жары любят отдыхать в кустарниках или под деревьями, а ночью прячутся от хищников в скальных расщелинах. Красноклювый буйволовый скворец, или красноклювый волоклюй. Эти птички сидят на спине. Они чистят шкуры и выклёвывают насекомых и их личинок — свой основной корм. Пейзажи и силуэты Южной Африки. Бородавочники всеядны, но предпочитают растительную пищу. При питании травами они также сгибают передние лапы в суставах и опускаются на «локти», двигаясь в таком положении вперёд. Своей мордой и клыками они разрывают землю в поисках корней и питательных комьев. Фотограф дикой природы Гари Джонс: Пумба — бородавочник с птицами на спине. Настоящий прототип Пумбы из мультфильма.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии