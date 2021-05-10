С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля


Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля

Если посмотреть на рисунки парусных кораблей, а также рассмотреть фотографии тех немногих парусников, что просуществовали до эпохи фотоаппаратов, можно увидеть одну интересную деталь. На некоторых из них выше уровня борта натянута какая-то загадочная сетка. Совершенно очевидно, что лазить по ней не получится. Более того, подобное расположение сети скорее мешает, нежели помогает. Зачем же она такая нужна?

Те самые сети вдоль борта. |Фото: everipedia.org.

Те самые сети вдоль борта. |Фото: everipedia.org.

 

С тех самых времен, как появились первые корабли и морская торговля, в мире существовали пираты, морской бой и абордажи. На протяжении всей человеческой истории прогресс не стоял на месте. Торговые суда и военные корабли постоянно эволюционировали. Вплоть до начала XX века абордажный бой занимал важное место в морской войне, хотя с развитием пушечного вооружения его значение постоянно снижалось. Впрочем, современные пираты все еще «исповедуют» абордаж, правда у торговых судов в наши дни нет вообще никакого вооружения.
Придумали сети в начале Нового времени. ¦Художник: Patrick O'Brien

Придумали сети в начале Нового времени. ¦Художник: Patrick O'Brien

 

На любое действие в природе всегда рождается противодействие. Морское дело в этом отношении не исключение. На протяжении столетий люди пытались изобретать все более действенные средства защиты и наступления, в том числе и в вопросах палубного боя на судах.
К средним векам люди додумались ставить на борта кораблей высокие подымающиеся деревянные стенки, которые должны были защищать команду на палубе от лучного обстрела и мешать абордажным группам проникать на борт. Однако, у деревянных панелей был один серьезный недостаток – они затрудняли управление судном.
Последний раз активно использовались сети во время Гражданской войны в США. |Фото: forummg.info.

Последний раз активно использовались сети во время Гражданской войны в США. |Фото: forummg.info.

 

В итоге где-то к началу Нового времени моряки додумались до противоабордажного средства - сетей. Противоабордажные сети натягивались вдоль всей палубы. Как правило, поднимали их только в боевой обстановке. Все остальное время сети были опущены. Крепились и удерживались они при помощи системы тросов. Такая сеть не защищала людей на палубе от обстрела, зато не ухудшала ходовые качества судна и в тоже время существенно затрудняла проникновение на борт абордажных команд противника.

Просуществовали противоабордажные сети до начала XX века. Последний раз их активно использовали во время Гражданской войны в США. Причем там они натягивались не только на стремительно устаревающих парусных судах, но и на новомодных броненосцах.
Настоящие абордажи имели мало общего с тем, как их показывают в кино. ¦Фото: masyamba.ru.

Настоящие абордажи имели мало общего с тем, как их показывают в кино. ¦Фото: masyamba.ru.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля

И не забудьте:
Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабляПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх