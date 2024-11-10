Как древний самурайский меч оказался в берлинском подвале и зачем его укоротили

Археологи обнаружили истерзанные войной реликвии и таинственный меч

Молькенмаркт 1902 года, где археологи в 2022 году нашли японский меч. / Фото: Public Domain

Происхождение загадочного клинка

Общий вид меча вакидзаси после реставрации. Хорошо видны фрагментированная текстильная обмотка с частями кожи ската и находящийся под ней декоративный элемент из меди (менуки). / Фото: smb.museum

Крупный план зажимного приспособления (Fuchi) с мотивом Дайкоку, одного из семи японских богов удачи, с молотком в руке (справа) и мешком риса (слева). / Фото: smb.museum

Рентгеновский снимок вакидзаси с двумя видимыми отверстиями в хвостовике для крепления деревянной рукояти. Было обнаружено, что только одно из двух отверстий использовалось для крепления впоследствии добавленной рукояти. / Фото: smb.museum

Как японский вакидзаси попал в Берлин

Скрытое прошлое Берлина