Как древний самурайский меч оказался в берлинском подвале и зачем его укоротили

В Берлине во время раскопок одного подвала в историческом районе Молькенмаркт археологи сделали удивительное открытие. Сначала они думали, что найденный ими артефакт относится ко временам Второй мировой войны. После того, как его очистили, оказалось, что это не простой военный атрибут 20 века, а редкий японский меч.
Археологи обнаружили истерзанные войной реликвии и таинственный меч
Зимой 2022 года археологи из Берлинского государственного управления по сохранению памятников проводили раскопки в районе Молькенмаркт на улице Штралауэр. Некогда эта улица была очень узкой и короткой. Здесь было всего несколько жилых домов и пара торговых лавок. Во время Второй мировой войны всё это было разрушено. Лишь во второй половине 20 века здесь было заново всё построено. Поверх бывших сооружений возвели новые, засыпав остатки старых зданий щебнем и они оказались погребены под новыми домами.
Во время раскопок подвала одного из таких зданий археологи наткнулись на огромное количество разнообразного военного снаряжения. В числе предметов были уздечки, стремена, сбруя и другие вещи. Вероятно, всё это было поспешно брошено в последние дни войны. Среди всего этого был обнаружен ржавый меч. Он торчал из обломков кирпичей. Сначала исследователи решили, что это военная парадная сабля. Ведь остальные артефакты предполагали нечто подобное. Однако, когда были проведены дальнейшие исследования и все положенные реставрационные работы, оказалось, что это древний японский меч. И как он там оказался - совершенно неясно.
Молькенмаркт 1902 года, где археологи в 2022 году нашли японский меч. / Фото: Public Domain
Происхождение загадочного клинка
Когда меч очистили от ржавчины и грязи, оказалось, что это совсем не европейская сабля, а настоящий японский вакидзаси. Это короткий меч, который самураи традиционно носили в дополнение к более длинной катане. Рукоять меча, хотя и очень сильно повреждена, всё ещё сохранила остатки деревянной структуры и была частично обёрнута тканью и кожей ската.
Общий вид меча вакидзаси после реставрации. Хорошо видны фрагментированная текстильная обмотка с частями кожи ската и находящийся под ней декоративный элемент из меди (менуки). / Фото: smb.museum
Во время реставрационных работ специалисты обнаружили на рукояти меча небольшой наконечник, украшенный мотивом Дайкоку, одного из семи японских богов удачи. Дайкоку легко узнать по его культовому молоту и рисовому мешку – традиционным японским символам процветания и удачи. Кроме всего этого, там же были найдены оплавленные украшения, в которых без труда можно узнать хризантемы и морские волны, что ещё раз указывает на японское происхождение клинка и позволяет учёным датировать его периодом Эдо (17-19 века).
Крупный план зажимного приспособления (Fuchi) с мотивом Дайкоку, одного из семи японских богов удачи, с молотком в руке (справа) и мешком риса (слева). / Фото: smb.museum
Также, перед всеми этими процедурами, реставраторами было проведено рентгеновское исследование, которое преподнесло учёным ещё один захватывающий сюрприз. Снимки показали, что меч изначально был намного длиннее, его по каким-то причинам укоротили. Кроме того, рукоять не является частью оригинального клинка — она была добавлена позже. То есть, длинный меч был переделан в более короткий вакидзаси. Он старше рукояти как минимум на полтора столетия и датируется 16 веком.
Рентгеновский снимок вакидзаси с двумя видимыми отверстиями в хвостовике для крепления деревянной рукояти. Было обнаружено, что только одно из двух отверстий использовалось для крепления впоследствии добавленной рукояти. / Фото: smb.museum
Как японский вакидзаси попал в Берлин
Находка японского вакидзаси в берлинском подвале вызывает массу вопросов на тему того, как же он туда попал? В те времена Япония была несколько изолирована от остального мира. Столь искусно изготовленное оружие обычно предназначалось лишь для очень высокопоставленных лиц и самураев. Как оно оказалось в столице Германии?
Учёные не могут точно ответить на этот вопрос, но у них есть несколько версий происхождения меча. Одна теория гласит, что вакидзаси мог быть подарком от одной из японских дипломатических миссий, посетивших Европу в 19 веке. Таковых было две: в 1862 и в 1873 годах. Тогда японских дипломатов принимал король Вильгельм I (впоследствии император Вильгельм I). Конечно, это всего лишь одна из версий, точное происхождение меча выяснить не представляется возможным. Все версии, которые придумывает пресса, в основном, носят спекулятивный характер.
Скрытое прошлое Берлина
Эта неожиданная находка в очередной раз подчеркнула, насколько богата и многослойна история Берлина. Обнаружение в немецкой столице редкого японского меча напоминает о том, что все представления об истории относительны, а множество удивительных открытий всё ещё ожидают своего часа.
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