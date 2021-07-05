Как вернуть шерстяной одежде прежний вид, если она съежилась после неудачной стирки

Шерстяные изделия - любимые вещи в холодное время года.

Материал мягкий, плотный и отлично согревает даже в лютые морозы.

Однако есть у шерсти один минус - она требовательная в уходе и может сильно уменьшиться в размере, если ее неправильно постирать.

Спасти севшую вещь можно, главное - прислушиваться к советам.

Почему шерсть садится

При неправильном уходе одежда из натуральных материалов садится после первой же стирки

Усадка после стирки характерна для всех натуральных материалов, в том числе и шерсти. Чаще всего это происходит после первой очищающей процедуры под воздействием тепла и влаги. В дальнейшем проблема исчезает самостоятельно.

Основные причины

1. Стирка при температуре выше 30 градусов. Горячая вода - враг натуральных тканей.

2. Использование обычного порошка с обилием химических компонентов вместо жидких гелей для шерстяных вещей.

3. Неправильная программа стирки. Для материала допустим только деликатный режим. В некоторых машинках есть даже специальная программа «Шерсть».

4. Сушка изделия в вертикальном положении, а не в горизонтальном.

5. Во время отжима количество оборотов не должно превышать 300 в минуту.

6. Сушка на отопительных приборах или вблизи радиаторов, батарей.

Как вернуть одежде прежний вид

1. Повторная стирка

Повторная стирка в прохладной воде поможет вернуть одежде прежний вид

Первое, что можно сделать, постирать вещь еще раз, но вручную. Замочите изделие в холодной воде на 15 минут, периодически растягивая проблемные места. Чтобы придать мягкости, можно добавить в таз с жидкостью немного кондиционера. Как только вещь станет исходного размера, достаньте ее и отожмите, завернув в махровое полотенце. Не выкручивайте и не трите изделие. Для сушки разложите одежду на ровной горизонтальной поверхности, чтобы края не свисали. Оставьте вещь сохнуть естественным путем. Чем больше в составе изделия хлопка или вискозы, тем выше шансы на восстановление. Еще один вариант сушки - надеть одежду на себя и ходить в ней до тех пор, пока не высохнет. Однако способ довольно рискованный, поскольку можно простудиться.

2. Перекись

Перекись лучше использовать только для светлых вещей, поскольку она обладает отбеливающими свойствами

Хороший вариант для светлых изделий. Необходимо приготовить раствор из 8 л холодной воды и 4 ст.л. перекиси водорода 3%. Окуните севшую вещь в полученный состав и оставьте на 1,5 часа. Спустя отведенное время достаньте одежду и легонько отожмите. Полоскать не нужно. Разложите вещь на горизонтальной поверхности и оставьте сохнуть естественным путем.

3. Скипидар и нашатырь

Скипидарно-нашатырный раствор лучше использовать для изделий с крупной вязкой

Скипидар - действенное средство, которое придаст шерстяной одежде мягкость и вернет исходный размер. Лучше всего подходит для изделий с крупной вязкой. Налейте в таз 6 л прохладной воды, добавьте 60 мл скипидара, 140 мл нашатырного спирта и тщательно размешайте. Опустите в жидкость одежду и выдержите 30 минут. После этого ополосните изделие в прохладной воде, отожмите в полотенце и просушите на ровной поверхности.

4. Уксус

Уксус помогает растянуть одежду, не влияя на цвет изделия

Уксусная кислота благотворно влияет на цветные вещи и изделия из плотной шерсти. Сперва замочите одежду в прохладной воде минут на 15. Затем легонько отожмите изделие и переложите в пустой таз. Нанесите на вещь кондиционер для белья или средство для волос. Подождите 1 минуту, а затем начните немного растягивать материал. После ополосните вещь в прохладной воде и погрузите в уксусный раствор. Для его приготовления необходимо смешать воду с уксусом в соотношении 1:2. Замочите вещь на 30 минут, параллельно растягивая одежду вручную или влажной губкой. В завершение постирайте привычным способом. В чистом виде уксус использовать нельзя, поскольку так он может навредить ткани. Во время работы обязательно надевайте перчатки и откройте окна.

5. Спирт

Спиртосодержащие вещества эффективно растягивают волокна шерсти

Для восстановления шерстяных брюк подойдет лайфхак с водкой и нашатырным спиртом. Налейте в таз 5 л воды и добавьте по 2 ст.л. каждого из компонентов. Замочите вещь на час, затем прополощите и просушите.

6. Кондиционер для волос

Кондиционер смягчает не только волосы, но и натуральные волокна

Кондиционер помогает постепенно и деликатно разгладить шерстяные нити. Наполните таз прохладной водой и немного подержите в нем изделие. Далее добавьте в жидкость колпачок кондиционера для волос и оставьте одежду на полчаса. В это же время понемногу растягивайте края вещи. После ополосните одежду в чистой воде и просушите при комнатной температуре.

7. Пар

Отпаривайте изделие через влажную марлю на минимальной температуре

Можно воспользоваться отпаривателем или обычным утюгом. Выверните сухое изделие наизнанку и положите на ровную поверхность. Тщательно расправьте все складочки, чтобы избежать заломов. Возьмите кусок марли по размеру изделия, смочите его в воде и положите сверху на одежду. Включите утюг, выставьте минимальную температуру и начинайте гладить вещь, выпуская пар и немного натягивая края. Завершив процедуру, разложите одежду на горизонтальной поверхности, чтобы она остыла и просохла.

Рекомендации по стирке шерстяных изделий

При правильном уходе шерстяные вещи будут радовать очень долго

1. Лучше всего стирать одежду вручную в прохладной воде. В машинке выбирайте деликатный режим и выставляйте минимальное количество оборотов.

2. Используйте жидкие средства стирки, кондиционеры и порошки с пометкой для шерсти или для натуральных материалов. Так вы сохраните не только форму изделия, но и оттенок. Щелочные порошки разрушают деликатные волокна, поэтому одежда съеживается и деформируется.

3. Отжимайте изделия только при помощи махрового полотенца. Сушите естественным способом при комнатной температуре на горизонтальной поверхности. Время от времени расправляйте вещь руками.

Отжимайте шерстяные вещи только завернув их в полотенце