Правда и мифы о занятиях фитнесом

Только представьте, многие девушки до сих пор думают, что от занятий в тренажерном зале они станут мускулистыми аки Арнольд Шварценеггер в лучшие годы, начнут говорить басом, поднимать штанги весом в 200 кг и носить мужскую одежду. Именно страх «перекачаться» останавливает женщин от занятий спортом. В какие еще мифы по поводу тренировок продолжают верить современные люди и почему это неправда, мы расскажем ниже.
Постоянные интенсивные тренировки принесут быстрый результат
Перегружать себя частыми и интенсивными тренировками крайне не рекомендуется. Во-первых, от таких занятий вряд ли будет польза и, уж точно, ожидать, что после недели непрерывных походов в зал вы сбросите все, что наедали последние несколько лет, не стоит. Во-вторых, работая на износ, вы столкнетесь с рядом проблем — переутомление, снижение иммунитета, частые простуды. Организм должен отдыхать! Именно поэтому так важно давать телу время на восстановление (хотя бы один день между тренировками) и спать по 8 часов в сутки.
Чем выше пульс, тем быстрее худеешь
Еще одно распространенное заблуждение связано с так называемой «зоной жиросжигания» (момент максимальной частоты пульса). Считается, что только интенсивная тренировка при максимальном пульсе может дать желаемый результат. На самом же деле работать на износ крайне нежелательно. Тем не менее в процессе отслеживания частоты сердечных сокращений есть свой смысл. Существуют определенные пульсовые зоны, соответствующие тренировочным целям. Например, для похудения достаточно держать пульс в диапазоне 60-70% от максимального ЧСС, но перешагивать границу в 80% уже не стоит (а именно это обычно и делают начинающие спортсмены).
Если качать пресс, уменьшится живот
Делать упор на скручивания, планку и другие упражнения для пресса в целях избавиться от обвисшего живота — огромная ошибка! Они лишь помогут вам укрепить эту область, от чего визуально она может стать еще больше! Избавиться от самой жировой ткани можно только при помощи правильного питания и кардио-тренировок.
От тренировок с весами вырастут плечи/руки/ноги
Большинство женщин испытывают страх перед тренажерным залом, думая, что силовые нагрузки с весами превратят их в мужеподобных атлетов. На самом деле, чтобы раскачаться до тех размеров, которые дамы видят в своих кошмарных снах, нужно прикладывать огромные усилия, соблюдать строгий режим питания и тренировок, а в случае с женщинами… употреблять специальные препараты. Ведь в их организме просто нет такого количества гормонов, которое позволило бы им значительно увеличить мышечную массу. Поэтому можете не волноваться, что тренировки сделают вас большой и перекачанной — этого не будет! Зато вы получите стройное, подтянутое тело, идеальную осанку, сильные мышцы и красивый рельеф.
Пояс для похудения помогает убрать жир с живота
Огромное счастье, что мода на такие пояса осталась где-то далеко позади. Тем не менее еще находятся женщины, которые верят, что жир с живота можно убрать, лежа на диване, объедаясь булочками и попивая любимую газировку. Якобы достаточно надеть волшебный пояс, который будет локально воздействовать на жировые отложения при помощи тепла и делать вас худее. Но специалисты в очередной раз объясняют: использовать такие пояса не только бесполезно, но еще и опасно. От них вы не похудеете, а вот внутренние органы, которые постоянно подвергаются воздействию высоких температур, могут пострадать. Запомните: единственное, что поможет избавиться от жира — спорт и правильное питание.
Если не есть после 6, то можно похудеть
Ключевым аспектом как в снижении, так и в наборе веса является принцип энергетического баланса, то есть соотношение употребляемых и расходуемых калорий. Иными словами, если вы хотите похудеть, то вы должны тратить больше, чем потребляете, и наоборот. Объевшись днем до отвала, но ограничившись в еде после 6 часов вечера, вы не принесете своему организму абсолютно никакой пользы. Наоборот, будет гораздо лучше устроить поздний ужин, состоящий из овощей и белковых продуктов, но вписывающийся в вашу суточную норму КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Для каждого человека она индивидуальна.
