Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Вы думаете, что вас вряд ли смогут потрясти вещи, выполненные с помощью карандашей и бумаги? Тогда хочу вас удивить, ведь вы ещё незнакомы с умопомрачительными рисунками 22-летнего японского художника Кохеи Омори (Kohei Ohmori), которые непременно вас поразят своей реалистичностью.











Проживающий в Окаяме вундеркинд, тратит на создание своих проектов до 200 часов, уделяя огромное количество времени деталям. Благодаря тщательно наложенной штриховке, ультратонким линиям и удивительно твердой руке, проекты Омори смотрятся так, как будто бы они вот-вот выпрыгнут из холста. Его работы настолько безупречны, что фолловеры художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени тратит на создание своих портретов карандашом.







На последней же его работе, которая пока ещё не завершена, изображены головокружительно четкие болт и гайка, хотя его «визитной карточкой», без сомнения, считается потрясающий портрет британской модели Софии Блэкбро (Sophia Blackbrough).







Он стал популярен благодаря своим поразительно реалистичным портретам, на создание каждого из которых у него уходит до 200 часов времени.







Подписчики художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени уделяет созданию своих картин карандашом.







Тщательно прорисованные оттенки, основные моменты и поразительно тонкие штрихи карандаша образуют удивительно-серьезные эффекты.























Вооруженный коробкой ультраострых карандашей Mitsu-Bishi, он рождает на пустом холсте настоящее произведение искусства.











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