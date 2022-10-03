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Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Вы думаете, что вас вряд ли смогут потрясти вещи, выполненные с помощью карандашей и бумаги? Тогда хочу вас удивить, ведь вы ещё незнакомы с умопомрачительными рисунками 22-летнего японского художника Кохеи Омори (Kohei Ohmori), которые непременно вас поразят своей реалистичностью.

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Проживающий в Окаяме вундеркинд, тратит на создание своих проектов до 200 часов, уделяя огромное количество времени деталям. Благодаря тщательно наложенной штриховке, ультратонким линиям и удивительно твердой руке, проекты Омори смотрятся так, как будто бы они вот-вот выпрыгнут из холста. Его работы настолько безупречны, что фолловеры художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени тратит на создание своих портретов карандашом.

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

На последней же его работе, которая пока ещё не завершена, изображены головокружительно четкие болт и гайка, хотя его «визитной карточкой», без сомнения, считается потрясающий портрет британской модели Софии Блэкбро (Sophia Blackbrough).

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Он стал популярен благодаря своим поразительно реалистичным портретам, на создание каждого из которых у него уходит до 200 часов времени.

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Подписчики художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени уделяет созданию своих картин карандашом.

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Тщательно прорисованные оттенки, основные моменты и поразительно тонкие штрихи карандаша образуют удивительно-серьезные эффекты.

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Вооруженный коробкой ультраострых карандашей Mitsu-Bishi, он рождает на пустом холсте настоящее произведение искусства.

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Удивительные рисунки карандашом от японского художника

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