Вы думаете, что вас вряд ли смогут потрясти вещи, выполненные с помощью карандашей и бумаги? Тогда хочу вас удивить, ведь вы ещё незнакомы с умопомрачительными рисунками 22-летнего японского художника Кохеи Омори (Kohei Ohmori), которые непременно вас поразят своей реалистичностью.
Проживающий в Окаяме вундеркинд, тратит на создание своих проектов до 200 часов, уделяя огромное количество времени деталям. Благодаря тщательно наложенной штриховке, ультратонким линиям и удивительно твердой руке, проекты Омори смотрятся так, как будто бы они вот-вот выпрыгнут из холста. Его работы настолько безупречны, что фолловеры художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени тратит на создание своих портретов карандашом.
На последней же его работе, которая пока ещё не завершена, изображены головокружительно четкие болт и гайка, хотя его «визитной карточкой», без сомнения, считается потрясающий портрет британской модели Софии Блэкбро (Sophia Blackbrough).
Он стал популярен благодаря своим поразительно реалистичным портретам, на создание каждого из которых у него уходит до 200 часов времени.
Подписчики художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени уделяет созданию своих картин карандашом.
Тщательно прорисованные оттенки, основные моменты и поразительно тонкие штрихи карандаша образуют удивительно-серьезные эффекты.
Вооруженный коробкой ультраострых карандашей Mitsu-Bishi, он рождает на пустом холсте настоящее произведение искусства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
Удивительные рисунки карандашом от японского художника
Вы думаете, что вас вряд ли смогут потрясти вещи, выполненные с помощью карандашей и бумаги? Тогда хочу вас удивить, ведь вы ещё незнакомы с умопомрачительными рисунками 22-летнего японского художника Кохеи Омори (Kohei Ohmori), которые непременно вас поразят своей реалистичностью.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии