10 занятных изобретений, которые должны внедряться и у нас

Прогресс не стоит на месте. То, что еще вчера казалось откровенно невероятным, уже сегодня становится реальностью. Полет человеческой изобретательской мысли не знает границ. К сожалению, многие действительно толковые инновации применяются локально несмотря на то, что достаточно круты для того, чтобы быть внедренными повсеместно. Самое время взглянуть на подборку таких изобретений, которые применяются совсем уж узко, но при этом действительно меняют жизнь людей к лучшему, пускай и в мелочах.
1. Подкладка под галстук
Теперь всегда будет, чем протереть экран. /Фото: maximonline.ru.
Перед вами галстук с подкладкой из микроволокна. Нужна такая для одной единственной, но очень важной задачи – протирать экран любимого смартфона или планшета от жирных пятен, разводов и следов пальцев.
2. Переворачивающиеся скамейки
Должны быть в каждом сквере. /Фото: maximonline.ru.
Занятные скамейки, придуманные заокеанским дизайнером. Суть в том, что сбоку имеется небольшая ручка, позволяющая перевернуть место для сидения. Полезно, когда верхняя часть намокла из-за дождя.
3. Поездка за бутылки
Пекин впереди всей планеты. /Фото: maximonline.ru.
В Пекине очень необычно борются с ненужными пластиковыми бутылками. Например, сдав бутылку в специальный аппарат, можно оплатить себе поездку на метро. Особенно полезны такие устройства в летний период.
4. Корзинки для мизантропов
Если не хочешь общаться. /Фото: maximonline.ru.
Наверняка далеко не каждый человек в восторге от необходимости общения с навязчивыми менеджерами по продажам. Предприимчивые азиаты предлагают своим посетителям «говорящие» корзинки, расцветка которых дает менеджеру понять, стоит общаться с человеком или нет.
5. Симулятор мороза
Там действительно холодно. /Фото: maximonline.ru.
Одна из самых крутых штуковин, что доводилось видеть за последнее время. Эта загадочная будка – симулятор холода, который позволяет испытать зимнюю одежду и снаряжение прямо в магазине.
6. Педаль для лифта
Удобно, ничего не скажешь. /Фото: maximonline.ru.
Наверняка каждому приходилось ездить на лифте с занятыми руками. Не очень-то удобно так нажимать кнопку. Благо теперь эта проблема решена при помощи вот такой занятной педали! Кнопки достаточно большие для того, чтобы нажимать их носом обуви.
7. Трап для лягушек
Спасем лягушек! /Фото: maximonline.ru.
Каждый, у кого хотя бы раз в жизни на участке был бассейн, хорошо знает о такой проблеме, как «заблудшие» в воде лягушки. Вылавливать их то еще приключение. Делать это приходится потому, что они чаще всего не могут выбраться самостоятельно. Благодаря такому аксессуару это в прошлом.
8. Музыкальный центр для туалета
Теперь стыдно не будет. /Фото: maximonline.ru.
У японцев исключительно особенно отношение ко всему, что касается туалета. Вот, например, музыкальный центр, который заглушит музыкой все звуки, которые могут заставить чувствовать себя неловко. Ну вы понимаете.
9. Камера для смартфонов с подзарядкой
А это точно бесплатно? /Фото: maximonline.ru.
Ничего необычного, просто камера хранения для смартфонов с бесплатной опцией подзарядки. Почему у нас все еще нет таких штук? Как видно, предусмотрены самые резные провода. Максимальный ассортимент!
10. Пробники бумаги
Ты заслуживаешь только лучшего. /Фото: maximonline.ru.
Твоя попа заслуживает самого лучшего! Об этом отлично знают в Нидерландах. Там в супермаркетах туалетную бумагу можно не просто выбрать, ее можно предварительно опробовать. На, что не пойдут капиталисты, чтобы лучше продавать даже такую тривиальную вещь.
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