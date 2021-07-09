10 занятных изобретений, которые должны внедряться и у нас

1. Подкладка под галстук

Теперь всегда будет, чем протереть экран. /Фото: maximonline.ru.

2. Переворачивающиеся скамейки

Должны быть в каждом сквере. /Фото: maximonline.ru.

3. Поездка за бутылки

Пекин впереди всей планеты. /Фото: maximonline.ru.

4. Корзинки для мизантропов

Если не хочешь общаться. /Фото: maximonline.ru.

5. Симулятор мороза

Там действительно холодно. /Фото: maximonline.ru.

6. Педаль для лифта

Удобно, ничего не скажешь. /Фото: maximonline.ru.

7. Трап для лягушек

Спасем лягушек! /Фото: maximonline.ru.

8. Музыкальный центр для туалета

Теперь стыдно не будет. /Фото: maximonline.ru.

9. Камера для смартфонов с подзарядкой

А это точно бесплатно? /Фото: maximonline.ru.

10. Пробники бумаги

Ты заслуживаешь только лучшего. /Фото: maximonline.ru.