5 амбициозных строительных проектов, которые так и не воплотились в реальность

За всю историю человечества были построены тысячи грандиозных архитектурных сооружений. Но не всем проектам суждено было увидеть свет, некоторые из них так и остались нереализованными.
1. Стамбульский канал
Идея строительства Стамбульского канала, или, как его еще назвали «Босфор 2.0», впервые была озвучена премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в 2011 г. Канал планировалось создать с целью разгрузки судоходного пролива Босфор, в особенности для крупнотоннажных танкеров. Согласно проекту, канал длиной 45 км. и шириной 150 м. должен был соединить Черное море с Мраморным немного западнее нынешнего пролива Босфор. Таким образом, крупнейший город Турции Стамбул стал бы островом.
Стамбульский канал.
Открытие Стамбульского канала планировалось приурочить к с 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой республики в 2023 г. Даже был намечен бюджет строительства в 40 миллиардов долларов. Тем не менее, пока что о начале реализации проекта ничего не известно. Турция постоянно откладывает строительство, ссылаясь на сложную экономическую и политическую обстановку в стране.
2. Ultima Tower
Концепты городов-небоскребов упоминались писателями-фантастами еще в середине прошлого века. Все они так и не были реализованы. Один из самых интересных проектов моногорода был предложен американской компанией Tsui Design & Research в 1991 г. Сооружение под названием Ultima Tower представляло собой гигантский небоскреб, спроектированный по типу термитника. Небоскреб должен был достигать 3219 м. в высоту и 1828 м. в диаметре в основании.
Ultima Tower.
В башне одновременно могли бы проживать до 1 миллиона человек. По приблизительным оценкам, строительство проекта обошлось бы в 150 миллиардов долларов. Ultima Tower представляла собой полноценный город со собственной экосистемой, электроэнергией, парками, квартирами, школами и т.д. Всего в башне должно было быть около 500 этажей, которые бы соединяла система высокоскоростных лифтов.
3. Железная дорога Кейптаун — Каир
Схема железной дороги.
Великобритания стала первым государством, построившим железные дороги. Неудивительно, что англичане, создавшие колониальную империю, стали строить их по всему миру. Железная дорога, проходящая через всю Африку из Кейптауна в Каир, должна была стать одним из самых масштабных строительных проектов своего времени. Идею прокладки железной дороги длиной более 10500 км. предложил легендарный колонизатор Африки Сесил Джоно Родс в конце 19 века. Параллельно дороге планировалось проложить телеграфную линию.
Железная дорога Кейптаун-Камерун.
Железная дорога стала возводиться отдельными участками. Часть из них даже была введена в эксплуатацию. Однако две мировые войны, признание независимости семнадцати африканских государств не позволили британцам закончить начатое. По данным Nonate.ru, если бы железная дорога все-таки была бы закончена, она бы оставалась самой длинной и по сей день. Сейчас от грандиозного проекта практически ничего не осталось: отдельные участки дороги были разворованы или отправлены на металлолом.
4. Трансокеанский канал Никарагуа
Впервые о создании канала, который соединил бы Атлантический и Тихий океан задумался испанский король Карл V еще в 16 веке. Однако технические возможности того времени не позволили реализовать настолько масштабный проект. Длина канала должна была составить примерно 280 км, ширина — 300 м., а глубина до 30 м. Всего было намечено несколько альтернативных схем канала, но все они должны были проходить через маленькую республику Никарагуа. Было даже предпринято несколько попыток строительства канала, но все они оказались тщетными. Последний раз строительство начинали в 1898 г.
Канал Никарагуа.
В 1920 г. был открыт Панамский канал, который, казалось бы, должен был навсегда решить проблему транзита судов между двумя океанами. Но стремительно растущий объем грузоперевозок привел к тому, что к концу 20 века Панамский канал стал настолько перегружен, что вопрос о создании канала Никарагуа снова был поднят. Подготовка к очередному строительству началась в конце 2014 г., но в результате банкротства главного подрядчика проекта — гонконгской компании HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd — уже на следующий год проект снова был заморожен.
5. Сахалинский тоннель
Тайный проект Сталина — Сахалинский тоннель.
Соединить остров Сахалин с материковой Россией планировалось еще при царе, но по разным причинам проект оставался в стадии заморозки. К этому вопросу вновь вернулись после возврата южной части острова в состав России в 1945 г. Руководящим составом СССР во главе со Сталиным был разработан новый проект туннеля длиной 13 км. Длина подводной части туннеля должна была составить около 7 км. Помимо этого предполагалось построить прилегающие к тоннелю железные дороги протяженностью более 1000 км. Сдача проекта была запланирована на 1955 г. Строительство железных дорог было начато, но сам тоннель так и остался нереализованным. После смерти Сталина проект Сахалинского тоннеля был снова отложен на неопределенный срок.
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