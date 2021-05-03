Серии ярких макрофотографий кораллов Большого Барьерного рифа

Аспирант из Квинслендского университета Даниэль Ступин (Daniel Stoupin) неслучайно занимается изучением морской биологии. Дело в том, что он питает огромную любовь к подводному царству, населенному невероятными существами.



«Рассматривая разные простейшие организмы под микроскопом во время моих исследований и просто плавая в океане, я постоянно поражаюсь разнообразию и великолепию того мира, который не подвластен нашему глазу, – отмечает Даниэль. – Я, наверное, одержим морским миром и именно поэтому увлекся макрофотографией». Предлагаем Вам очередную подборку изображений Даниэля Ступина, на которых запечатлены кораллы Большого Барьерного рифа.



















































































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