Сломался нож: как сделать в домашних условиях простую кустарную ручку

Каждый хозяин может столкнуться с такой проблемой, как поломка ручки ножа. Хуже всего, если подобное случилось с любимым клинком, который не раз выручал во время поездок на дачу или природу. Отчаиваться в такой ситуации не надо, ведь ручку ножа при должном желании можно без особых проблем сделать самостоятельно. Главное, раздобыть инструменты и найти время.
Вырезаем заготовку. /Фото: youtube.com.
В качестве заготовки для рукоятки ножа лучше всего использовать небольшой берёзовый чурбак. Для работы (в идеальном варианте) понадобится электрический лобзик, ручная пила, стационарный электрофуганок, ручной фрезеровальный станок (может быть заменен дрелью или шируповертом). Помимо этого нужна будет всякая мелочь в духе напильника, рашпиля, стамески и цилиндрической фрезы (ее диаметр должен быть чуть больше толщины лезвия ножика у совего основания). Обязательно понадобится хороший монтажный клей.
Соблюдаем размеры. /Фото: youtube.com.
Делаем отверстие для ножа. /Фото: youtube.com.
Сначала вооружаемся пилой и фуганком. С их помощью вырезаем из березового полена прямоугольную плашку, размер которой должен соответствовать толщине нашей ручке нашего ножа. Длина и ширина плашки должны вмещать в себя контуры будущей ручки. В месте, где будет крепиться лезвие, делаем отверстие при помощи фрезы. Для защиты от появления сколов и трещин зажимаем плашку между двух деревянных брусков.
Вставляем железку и обрисовываем будущую ручку. /Фото: youtube.com.
В отверстие наливаем клей, после чего фиксируем там лезвие ножа. Берем всю конструкцию и при помощи карандаша рисуем на плашке будущую форму рукоятки. Выпиливать контуры лучше всего при помощи лобзика. Когда это будет сделано, останется убрать острые углы конструкции и зачистить рукоятку при помощи доступных в хозяйстве средств. При желании нож можно покрасить и покрыть лаком.
Убираем остатки ненужного и зачищаем. /Фото: youtube.com.
Видеоматериал рабочего процесса
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