Шокирующие и странные вещи, которые разрешались для излечения

Сегодня медицина существенно отличается от той, что была много лет назад. Появились лекарства от болезней, которые раньше считались неизлечимыми, появились новые методы диагностики, врачи научились делать сложные операции, способные спаси жизнь многим людям.
Но все современные технологии, которыми пользуются врачи и пациенты сегодня, трудно было представить, например, 100 лет назад. В древние времена, а также 100 или 200 лет назад, операции были либо малоэффективны, либо вовсе опасны, и если человека не убивала болезнь, то это делало лечение. В наши дни можно спать спокойней, зная, что врачи больше не используют жестокие методы лечения, описанные ниже:
15. Вырезать часть языка, чтобы вылечить заикание
Для лечения заикания в 18-м веке доктора рекомендовали процедуру под названием гемиглоссэктомия, которая предусматривала удаление половины языка. Более того, данная операция проводилась без анестезии.
В то время врачи считали, что заикание начинается в голосовых связках, и удаление части языка могло помочь пациенту говорить более четко. Лечение оказалось не только неэффективным, но и приводило к тому, что некоторые пациенты умирали от потери крови во время операции.
14. Продырявить голову, чтобы вылечить мигрень
Трепанация (официальное название процедуры сверления дырки в черепе) была одной из первых хирургических процедур в истории человечества. Историки говорят, что она использовалась еще в доисторические времена, и это доказывают наскальные рисунки эпохи неолита.
В древние времена считалось, что отверстия в голове помогают выгнать злых духов, которые и были повинны в головных болях и странном поведении людей.
Но стоит отметить, что трепанация используется и сегодня, однако совсем по другим причинам. К этой процедуре прибегают нейрохирурги, проводящие операции на головном мозге. Но, в отличие от древних времен, удаленную часть черепа можно заменить, а сама операция проходит в стерильных условиях.
13. Выписать сомнительные препараты, чтобы вылечить кашель у детей
Было время, когда никто не следил за тем, какие лекарства кому выдают и не проверяли то, как они действуют на человека. Например, было много сомнительных лекарств от облысения. Но самым шокирующим было лекарство от кашля, которое содержало героин. В конце 19-го века такой сироп от кашля стал очень популярным, и предназначался для детей.
Неудивительно, что вскоре стала просачиваться информация о взрослых и детях, которые становились зависимыми от лекарства. В США запретили выписывать героин в 1914 году, а в 1924 его запретили полностью.
12. Истекание кровью, для лечения болезней
В древние времена лекари считали, что кровь и другие жидкости в теле человека нужно держать в балансе, чтобы быть здоровым. Один из способов соблюсти этот баланс заключался в том, чтобы дать пациенту истечь кровью, дабы предотвратить или вылечить то или иное заболевание.
Первые упоминания кровопускания датируются 5-м веком до нашей эры, когда Гиппократ советовал использовать данный метод для «очищения» тела.
В течение почти 2000 лет и до конца 18-го века кровопускание использовалось врачами. Сегодня это считается псевдонаукой, и ее неэффективность уже была доказана.
11. Спать с черепом, чтобы избавиться от зубного скрежета
До того, как врачи стали разбираться в анатомии человека, для лечения болезней привлекали магов и священников. Они верили, что большинство недугов возникали из-за демонов или были присланы богами в качестве наказания.
В вавилонские времена использовалось очень странное лечение от зубного скрежета. Считалось, что зубной скрежет был спровоцирован призраками мертвых родственников, которые пытались связаться с человеком. Недельный сон с человеческим черепом должен был помочь. При этом череп нужно было крепко обнимать и целовать.
10. Мумии и каннибализм для лечения разных болезней
В течение истории почти в каждой части света лекари использовали лечение каннибализмом. Древние римляне верили, что если пить кровь гладиатора, это излечит судорожные припадки. В 17-м веке в Англии король Чарльз пил напиток, названный «Королевские капли». Он был сделан из измельченного человеческого черепа и алкоголя. Считалось, что этот напиток восстанавливал здоровье и жизненные силы.
В 16-м веке в Европе появилась странная оздоровительная процедура – египетские мумии продавались пачками в качестве лекарства. Однако мало, кто знал, что мумии были, на самом деле, недавно убитыми рабами, а не настоящими мумиями. Еще пару веков назад люди считали, что от кровотечения помогали измельченные в порошок мумии.
9. Устаревшая моча для отбеливания зубов
Древние римляне полоскали рот мочой, чтобы их зубы были белыми и блестящими. Более, того, речь идет не об обычной моче, а о той, которую долгое время выдерживали в емкостях, так как считалось, что она действует более эффективно. Моча производила аммиак, который служил отбеливающим средством.
Стоит также отметить, что человеческой мочи порой не хватало, поэтому в качестве замены использовалась моча животных.
8. Сигареты для лечения астматиков
Сегодня всем известны негативные последствия курения, но в древности люди верили, что вдох дыма помогает лечить кашель, астму и другие проблемы с дыхательными путями. Когда появились сигареты, некоторых из них рекламировали как раз для тех, кто страдал от астмы, а врачи даже рекомендовали курить.
Предупреждающие надписи на пачках сигарет начали клеить в 1966 году, когда появилось множество информации о вреде курения. До этого даже дети могли легко и легально купить сигареты.
7. Крокодиловый помет как противозачаточное
Сегодня женщины могут выбрать среди множества контрацептивов, которые появились благодаря развитию медицины. Еще в 16-м веке существовали презервативы, а что же люди использовали до этого?
На протяжении веков существовало много разных «противозачаточных», включая кусок ткани, который окунали в различные жидкости. А вот в древнем Египте, одним из самых популярных контрацептивов был крокодиловый помет. Он был довольно дорогой, и пока неизвестно, как точно он мог быть использован, но известно, что он приводил к инфекции.
6. Ртуть как лекарство
Сегодня это трудно себе представить, но много лет назад люди глотали ртуть специально. Этот метал, еще 1000 лет назад поражал людей, которые считали его целебным. Несколько веков назад существовали мази из ртути, которые использовались для заживления ран и лечения кожных заболеваний.
Доктора выписывали ртуть от сифилиса и брюшного тифа. Естественно, когда пациенты начинали «лечиться», у них проявлялись симптомы отравления ртутью, такие как сильные мышечные спазмы, боль в груди, затрудненное дыхание, но в итоге это приводило к смерти.
5. Передозировка шизофреников инсулином
Шизофрения – ужасная болезнь, из-за которой пациенту трудно понять, что реально, а что нет. Появляется паранойя и странное поведение. Сегодня есть лекарство, которое может помочь больному, но специальные нейролептические препараты появились только в 1960-х годах.
До этого времени существовало несколько бесполезных способов справиться с болезнью. Один из них назывался «Инсулиновая шокотерапия». Ее внедрили в 1927 году и использовали в 1940-х и 1950-х годах. Пациенту регулярно вкалывали большие дозы инсулина, которые вводили человека в кому. Пока пациент был в коме, врач устраивал ему шокотерапию (бил его электричеством).
4. Лоботомия для «лечения» психических заболеваний
Одно лишь слово «лоботомия» вызывает у многих мрачные картинки в голове. Что же это за процедура? Врач вводит острый инструмент, похожий на спицу или нож для колки льда, через глазную впадину пациента и иссекает или разъединяет лобную, теменную, височную или затылочную долю от других областей мозга. При этом врач не видит, что происходит внутри головы.
Эта операция часто использовалась в период между 1940-и и 1950-и годами, чтобы лечить пациентов от психических заболеваний. К счастью немного позже эту процедуру полностью отменили.
Вылечила ли операция кого-нибудь? Результаты разнятся. У некоторых пациентов ситуация ухудшалась, некоторые кончали жизнь самоубийством, а другие становились более послушными и ухаживать за ними становилось легче. Однако действительно вылечить кого-то вероятнее всего не удавалось.
3. Раскаленный металлический стержень для лечения геморроя
Современная медицина знает несколько безобидных способов лечения геморроя, но в прошлом все было не так просто.
В древности, чтобы избавиться от геморроя, пациенту приходилось раздеваться, пока доктор накаливает огнем тонкий металлический стержень. Когда стержень становился уже белый от накаливания, доктор вставлял его в задний проход пациента. И, конечно же, в то время не было и речи об анестезии.
2. Неделями лежать в кровати, чтобы вылечить «истерию»
Сегодняшним женщинам точно не хотелось бы оказаться в 1800-х годах. В то время, женщины, которые читали слишком долго и хотели получить право голоса, считались «истеричными». Их отправляли в сумасшедшие дома, где они проходили странное лечение.
Женщин заставляли лежать на кровати в течении минимум 6 недель. Они должны были просто лежать и не имели права читать, рисовать или говорить. Так как врачи в то время считали, что полные женщины имели более крепкое психическое здоровье, чем худые, те, кого приковывали к кровати, питались в основном хлебом, маслом, молоком и бараньими отбивными. Таким образом, худые женщины становились полными.
1. Употребление мочи для диагностирования пациентов
Современная медицина позволяет докторам использовать множество методов диагностирования – сканеры, анализы крови, рентгеновские аппараты.
Однако до этого доктора носили с собой маленькие мешочки с основными инструментами, и им приходилось полагаться лишь на свои чувства для выявления диагноза. Они могли работать только с тем, что они способны видеть, трогать, слышать, нюхать и пробовать.
Они решили, что по вкусу мочи можно определить, например, диабетиков, так как моча таких пациентов привлекает муравьев, а также имела сладковатый душок. Врачи стали пробовать мочу пациентов и определяли, страдает ли человек от высокого уровня сахара в крови.
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