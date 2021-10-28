Шокирующие и странные вещи, которые разрешались для излечения

Сегодня медицина существенно отличается от той, что была много лет назад. Появились лекарства от болезней, которые раньше считались неизлечимыми, появились новые методы диагностики, врачи научились делать сложные операции, способные спаси жизнь многим людям.







Но все современные технологии, которыми пользуются врачи и пациенты сегодня, трудно было представить, например, 100 лет назад. В древние времена, а также 100 или 200 лет назад, операции были либо малоэффективны, либо вовсе опасны, и если человека не убивала болезнь, то это делало лечение. В наши дни можно спать спокойней, зная, что врачи больше не используют жестокие методы лечения, описанные ниже:



15. Вырезать часть языка, чтобы вылечить заикание

14. Продырявить голову, чтобы вылечить мигрень

13. Выписать сомнительные препараты, чтобы вылечить кашель у детей

12. Истекание кровью, для лечения болезней

11. Спать с черепом, чтобы избавиться от зубного скрежета

10. Мумии и каннибализм для лечения разных болезней

9. Устаревшая моча для отбеливания зубов

8. Сигареты для лечения астматиков

7. Крокодиловый помет как противозачаточное

6. Ртуть как лекарство

5. Передозировка шизофреников инсулином

4. Лоботомия для «лечения» психических заболеваний

3. Раскаленный металлический стержень для лечения геморроя

2. Неделями лежать в кровати, чтобы вылечить «истерию»

1. Употребление мочи для диагностирования пациентов