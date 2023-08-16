Любопытные факты о культовой франшизе «Индиана Джонс», которых не знают даже самые преданные фанаты

Пятый фильм о героических приключениях знаменитого археолога Индианы Джонса снимали целых 8 лет! Бюджет составил 300 миллионов долларов. Сменилось несколько продюсеров, сценаристов и режиссёров, но кино вышло на экраны. Станет ли концом культовой франшизы эта часть? Шутка ли, Харрисон Форд ведь разменял девятый десяток, но смотрелся весьма геройски. В качестве подарка всем поклонникам Индианы, создатели поделились несколькими чрезвычайно любопытными фактами, которых не знают даже самые преданные фаны.
Названный в честь пса
Бессмертный Индиана Джонс.
В фильме «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» (1989) внезапно выясняется, что это имя он получил в честь собаки его отца. Этот факт отчаянно веселит его друга Саллаха. Как оказалось, подобная практика в выборе имён для персонажей — это обычное дело. Герой Ке Хай Куана в части «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984) тоже был назван в честь пса Уилли, собаки, принадлежавшей сценаристам Уилларду Хайку и Глории Кац. Уилли Скотт, персонаж Кейт Кэпшоу в том же фильме, был назван в честь собаки Стивена Спилберга.
Факт происхождения имени героического археолога весьма повеселил его друга Саллаха в «Индиане Джонсе и Последнем крестовом походе».
Герой Харрисона Форда носил имя в честь собаки не только в кино. Так звали любимого пса Джорджа Лукаса. Этот аляскинский маламут послужил также источником вдохновения для персонажа Чубакки из франшизы «Звёздные войны».
Кадр из последней части франшизы «Индиана Джонс и Колесо Судьбы, 2023 год.».
Харрисону Форду пришёлся сразу не по нраву костюм Индианы Джонса
Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы», 1984 год.
Фирменный аксессуар, он же оружие Индианы Джонса — это его кнут. Мало кто знает, что Харрисон Форд, увидев свой костюм и этот предмет, был просто ошеломлён. «Кожаная куртка в джунглях? Тут же жара? А кнут-то зачем? Я буду кого-то погонять им?» - такие мысли, по словам самого Форда, роились в его голове при первом взгляде на всё это. Его с трудом убедили в том, чтобы надеть его, говоря, что наряд символизирует ностальгические настроения и служит неким отражением старых фильмов.
Индиана Джонс и фехтовальщик из Каира
Кадр из фильма «В поисках утраченного ковчега», 1981 год.
Пока Индиана Джонс гонится за двумя преступниками, похитившими Мэрион в фильме «В поисках утраченного ковчега»(1981), его останавливает очень высокий мужчина, одетый во все чёрное и держащий большой меч. Он начинает демонстрацию своих навыков владения оружием, а Инди достаёт револьвер и стреляет в него. На самом деле этого в сценарии не было, между героями планировалось эпическое сражение. Форду в день съёмок было очень плохо, он чем-то отравился и настроения на долгую героическую сцену совсем не было. Неожиданная импровизация была не только включена в фильм, но и стала его воистину культовой сценой. Кстати, сам Стивен Спилберг благополучно избежал отравления, ибо употреблял только ту пищу, которую привёз с собой.
Змеи, крысы и другие неприятные участники съёмок
Все жуткие твари во всех частях Индианы Джонса были настоящими.
По сценарию Индиана Джонс ненавидел змей. В фильме «В поисках утраченного ковчега» он должен преодолеть свой страх перед входом в Колодец душ, чтобы получить Ковчег Завета. Сцена, где он сталкивается лицом к лицу с тысячами змей — тоже стала культовой. Все они, естественно, были абсолютно настоящими. Во время съёмок никто не был застрахован от случайного укуса. Когда Форд находился вплотную к кобре, то она плюнула в него ядом. Актёра спасло защитное стекло, которое было помещено между ними. В оригинальной версии фильма даже можно увидеть отражение.
Ровно тот же натурализм был использован в части фильма «Храм Судьбы». В сцене с насекомыми было использовано 30 000 жуков и 50 000 тараканов. Когда на Кейт Кэпшоу сбрасывали жуков сверху, они тоже были настоящими. Также было и с крысами в «Индиане Джонсе и Последнем крестовом походе». В сцене, где Инди и Эльза Шнайдер передвигаются по венецианским катакомбам, использовали 2000 совершенно настоящих, живых крыс.
Индиана Джонс не любит нацистов
«Индиана Джонс и Последний крестовый поход», 1989 год.
Больше змей и жуков отважный археолог не любит фашистов. С ними он сталкивался и в ленте «В поисках утраченного ковчега», и в «Индиане Джонсе и Последнем крестовом походе», а теперь ещё и в «Индиане Джонсе и Колесе судьбы». Внимательный зритель должен был обратить внимание насколько аутентично смотрится в кадре немецкая форма. Всё потому что она настоящая.
Идеальный отец для Инди
Спилберг говорил, что когда нужно было найти актёра на роль отца Индианы Джонса, единственным, кого он видел в этой роли, был Шон Коннери. Режиссёр потом вспоминал: «Только одному человеку было под силу исполнить роль отца Инди — Бонду. Джеймсу Бонду. Величайшему из Бондов — Шону Коннери». И это несмотря на то, что разница в возрасте между Коннери и Фордом составляла всего 12 лет.
По мнению Спилберга, отца Индианы Джонса мог сыграть только величайший из Бондов - Шон Коннери.
Спилберг очень хотел, чтобы фильм сосредоточился на отношениях между Инди с его отцом. Он считал, что акцент на этом будет хорошо сочетаться с остальной частью фильма, потому что «поиск отца — это поиск Святого Грааля». Трудно поспорить с величайшим режиссёром всех времён...
Индиана Джонс и его команда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии