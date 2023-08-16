Любопытные факты о культовой франшизе «Индиана Джонс», которых не знают даже самые преданные фанаты

Названный в честь пса

Бессмертный Индиана Джонс.

Факт происхождения имени героического археолога весьма повеселил его друга Саллаха в «Индиане Джонсе и Последнем крестовом походе».

Кадр из последней части франшизы «Индиана Джонс и Колесо Судьбы, 2023 год.».

Харрисону Форду пришёлся сразу не по нраву костюм Индианы Джонса

Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы», 1984 год.

Индиана Джонс и фехтовальщик из Каира

Кадр из фильма «В поисках утраченного ковчега», 1981 год.

Змеи, крысы и другие неприятные участники съёмок

Все жуткие твари во всех частях Индианы Джонса были настоящими.

Индиана Джонс не любит нацистов

«Индиана Джонс и Последний крестовый поход», 1989 год.

Идеальный отец для Инди

По мнению Спилберга, отца Индианы Джонса мог сыграть только величайший из Бондов - Шон Коннери.

Индиана Джонс и его команда.