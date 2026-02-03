Как освободить место в холодильнике?

Bот это да! Приближается горячий сезон праздничной готовки, не будет лишним освободить полки холодильника!



8000 руб. в год — это примерная сумма, которую вы могли бы сэкономить на просроченных и испортившихся продуктах. Наши советы помогут больше не выбрасывать деньги на ветер!







Найдите пару минут, прежде чем наступят праздники и…



ОСВОБОДИТЕ МЕСТО НА ПОЛКАХ ХОЛОДИЛЬНИКА

НЕ ТРАТЬТЕ СИЛЫ ЗРЯ

ПРОДЛИТЕ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ

ЧТО УБРАТЬ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?

Не заставляйте полки с продуктами газировкой и минеральной водой.Уберите напитки в шкаф, а когда соберетесь их пить, добавьте в стакан немного льда.Храните еду в контейнерах квадратной формы, которые можно устанавливать друг на друга. Их поместиться на полку гораздо больше, чем круглых.Не складывайте остатки еды в гигантские контейнеры, разложите их по порциям в небольшие лотки или закрывающиеся пакеты.Протирайте контейнеры или подкладывайте под них бумажные полотенца, чтобы жидкость не капала на полки.Храните липкие продукты (джемы, мед, соусы) в съемных отсеках. Всегда удобнее вымыть контейнер под струей воды, чем оттирать пятна с полок.Кладите сырое мясо в два пакета на плоское блюдо в «нулевую зону» – на нижнюю полку (там холоднее всего).Хотя большинство холодильников оборудованы подставкой для яиц, лучше всего хранить их в картонной упаковке, в которой они продаются? Она разработана специально, чтобы предотвращать подтекания и продлевать свежесть продукта.Вынимайте влажные фрукты и овощи из пакетов, в которых они продавались, и вытирайте насухо. Без лишней влаги продукты дольше останутся свежими! Храните коричневый сахар в закрытом пакете в морозилке, чтобы он не затвердел. Доставайте за 10 минут, до того как использовать.Если купили много молока, заморозьте прямо в упаковке. По мере того как молоко заканчивается, перемещайте его за пару дней из морозилки в холодильник.Измельчите оставшуюся зелень и смешайте ее с 1–2 ч. л. оливкового масла, положите в пакет, удалив лишний воздух, и распределите так, чтобы пакет стал плоским. Отламывайте кусочки зелени, чтобы приправить супы или соусы.Заверните кусочки сыра в пищевую пленку, а затем используйте в супах или рагу.Картофель: потемнеет и станет сладким в холодильнике, но все же для хранения нужно темное и прохладное место.Лук и чеснок: им всегда нужен приток свежего воздуха, иначе культуры быстро прорастают.Помидоры: в идеале их нужно хранить в пищевой бумаге или старой газете в темном месте при комнатной температуре. Ну а в холодильник класть совсем не обязательно, там они быстрее вянут.Бананы: в холодильнике часто темнеют, так что дозревать им лучше при комнатной температуре.