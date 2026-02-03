Как освободить место в холодильнике?

Bот это да! Приближается горячий сезон праздничной готовки, не будет лишним освободить полки холодильника!
8000 руб. в год — это примерная сумма, которую вы могли бы сэкономить на просроченных и испортившихся продуктах. Наши советы помогут больше не выбрасывать деньги на ветер!
Найдите пару минут, прежде чем наступят праздники и…
ОСВОБОДИТЕ МЕСТО НА ПОЛКАХ ХОЛОДИЛЬНИКАНе заставляйте полки с продуктами газировкой и минеральной водой.
НЕ ТРАТЬТЕ СИЛЫ ЗРЯ
Протирайте контейнеры или подкладывайте под них бумажные полотенца, чтобы жидкость не капала на полки.Храните липкие продукты (джемы, мед, соусы) в съемных отсеках. Всегда удобнее вымыть контейнер под струей воды, чем оттирать пятна с полок.Кладите сырое мясо в два пакета на плоское блюдо в «нулевую зону» – на нижнюю полку (там холоднее всего).
ПРОДЛИТЕ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ
Хотя большинство холодильников оборудованы подставкой для яиц, лучше всего хранить их в картонной упаковке, в которой они продаются? Она разработана специально, чтобы предотвращать подтекания и продлевать свежесть продукта.Вынимайте влажные фрукты и овощи из пакетов, в которых они продавались, и вытирайте насухо. Без лишней влаги продукты дольше останутся свежими! Храните коричневый сахар в закрытом пакете в морозилке, чтобы он не затвердел. Доставайте за 10 минут, до того как использовать.
ЧТО УБРАТЬ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?
Картофель: потемнеет и станет сладким в холодильнике, но все же для хранения нужно темное и прохладное место.
Лук и чеснок: им всегда нужен приток свежего воздуха, иначе культуры быстро прорастают.
Помидоры: в идеале их нужно хранить в пищевой бумаге или старой газете в темном месте при комнатной температуре. Ну а в холодильник класть совсем не обязательно, там они быстрее вянут.
Бананы: в холодильнике часто темнеют, так что дозревать им лучше при комнатной температуре.
