Самые старые жилые дома, которые до сих пор обитаемы: Где находятся и как выглядят эти здания

В мире известно немало древних городов и домов, но подавляющее их большинство дошло до наших дней либо в виде руин, либо в сильно измененном виде. И уж совсем немного таких построек и поселений смогли сохранить свой первоначальный вид и остаться обитаемыми. Очень сложно выявить самые древние из них, но все-таки такие попытки постоянно предпринимаются. Старейшие жилые здания мира весьма притягательны, ведь они – немые свидетели столетней, а то и тысячелетней истории.
Самый старый деревянный дом
В деревушке на острове Стреймой, который входит в состав Фарерских островов (Дания), сохранилась постройка под названием «Королевская ферма». Она считается самым старым деревянным домом на планете, в котором до сих пор живут люди.
Это здание считается самым старым жилым деревянным домом. /Фото:consultmill.ru
"Деревня
Деревенский дом был построен в XI веке. Первые несколько столетий он принадлежал Церкви, о затем перешел в ведение Датского королевства. Его нынешние обитатели, семейство Паттурсонов – представители старинного рода, владеющего зданием с XVI века. Это уже 17-е поколение арендаторов старинного дома, который до сих пор официально принадлежит королю Дании.
В доме сменилось почти два десятка поколений жильцов. /Фото:consultmill.ru
Самый старый каменный дом
Самым старым до сих пор обитаемым домом из камня (по крайней мере, в Европе) принято считать мини-замок, расположенный в Авероне (Франция). Упоминания об этой постройке датируются еще XIII столетием. Каменная кладка кое-где обвалилась, тем не менее, дом выглядит весьма живописно.
Самый старый жилой каменный дом Европы, предположительно расположен во Франции. /Фото:allworld4us.livejournal.com
Здание имеет необычную форму – в верхней части оно шире, чем в нижней. Историки считают, что таким образом первый владелец дома сумел обойти закон того времени. В средневековой Франции жилые дома власти облагали налогом в соответствии с их площадью, а поскольку её измеряли в районе основания здания, можно было схитрить и сделать второй и последующие этажи более вместительными, не переплачивая за лишний метраж.
Необычная форма у здания связана не только с особенностями местного рельефа. /Фото:connexionfrance.com
Самые старые пещерные поселки
Самым древним и самым большим по площади обитаемым пещерным поселением считается Кандован (Иран). Посёлку более 800 лет и в его живописных и даже в чем-то фантазийных гротах вулканического происхождения, приспособленных под квартиры, проживает более полутора сотен семей.
Кандован. /Фото: irandestination.com
Некоторые из жителей поселка, как и в древние времена, занимаются сельским хозяйством. А на зиму многие обитатели квартир-пещер уезжают жить в город.
В последние годы это место стало насколько популярным у туристов, что в Кандоване даже появились рестораны и отель.
Пещеры-квартиры. /Фото:moya-planeta.ru
Еще одно древнее обитаемое поселение, расположенное в Иране – Мейманд. Некоторые историки считают, что жители населяли эту деревню еще 12 тысяч лет назад, так что она претендует на первенство и может потеснить Кандован. Сейчас в Мейманде расположено 350 жилых домов, построенных в скалах.
Мейманд. / Фото: С.М. Мирхоссейни (wikipedia.org)
Самый старый город
Говоря о самых древних обитаемых городах, можно и ошибиться, ведь исторические и археологические данные постоянно обновляются. На сегодняшний день одним из претендентов на роль самого старого города в Европе, который до сих пор населен людьми, считается Матера (Италия)..
Матера признана старейшим поселением в Италии и, возможно, даже самым старым обитаемым городом всей Европе.
Люди здесь обитали еще 9 тысяч лет назад, и в наше время здесь продолжают жить тысячи горожан. Матеру иногда называют вторым Вифлеемом. Неслучайно пейзажи этот города любят использовать режиссеры при съёмке кинокартин на библейские сюжеты.
Живописный вид древнего города. /Фото:triplook.me
Самый старый дом в России
В нашей стране самым старым жилым домом считается маленькое здание, расположенное в центре Выборга. Оно стоит на скале, поэтому все его стороны имеют разную высоту.
Этот дом в Выборге претендует на звание самого старого из жилых зданий в нашей стране. /Фото:wikipedia.org
Самый старый дом в России. /Фото: Виктор Юльев, the-village.ru
Предполагается, что дом был построен в XVI веке как частное крепостное сооружение. Неоднократная реконструкция, которую претерпело это здание за столетия своего существования, была незначительной, так что до наших дней дом сохранился почти в неизменном виде.
В доме есть жильцы. /Фото: Виктор Юльев, the-village.ru
В старейшем каменном доме России до сих пор живут люди – в нем размещаются две жилые квартиры. Поглазеть на это уникальное здание частенько приходят туристы.
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