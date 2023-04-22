Самые старые жилые дома, которые до сих пор обитаемы: Где находятся и как выглядят эти здания

Самый старый деревянный дом







Это здание считается самым старым жилым деревянным домом. /Фото:consultmill.ru

"Деревня

В доме сменилось почти два десятка поколений жильцов. /Фото:consultmill.ru

Самый старый каменный дом

Самый старый жилой каменный дом Европы, предположительно расположен во Франции. /Фото:allworld4us.livejournal.com

Необычная форма у здания связана не только с особенностями местного рельефа. /Фото:connexionfrance.com

Самые старые пещерные поселки

Кандован. /Фото: irandestination.com

Пещеры-квартиры. /Фото:moya-planeta.ru

Мейманд. / Фото: С.М. Мирхоссейни (wikipedia.org)

Самый старый город

Матера признана старейшим поселением в Италии и, возможно, даже самым старым обитаемым городом всей Европе.

Живописный вид древнего города. /Фото:triplook.me

Самый старый дом в России

Этот дом в Выборге претендует на звание самого старого из жилых зданий в нашей стране. /Фото:wikipedia.org

Самый старый дом в России. /Фото: Виктор Юльев, the-village.ru

В доме есть жильцы. /Фото: Виктор Юльев, the-village.ru