Исторические памятники и архитектурные находки, подлинность которых вызывает сомнения

Как правило, осматривая достопримечательности, туристы верят всему, о чем рассказывает гид. Однако часто случается так, что исторические памятники или архитектурные находки являются ничем иным, как хорошо «раскрученной» фальшивкой. В этом обзоре собраны известные достопримечательности, подлинность которых вызывает много вопросов.









Стоунхендж

Место упокоения Иисуса Христа

Кардиффский великан

Кенсингтонский рунический камень

Дом Джульетты в Вероне