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17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне


Когда на кухне работает «профессионал»!

Когда на кухне работает «профессионал»!

Опытные хозяйки могут удивиться: что же сложного в простых манипуляциях ну кухне - будь то приготовление яичницы или же подогрев воды в чайнике. А вот и нет! Находятся уникумы, которые умудряются напортачить даже в таком простом деле.

1. «А ведь мне всегда казалось, что этой кухне не хватает какого-то яркого пятна, акцента... И вот оно!»


А что, красиво вышло! | Фото: Retecool.

А что, красиво вышло! | Фото: Retecool.

 

2. «Вот, что значит "швейцарское качество"!»


По мнению Novate.ru, с нарезкой пиццы тут кто-то сильно перестарался! | Фото: Wihel.

По мнению Novate.ru, с нарезкой пиццы тут кто-то сильно перестарался! | Фото: Wihel.

 

3. «Ой, смотрите, а ведь там внутри еще что-то тлеет...»


Похоже, это блюдо продолжает готовиться. | Фото: Reddit.

Похоже, это блюдо продолжает готовиться. | Фото: Reddit.

 

4. «Просто разогрей», - говорили они!


На картинке выглядело лучше. | Фото: lurrker.

На картинке выглядело лучше. | Фото: lurrker.

 

5. «Кто там просил, чтобы поострее?»


17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне

«... и немного перца для пикантности!» | Фото: Екабу.ру.

 

6. «Хм, оказывается пластиковая посуда очень быстро плавится в духовке...»


А вот этот вот белый крем ранее был пластиковым блюдом! | Фото: Zodab.

А вот этот вот белый крем ранее был пластиковым блюдом! | Фото: Zodab.

 

7. «Паук - секретный ингредиент идеального капучино!»


Кофе с пауком. | Фото: Pinterest.

Кофе с пауком. | Фото: Pinterest.

 

8. «Только не говорите, что это теперь нельзя есть!»


Даже крышка сковороды треснула от моего кулинарного таланта! | Фото: DumpaDay.

Даже крышка сковороды треснула от моего кулинарного таланта!
| Фото: DumpaDay.

 

9. «Кажется, я немного переборщил, выставляя мощность!»


17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне

«Вот это мощность!» | Фото: fishki.net.

 

10. «А что это мы тут такое вкусное готовим? Смолу?»


17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне

«Ммм, по мнению Novate.ru, это нечто выглядит весьма аппетитно!» | Фото: ПриколИсь.

 

11. «А у вас есть секреты приготовления идеального риса...»


Уверены, так рис вы еще не готовили. | Фото: ScreenHumor.

Уверены, так рис вы еще не готовили. | Фото: ScreenHumor.

 

12. «Оказывается, не все чайники можно подогревать на огне!»


Особенности использования электрочайников. | Фото: Tgcom24 - Mediaset Play.

Особенности использования электрочайников. | Фото: Tgcom24 - Mediaset Play.

 

13. «А что, среди кур тоже бывают чернокожие?»


Очень загоревшая курочка. | Фото: Не только факты.

Очень загоревшая курочка. | Фото: Не только факты.

 

14. Когда захотелось немного усовершенствовать стандартный рецепт хлеба...


Домашний хлеб с сюрпризом. | Фото: Al Bawaba.

Домашний хлеб с сюрпризом. | Фото: Al Bawaba.

 

15. Самый легкий рецепт теста раскрыт!


Когда нужно приготовить тесто, а под рукой только макароны. | Фото: Metronieuws.

Когда нужно приготовить тесто, а под рукой только макароны. | Фото: Metronieuws.

 

16. Для многих мужчин кулинария, как война!


Без щита на кухню ни-ни! | Фото: Buune.

Без щита на кухню ни-ни! | Фото: Buune.

 

17. «Вообще-то для этих целей уже давно придумали плиту...»


Альтернативный способ приготовления яичницы. | Фото: Телеграф.

Альтернативный способ приготовления яичницы. | Фото: Телеграф.

 

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17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне

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17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухнеПодписаться на мой Instagram
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