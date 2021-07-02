17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне

Когда на кухне работает «профессионал»!
Опытные хозяйки могут удивиться: что же сложного в простых манипуляциях ну кухне - будь то приготовление яичницы или же подогрев воды в чайнике. А вот и нет! Находятся уникумы, которые умудряются напортачить даже в таком простом деле.
1. «А ведь мне всегда казалось, что этой кухне не хватает какого-то яркого пятна, акцента... И вот оно!»
А что, красиво вышло! | Фото: Retecool.
2. «Вот, что значит "швейцарское качество"!»
По мнению Novate.ru, с нарезкой пиццы тут кто-то сильно перестарался! | Фото: Wihel.
3. «Ой, смотрите, а ведь там внутри еще что-то тлеет...»
Похоже, это блюдо продолжает готовиться. | Фото: Reddit.
4. «Просто разогрей», - говорили они!
На картинке выглядело лучше. | Фото: lurrker.
5. «Кто там просил, чтобы поострее?»
«... и немного перца для пикантности!» | Фото: Екабу.ру.
6. «Хм, оказывается пластиковая посуда очень быстро плавится в духовке...»
А вот этот вот белый крем ранее был пластиковым блюдом! | Фото: Zodab.
7. «Паук - секретный ингредиент идеального капучино!»
Кофе с пауком. | Фото: Pinterest.
8. «Только не говорите, что это теперь нельзя есть!»
Даже крышка сковороды треснула от моего кулинарного таланта! | Фото: DumpaDay.
9. «Кажется, я немного переборщил, выставляя мощность!»
«Вот это мощность!» | Фото: fishki.net.
10. «А что это мы тут такое вкусное готовим? Смолу?»
«Ммм, по мнению Novate.ru, это нечто выглядит весьма аппетитно!» | Фото: ПриколИсь.
11. «А у вас есть секреты приготовления идеального риса...»
Уверены, так рис вы еще не готовили. | Фото: ScreenHumor.
12. «Оказывается, не все чайники можно подогревать на огне!»
Особенности использования электрочайников. | Фото: Tgcom24 - Mediaset Play.
13. «А что, среди кур тоже бывают чернокожие?»
Очень загоревшая курочка. | Фото: Не только факты.
14. Когда захотелось немного усовершенствовать стандартный рецепт хлеба...
Домашний хлеб с сюрпризом. | Фото: Al Bawaba.
15. Самый легкий рецепт теста раскрыт!
Когда нужно приготовить тесто, а под рукой только макароны. | Фото: Metronieuws.
16. Для многих мужчин кулинария, как война!
Без щита на кухню ни-ни! | Фото: Buune.
17. «Вообще-то для этих целей уже давно придумали плиту...»
Альтернативный способ приготовления яичницы. | Фото: Телеграф.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии