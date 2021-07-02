17 курьезных ситуаций, которые случились с новичками на кухне

Когда на кухне работает «профессионал»!

1. «А ведь мне всегда казалось, что этой кухне не хватает какого-то яркого пятна, акцента... И вот оно!»

А что, красиво вышло! | Фото: Retecool.

2. «Вот, что значит "швейцарское качество"!»

По мнению Novate.ru, с нарезкой пиццы тут кто-то сильно перестарался! | Фото: Wihel.

3. «Ой, смотрите, а ведь там внутри еще что-то тлеет...»

Похоже, это блюдо продолжает готовиться. | Фото: Reddit.

4. «Просто разогрей», - говорили они!

На картинке выглядело лучше. | Фото: lurrker.

5. «Кто там просил, чтобы поострее?»

«... и немного перца для пикантности !» | Фото: Екабу.ру.

6. «Хм, оказывается пластиковая посуда очень быстро плавится в духовке...»

А вот этот вот белый крем ранее был пластиковым блюдом! | Фото: Zodab.

7. «Паук - секретный ингредиент идеального капучино!»

Кофе с пауком. | Фото: Pinterest.

8. «Только не говорите, что это теперь нельзя есть!»

| Фото: DumpaDay. Даже крышка сковороды треснула от моего кулинарного таланта!| Фото: DumpaDay.

9. «Кажется, я немного переборщил, выставляя мощность!»

«Вот это мощность!» | Фото: fishki.net.

10. «А что это мы тут такое вкусное готовим? Смолу?»

«Ммм, по мнению Novate.ru, это нечто выглядит весьма аппетитно!» | Фото: ПриколИсь.

11. «А у вас есть секреты приготовления идеального риса...»

Уверены, так рис вы еще не готовили. | Фото: ScreenHumor.

12. «Оказывается, не все чайники можно подогревать на огне!»

Особенности использования электрочайников. | Фото: Tgcom24 - Mediaset Play.

13. «А что, среди кур тоже бывают чернокожие?»

Очень загоревшая курочка. | Фото: Не только факты.

14. Когда захотелось немного усовершенствовать стандартный рецепт хлеба...

Домашний хлеб с сюрпризом. | Фото: Al Bawaba.

15. Самый легкий рецепт теста раскрыт!

Когда нужно приготовить тесто, а под рукой только макароны. | Фото: Metronieuws.

16. Для многих мужчин кулинария, как война!

Без щита на кухню ни-ни! | Фото: Buune.

17. «Вообще-то для этих целей уже давно придумали плиту...»

Альтернативный способ приготовления яичницы. | Фото: Телеграф.