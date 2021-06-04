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15 удивительных способов почистить лук без слез!

15 удивительных способов почистить лук без слез!

Все мы знаем, что резать лук в процессе готовки — не самое приятное занятие.  Делимся с вами простыми способами, благодаря которым вы сможете почистить лук, не проронив ни одной слезинки.
 
Холодная вода - самый популярный и всем известный способ
 
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Существует сразу несколько способов использования холодной воды при резке лука: вы можете смачивать водой нож до и во время резки лука или предварительно на несколько минут положить в нее чищеную луковицу. 
 
 
Холодильник и морозильная камера
 
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Предварительно положите луковицу в морозильную камеру хотя бы на час. Также вам поможет, если вы до этого в течение 15 минут таким же способом охладите нож.
 
Кипящая вода
 
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Режьте лук рядом с кипящей водой, пар от которой способен рассеивать слезоточивые вещества. Кроме того, вы можете сначала нарезать лук на крупные куски, опустить их на несколько минут в кипящую воду, и после этого продолжить нарезать лук уже без слез.
 
Набрать воды в рот
 
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Наберите воды в рот и держите ее до окончания резки лука. Эти манипуляции также препятствуют выделению слез.
 
Петрушка или жвачка
 
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Пока режете лук, жуйте петрушку или жвачку. Этот способ окисляет вещества, которые вызывают слезы, и обезвреживают их.
 
 
Вентилятор или вытяжка
 
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Поставьте рядом с разделочной доской вентилятор или режьте лук рядом с включенном вытяжкой — тогда слезоточивые пары будут улетучиваться быстрее, чем достигнут ваших глаз. 
 
 
Свечка или газ
 
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Режьте лук рядом с зажженной свечкой или включенным газом, и пламя окислит все вещества, которые вызывают слезы при резке лука. 
 
Уксус
 
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Намажьте разделочную доску уксусом, и в результате химической реакции пары лука будут нейтрализованы. 
 
Соль
 
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Посыпьте разделочную доску солью, и сок, выделяемый при резке лука, будет впитываться солью. Предпочтительнее использовать крупную соль.
 
Ломтик лимона
 
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Помимо вышеописанных способов разделочную доску можно натереть ломтиком лимона. Лимонный сок также нейтрализует слезоточивое действие паров лука.
 
Правильный нож
 
 
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Выбор ножа тоже очень важен в процессе резки лука. Для того чтобы процесс нарезания проходил быстрее и при этом выделялось как можно меньше слезоточивых веществ, нужно отдать предпочтение острому гладкому ножу без зубчиков и зазубринок.
 
Правильное дыхание
 
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Еще один часто рекомендуемый способ — во время резки лука дышать ртом, а не носом. Таким образом пары лакриматора не оказывают воздействия на слизистую носа и вызывают меньше слез.
 
Очки для плавания или повязка
 
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Закройте глаза и рот плавательными очками или ватно-марлевой повязкой. Это поможет избежать жжения в глазах, и вы сможете резать лук совершенно спокойно. 
 
Кухонный комбайн 
 
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Современный способ для тех, кто не ищет сложных путей. Но учтите: чаша комбайна должна быть плотно закрыта, поэтому блендер в этом случае вам совсем не поможет.
 
Зеленый лук
 
  
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По возможности просто замените репчатый лук зеленым. Как правило, такая замена практически никак не влияет на вкус блюд.
 
А вы как чистите лук?

 

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