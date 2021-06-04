15 удивительных способов почистить лук без слез!

Все мы знаем, что резать лук в процессе готовки — не самое приятное занятие. Делимся с вами простыми способами, благодаря которым вы сможете почистить лук, не проронив ни одной слезинки.

Холодная вода - самый популярный и всем известный способ

Существует сразу несколько способов использования холодной воды при резке лука: вы можете смачивать водой нож до и во время резки лука или предварительно на несколько минут положить в нее чищеную луковицу.

Холодильник и морозильная камера

Предварительно положите луковицу в морозильную камеру хотя бы на час. Также вам поможет, если вы до этого в течение 15 минут таким же способом охладите нож.

Кипящая вода

Режьте лук рядом с кипящей водой, пар от которой способен рассеивать слезоточивые вещества. Кроме того, вы можете сначала нарезать лук на крупные куски, опустить их на несколько минут в кипящую воду, и после этого продолжить нарезать лук уже без слез.

Набрать воды в рот

Наберите воды в рот и держите ее до окончания резки лука. Эти манипуляции также препятствуют выделению слез.

Петрушка или жвачка

Пока режете лук, жуйте петрушку или жвачку. Этот способ окисляет вещества, которые вызывают слезы, и обезвреживают их.

Вентилятор или вытяжка

Поставьте рядом с разделочной доской вентилятор или режьте лук рядом с включенном вытяжкой — тогда слезоточивые пары будут улетучиваться быстрее, чем достигнут ваших глаз.

Свечка или газ

Режьте лук рядом с зажженной свечкой или включенным газом, и пламя окислит все вещества, которые вызывают слезы при резке лука.

Уксус

Намажьте разделочную доску уксусом, и в результате химической реакции пары лука будут нейтрализованы.

Соль

Посыпьте разделочную доску солью, и сок, выделяемый при резке лука, будет впитываться солью. Предпочтительнее использовать крупную соль.

Ломтик лимона

Помимо вышеописанных способов разделочную доску можно натереть ломтиком лимона. Лимонный сок также нейтрализует слезоточивое действие паров лука.

Правильный нож

Выбор ножа тоже очень важен в процессе резки лука. Для того чтобы процесс нарезания проходил быстрее и при этом выделялось как можно меньше слезоточивых веществ, нужно отдать предпочтение острому гладкому ножу без зубчиков и зазубринок.

Правильное дыхание

Еще один часто рекомендуемый способ — во время резки лука дышать ртом, а не носом. Таким образом пары лакриматора не оказывают воздействия на слизистую носа и вызывают меньше слез.

Очки для плавания или повязка

Закройте глаза и рот плавательными очками или ватно-марлевой повязкой. Это поможет избежать жжения в глазах, и вы сможете резать лук совершенно спокойно.

Кухонный комбайн

Современный способ для тех, кто не ищет сложных путей. Но учтите: чаша комбайна должна быть плотно закрыта, поэтому блендер в этом случае вам совсем не поможет.

Зеленый лук

По возможности просто замените репчатый лук зеленым. Как правило, такая замена практически никак не влияет на вкус блюд.

А вы как чистите лук?