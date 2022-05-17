Удивительные мистические явления, который остались неразгаданными

У всего, что происходит, есть логическое объяснение. Но есть вещи и события, случившиеся на самом деле, которым никто не может дать ни логического, ни научного объяснения. И хотя на поиск ответов было затрачено немало сил, времени и средств, они так и остались для человека неразгаданными тайнами.



1. Спутник Черный Рыцарь (Черный Принц)

2. Парфенон

3. Алюминиевый клин из Аюда

4. Экспедиция Дятлова

5. Череп Халкидики

6. Пропавшие богатства нацистов

7. Человек в железной маске