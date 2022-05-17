Удивительные мистические явления, который остались неразгаданными

У всего, что происходит, есть логическое объяснение. Но есть вещи и события, случившиеся на самом деле, которым никто не может дать ни логического, ни научного объяснения. И хотя на поиск ответов было затрачено немало сил, времени и средств, они так и остались для человека неразгаданными тайнами.
1. Спутник Черный Рыцарь (Черный Принц)
О происхождении этого загадочного объекта, получившего название Черный Рыцарь, споры не утихают и по сегодняшний день.
Впервые о странной находке, находящейся на орбите Земли, заговорили во время радио экспериментов Николы Тесла.
Таким образом, легенда о таинственном спутнике Черном Рыцаре зародилась еще в 1899 году, когда знаменитый изобретатель заявил о том, что ему удалось поймать сигнал из космоса.
Первый снимок неизвестного объекта сделан в 1960-м году, когда были запущены первые спутники Земли.
С тех пор этот объект неоднократно был замечен на небесных просторах. Черный рыцарь то появлялся, то снова исчезал, оставив множество вопросов.
На снимке, датируемым 1960-м годом, четко обозначен неопознанный объект на полярной орбите. По мнению специалистов, он не может быть ни спутником СССР, ни спутником США.
Откуда же взялся этот спутник? Теорий его возникновения было выдвинуто немало: от самых предсказуемых до самых невероятных и мифических. Черного Рыцаря приписывали даже инопланетному вмешательству.
Однако специалисты из НАСА утверждают, что никакой мистики не существует. А таинственный объект-это не что иное, как часть теплозащитного покрытия, потерянного командой космического шаттла во время выхода в открытый космос.
2. Парфенон
Парфенон — знаменитый памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, который находится в афинском Акрополе.
Множество вопросов, возникающих касательно строительства –это то, что объединяет греческий Парфенон и египетские пирамиды.
Этот памятник, действительно, огромный. Как грекам удалось его воздвигнуть во времена, когда современные технологии и возможности просто отсутствовали?
Кроме того, археологов также интересует, как изначально выглядел Парфенон.
Для Парфенона была характерна яркая раскраска. Доподлинно известно, что только архитрав Парфенона был изготовлен из чистого неокрашенного мрамора. Фриз был выполнен в ярких тонах. Совершенно точно, что в цветовой палитре Парфенона присутствовали синий, красный и темно-красный цвета. Естественно, ученые задались вопросом, почему окрашены были не все части Парфенона?
Окрашенные части античного сооружения расположены довольно высоко. Вполне вероятно, чтобы стоящему внизу зрителю было удобнее рассматривать эти удаленные от глаза элементы архитектуры, было принято решение раскрасить их в яркие краски.
3. Алюминиевый клин из Аюда
Алюминиевый артефакт из Аюда заставил ученых поломать голову над разгадкой. Специалистам непонятна история его происхождения.
Этот предмет в форме топорика был найден бригадой румынских рабочих, копавших траншею в 1974 году на берегу реки Марош рядом с городом Аюдом в Трансильвании.
Что же в нем необычного?
Дело в том, что ученые определили возраст находки: этому предмету примерно 11 000-20 000 лет. Как такое возможно?
Ведь алюминий в чистом виде в природе не встречается, а его сплав научились делать только в 1825 году.
Таинственный артефакт сразу оброс слухами и легендами.
Предположения о том, как он возник, выдвигались самые невероятные: от того, что это фрагмент древнего инопланетного корабля и, заканчивая тем, что, возможно, в средние века люди научились изготовлять алюминий. А впоследствии эти навыки были утрачены.
Однако, некоторое время спустя артефакт исчез. Современные технологии могли бы пролить свет на разгадку алюминиевого клина из Аюда, но, к сожалению, исследовать уже нечего.
4. Экспедиция Дятлова
Гибель экспедиции Дятлова по сей день остается одной из самых больших загадок человечества.
В феврале 1959 у подножья Уральских гор было найдено 9 обгоревших обезображенных тел с признаками насильственной смерти.
Несколькими днями ранее группа советских туристов из девяти человек отправилась в лыжный поход к подножью Уральских гор.
Путешествие к заснеженным склонам начиналось довольно безобидно: туристы преодолели часть пути без каких-либо происшествий.
Но на склоне первой же горы Холатчахль с ними случилась трагедия, которая до сих пор считается одной из величайших загадок века.
В силу каких-то мистических обстоятельств во время ночевки погибли все члены экспедиции. Как позже показала экспертиза, туристы сами разрезали палатку изнутри, босые и полураздетые, бросились бежать прочь. Очевидно, что что-то их сильно напугало.
Их тела были найдены на разных расстояниях друг от друга. У троих из друзей были обнаружены тяжелые несовместимые с жизнью травмы.
У одной девушки были вырваны язык и глаза. Страшные ожоги, увечья и ушибы, обнаруженные на телах погибших, поразили даже повидавших многое экспертов -патологоанатомов.
Всё место трагедии говорило о том, что здесь происходило нечто странное и ужасное. Следы борьбы были видны в радиусе километра. Дятловцы отчаянно боролись за жизнь. Но с кем или чем? Ответ на этот вопрос вот уже более полувека ищут ученые, знакомые и родные.
5. Череп Халкидики
Обнаруженный в одной из пещер на полуострове Халкидики, человеческий череп, поразил археологов.
Что же в этой находке так смутило ученых? Все дело в том, что на черепе явно прослеживается какой-то странный нарост в виде рога.
Является ли рог разветвлением в эволюции хомо сапиенса, или объяснение этому более прозаическое: отросток просто результат накопления полезных ископаемых в пещеры?
Специалисты изучают этот вопрос, надеясь найти отгадку.
6. Пропавшие богатства нацистов
Нацистская партия накопила несметное количество богатств, но большая часть этих сокровищ пропала без вести, когда в 1945 году в Германию вошли советские войска. В общей сложности исчезло более 30 миллиардов долларов. На тот момент баснословная сумма.
Куда всё это подевалось? Ответа не было долгие десятилетия.
А недавно все заговорили о существовании в Польше подземного туннеля с поездом, вагоны которого загружены золотом нацистов.
Однако подтвердить достоверность информации пока не удалось. «Поезд –призрак» с сокровищами Третьего рейха так и не был найден. Несметные богатства Гитлера и их исчезновения по сей день остаются величайшей загадкой 20 века.
7. Человек в железной маске
История человека в железной маске известна по фильмам, снятым на основе реальных событий.
Примерно в 1670 году во Франции был произведен арест человека, не совершившего никакого преступления.Этот арест многим тогда казался странным. Мужчина провел остаток своей жизни в тюрьме, но никто не знал, кто он, хотя многие видели его; был ли таинственный заключенный братом Людовика XIV (и, следовательно, представлял угрозу для трона)? Или же он был отцом действующего короля?
Кем бы ни был этот загадочный человек, его судьба была одной из самых трагичных в истории.
Он умер в 1703 году, и провел большую часть своих дней, нося тяжелую железную маску, чтобы она скрывала его лицо. К сожалению, вряд ли кто-то и когда-нибудь раскроет тайну человека в маске.
Его личность навсегда останется символом страдания и беспомощности перед лицом безжалостных правителей и дворовых интриг.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии