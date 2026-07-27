7 лайфхаков из Советского Союза, которые и странные, и гениальные одновременно



Подклейте обои отваром из-под макарон Подклейте обои отваром из-под макарон

У советских хозяек было гораздо меньше возможностей, чем у нас. Они не могли разбить чайник и в этот же день купить новый, или выбросить зачерствевший хлеб. Чтобы наладить свой быт, женщинам приходилось экономить и придумывать разные лайфхаки с использованием подручных средств. У советских хозяек было гораздо меньше возможностей, чем у нас. Они не могли разбить чайник и в этот же день купить новый, или выбросить зачерствевший хлеб. Чтобы наладить свой быт, женщинам приходилось экономить и придумывать разные лайфхаки с использованием подручных средств.Novate.ru рассказывает, какими хитростями они пользовались чаще всего.

Лайфхак 1: Склеить разбитую чашку полиэтиленовой пленкой



Реставрация керамических изделий. / Фото: la-palme.ru Реставрация керамических изделий. / Фото: la-palme.ru

Сейчас все реже на кухнях хозяек можно встретить склеенную посуду, а во времена СССР это была базовая настройка. Так как посуда стоила дорого, а на некоторые сервизы из-зп границы приходилось копить не один год, жители Советского Союза нашли способ латать керамику. Как они это делали? Для начала нужно было взять кусочки и хорошо прогреть места изломов. Далее, пока они не остыли, следовало положить между ними полиэтиленовую пленку и плотно прижать друг к другу. Конечно, наливать в такую посуду кипящую воду или горячий суп не следовало, но более низкие температуры она спокойно выдерживала. Что касается шва, то он получался абсолютно незаметным, особенно на тарелках и чашках с узорами.

Лайфхак 2: Открыть дверцу вантузом



Если нет ручки, попробуйте открыть дверцу вантузом Если нет ручки, попробуйте открыть дверцу вантузом

Если у вас внезапно сломалась ручка на дверце шкафа или ящике комода, а достать содержимое нужно срочно, воспользуйтесь советским лайфхаком. В таком случае хозяйки брали вантуз, плотно прижимали его к тому месту, где раньше была ручка, и тянули на себя.

Лайфхак 3: Освежить черствый хлеб в тепле



Положите хлеб в пакет и уберите на батарею Положите хлеб в пакет и уберите на батарею

Каждый день покупать свежий хлеб в СССР было не так просто. Иногда приходилось растягивать одну буханку чуть ли не на неделю, и тогда вставал вопрос, как освежить ее, чтобы можно было есть. Советские хозяйки брали хлеб, клали его в полиэтиленовый пакет, плотно завязывали, чтобы внутрь не попадал воздух, и клали за горячую батарею или на солнце (зависело от времени года). Через пару часов хлеб становился гораздо мягче.

Впрочем, в Советском Союзе не всегда пытались вернуть хлебу свежесть – иногда его специально высушивали. Готовые сухари измельчали и использовали в качестве панировочных, заливали молоком и добавляли в фарш, натирали чесноком и клали в борщ или использовали, как точилку для мясорубки. Да-да, нужно было просто прокрутить в мясорубке пару сухарей, чтобы нож снова стал острым.

Лайфхак 4: Сделать из газеты поглотитель запаха



Положите мокрую скомканную газету в холодильник. / Фото: domashniedela.ru Положите мокрую скомканную газету в холодильник. / Фото: domashniedela.ru

Неприятный запах в холодильнике – это не редкость. По-хорошему, нужно достать оттуда все продукты, проверить, не испортилась ли еда, выключить, протереть полки раствором уксуса и оставить на пару часов, чтобы запах окончательно выветрился. Но если у вас нет возможности проводить все эти манипуляции или вы уверены, что все продукты в холодильнике свежие, используйте советский лайфхак с газетой.

Скомкайте несколько страниц газеты, чтобы получился объемный ком, положите на плоское блюдце, опрыскайте водой из пульверизатора и поставьте на полку холодильника. Через 12 часов доставьте газету и выбросьте. Мокрые страницы отлично впитают неприятный запах, и в холодильнике снова будет пахнуть свежестью. Кстати, для этой же цели можно использовать соду или измельченный активированный уголь.

Лайфхак 5: Использовать отвар из-под макарон в быту



Подклейте обои отваром из-под макарон Подклейте обои отваром из-под макарон

У советских хозяек в дело шло абсолютно все. Наверное, это и был главный залог экономии. Вместо того, чтобы выливать отвар из-под макарон в раковину, они оставляли его и использовали вместо клея. Жидкость отлично подходила для подклеивания обоев, склеивания детских аппликаций. Возможно, такой эффект достигался за счет крахмала, который содержался в жидкости, ведь все мы знаем, насколько он клейкий.

Также не стоило выливать воду из-под варки риса – она идеально подходила для ухода за лицом. Кореянки до сих пор используют это средство в своей бьюти-рутине, считая, что оно отлично отбеливает и подтягивает кожу. Поэтому обязательно берите на заметку!

Лайфхак 6: Защищать одежду от линьки с помощью соли



Насыпьте соль в таз с водой Насыпьте соль в таз с водой

Одежда линяет? Увы, сколько бы лет ни прошло, и сколько бы производители тканей не бились над этой проблемой, все равно цвет может вымываться. Особенно это характерно для новых вещей. Советские хозяйки прекрасно знали, к каким последствиям может привести стирка новой одежды с другими вещами, а потому обязательно замачивали ее в соленой воде примерно на полчаса. после этой процедуры ткани линяли намного вещи. Единственный нюанс – лайфхак подходит только для однотонных материалов. Если на одежде есть принт, лучше использовать другие хитрости.

Лайфхак 7: Прочищать слив содой



Насыпьте соду в раковину. / Фото: sovet-ingenera.com Насыпьте соду в раковину. / Фото: sovet-ingenera.com

В Советском Союзе сода была универсальным решением всех проблем. Ее использовали не только для того, чтобы тесто получилось пышным и воздушным (хотя эта функция и считалась базовой). Сода помогала решать различные бытовые задачи. Так, например, ею можно было помыть посуду – порошок отлично справлялся даже со стойкими жирными пятнами – почистить плиту, и даже справиться с засором в раковине. Если хозяйки замечали, что вода стала плохо уходить, они насыпали в слив три столовых ложки соды, три столовых ложки соли, добавляли 100 мл уксуса и закрывали сверху тряпкой, чтобы реакция проходила внутри, а не снаружи. Через полчаса нужно было промыть трубы большим количеством горячей воды.