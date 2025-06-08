Настоящее происхождение вещей, которые ассоциируются с Америкой

Культовый ковбой впервые появился в Испании, а не в Соединенных Штатах. Америка — страна, полная патриотизма, и американцы всегда очень гордятся всем, чего достигла их страна. Однако некоторые из их икон и традиций на самом деле не американские. Они были привезены другими странами и позже внедрены в США.

1. Ковбои. Ковбои родом из Испании. Когда испанцы пришли в Америку в 1519 году, они принесли с собой традицию, особенно в Мексику, где ковбоев стали называть Вакерос . В начале 1700-х годов мексиканцы попали в такие регионы Соединенных Штатов, как Техас, Аризона и, конечно, Нью-Мексико. Они начали строить ранчо в этих местах, и ковбои стали популярными.2. Американский футбол. Американский футбол был создан в результате эволюции ранних версий регби и футбола. Первые версии этих игр на самом деле из Великобритании. Однако американский футбол, каким мы его знаем сегодня, имеет много различий по сравнению с регби и футболом, особенно с точки зрения правил . 3. Арахисовое масло. Арахис, используемый в качестве пасты, восходит к древним инкам и ацтекам. Однако готовый продукт из дробленого жареного арахиса был запатентован Марцеллом Гилмором Эдсоном в Канаде.4. Хот-доги. Историки считают, что происхождение хот-догов восходит к эпохе римского императора Нерона. После этого хот-доги пробились в Германию, где немцы объявили их своими и создали разные их версии. Традиция была привезена в Соединенные Штаты еврейским иммигрантом из Польши.5. Синие джинсы. Синие джинсы были изобретены Джейкобом Дэвисом и Леви Страуссом в 1973 году.Они оба были американскими иммигрантами из Европы, и джинсовая ткань, из которой они изготавливали джинсы, изначально была сделана в Генуе, в Италии. Это творение пришло по просьбе клиента, который хотел прочные брюки, которые могли бы противостоять тяжелой работе.6. Демократия. Эта система правления, которая оказала огромное влияние на формирование правительства США, была создана в Древней Греции. Слово демократия происходит от греческих слов demos (люди) и kratos (правила) . 7. Статуя Свободы. Знаменитая статуя Свободы, которая находится в Нью-Йорке, на самом деле французская. Стальной каркас статуи был спроектирован Гюставом Эйфелем, человеком стоящим за Эйфелевой башней, и создан Фредериком-Огюстом Бартольди, французским скульптором. Статуя была подарком в память о дружбе между двумя народами.8. Бойскауты. Бойскаутское движение было создано в Англии Робертом Баден-Пауэллом. Он написал книгу, чтобы научить мальчиков кемпингу, наблюдению, дедукции, ремеслу, катанию на лодках и другим методам выживания. Он также создал первые группы бойскаутов — чтобы проверить, работает ли книга на практике. Традиция пришла в Америку после того, как американский издатель по имени Уильям Бойс заблудился в Лондоне в 1909 году и был найден бойскаутом, который помог ему. Он вдохновился и начал организовывать бойскаутов Америки.9. Пончики. Хотя страна происхождения пончиков все еще остается предметом дискуссий, они определенно были созданы в Европе. В середине 19-го века голландцы уже делали свои olykoeks. Это были просто пирожные, обжаренные в свином жире и часто наполненные фруктами. Olykoeks были привезены в Америку голландскими иммигрантами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: