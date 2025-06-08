Культовый ковбой впервые появился в Испании, а не в Соединенных Штатах. Америка — страна, полная патриотизма, и американцы всегда очень гордятся всем, чего достигла их страна. Однако некоторые из их икон и традиций на самом деле не американские. Они были привезены другими странами и позже внедрены в США.
1. Ковбои. Ковбои родом из Испании. Когда испанцы пришли в Америку в 1519 году, они принесли с собой традицию, особенно в Мексику, где ковбоев стали называть Вакерос. В начале 1700-х годов мексиканцы попали в такие регионы Соединенных Штатов, как Техас, Аризона и, конечно, Нью-Мексико. Они начали строить ранчо в этих местах, и ковбои стали популярными. 2. Американский футбол. Американский футбол был создан в результате эволюции ранних версий регби и футбола. Первые версии этих игр на самом деле из Великобритании. Однако американский футбол, каким мы его знаем сегодня, имеет много различий по сравнению с регби и футболом, особенно с точки зрения правил. 3. Арахисовое масло. Арахис, используемый в качестве пасты, восходит к древним инкам и ацтекам. Однако готовый продукт из дробленого жареного арахиса был запатентован Марцеллом Гилмором Эдсоном в Канаде. 4. Хот-доги. Историки считают, что происхождение хот-догов восходит к эпохе римского императора Нерона. После этого хот-доги пробились в Германию, где немцы объявили их своими и создали разные их версии. Традиция была привезена в Соединенные Штаты еврейским иммигрантом из Польши. 5. Синие джинсы. Синие джинсы были изобретены Джейкобом Дэвисом и Леви Страуссом в 1973 году.изначально была сделана в Генуе, в Италии. Это творение пришло по просьбе клиента, который хотел прочные брюки, которые могли бы противостоять тяжелой работе. 6. Демократия. Эта система правления, которая оказала огромное влияние на формирование правительства США, была создана в Древней Греции. Слово демократия происходит от греческих слов demos (люди) и kratos (правила). 7. Статуя Свободы. Знаменитая статуя Свободы, которая находится в Нью-Йорке, на самом деле французская. Стальной каркас статуи был спроектирован Гюставом Эйфелем, человеком стоящим за Эйфелевой башней, и создан Фредериком-Огюстом Бартольди, французским скульптором. Статуя была подарком в память о дружбе между двумя народами. 8. Бойскауты. Бойскаутское движение было создано в Англии Робертом Баден-Пауэллом. Он написал книгу, чтобы научить мальчиков кемпингу, наблюдению, дедукции, ремеслу, катанию на лодках и другим методам выживания. Он также создал первые группы бойскаутов — чтобы проверить, работает ли книга на практике. Традиция пришла в Америку после того, как американский издатель по имени Уильям Бойс заблудился в Лондоне в 1909 году и был найден бойскаутом, который помог ему. Он вдохновился и начал организовывать бойскаутов Америки. 9. Пончики. Хотя страна происхождения пончиков все еще остается предметом дискуссий, они определенно были созданы в Европе. В середине 19-го века голландцы уже делали свои olykoeks. Это были просто пирожные, обжаренные в свином жире и часто наполненные фруктами. Olykoeks были привезены в Америку голландскими иммигрантами.
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