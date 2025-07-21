3 рецепта восхитительно вкусных супа из морепродуктов

Супы из морепродуктов — это самый простой способ насладиться разнообразными вкусами от сливочного из тыквы и креветок до острого из морского коктейля. Выбирайте любой понравившийся рецепт, экспериментируйте, пробуйте и получайте удовольствие с первой ложки.
1. Суп с курочкой и креветками
Суп с курочкой и креветками – блюдо для любителей азиатской кухни, а также для всех тех, кто любит экспериментировать на кухне, каждый раз пробуя что-то новое и оригинальное.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Креветки крупные очищенные – 12-14 шт;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Шампиньоны коричневые мелкие – 16-18 шт;
• Соевый соус – опционально;
• Молоко кокосовое – 0,5 л;
• Бульон рыбный из кубика – 0,5 л;
• Чили – 1 стручок;
• Лайм – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Масло кокосовое – опционально.
Суп с курицей. \ Фото: tastemade.club.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Высыпать в кастрюлю с толстым дном и обжарить несколько минут на кокосовом масле;
• Куриное филе вымыть;
• Просушить и при необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Добавить в кастрюлю к овощам;
• Перемешать и готовить около пяти минут;
• После аккуратно влить тёплое кокосовое молоко и рыбный бульон;
• Заправить соевым соусом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить сахар и целые вымытые и просушенные грибы;
• Варить на среднем огне десять-пятнадцать минут, не доводя до кипения;
• После добавить креветки;
• Проварить пять-шесть минут;
• Готовый суп разлить по тарелкам;
• Заправить лаймовым соком;
• Украсить кольцами перца чили и подать к столу.
2. Тыквенный с креветками
Тыквенный суп с креветками. \ Фото: bing.com.
Тыква хороша не только для десертов и пирогов, а и для приготовления пряных супов. Им запросто можно насытиться и согреться в непогоду, или же наоборот взбодриться в жару, если подать в холодном виде с кубиками льда и свежими листочками мяты.
Ингредиенты:
• Тыква очищенная от семян – 2 кг;
• Чеснок – 1 головка;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Сельдерей свежий – 1 небольшой пучок;
• Кориандр молотый – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Молоко кокосовое – 0,5 л;
• Вода – 1,5 л4
• Чили – 1 стручок;
• Креветки очищенные – 0,5 кг.
Суп из тыквы с креветками. \ Фото: taste.com.au.
Способ приготовления:
• С тыквы снять кожуру;
• Мякоть слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• После нарезать кубиками средней величины;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Лук очистить;
• Нарезать полукольцами средней толщины;
• Выложить всё на противень, застеленный пергаментом;
• Задобрить оливковым маслом;
• Приправить кориандром, солью и смесью молотых перцев;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• Креветки обжарить несколько минут на небольшом количестве оливкового масла, приправив их пропущенным через пресс чесноком и солью;
• Запечённые овощи выложить в кастрюлю;
• Залить кипятком;
• Проварить пять-шесть минут;
• Затем добавить мелко нарезанный сельдерей;
• Варить ещё около трёх минут;
• Суп перебить до состояния полужидкого пюре;
• Заправить кокосовым молоком;
• И ещё раз взбить до более густой консистенции;
• Разлить по тарелкам;
• Сверху выложить креветки в чесночном соусе;
• Посыпать кольцами чили и подать к столу.
3. С морским коктейлем
Суп с морепродуктами. \ Фото: bevcooks.com.
Пожалуй, суп с морепродуктами понравится даже тем, кто скептически настроен к подобного рода блюдам.
Ингредиенты:
• Кокосовое молоко – 0,5 л;
• Набор морской коктейль – 0,5 кг;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соевый соус – опционально;
• Томатная паста – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи;
• Масло оливковое – для жарки;
• Перец чили – 2 стручка.
Суп с морским коктейлем. \ Фото: zestfulkitchen.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать полукольцами средней толщины;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Выложить в сковороду с толстым дном;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• После добавить морской коктейль (предварительно разморозив его);
• Посолить и поперчить;
• В сотейнике смешать воду с соевым соусом и томатной пастой;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Добавить сахар по вкусу;
• Затем влить кокосовое молоко;
• Проварить две-три минуты;
• Добавить обжаренные морепродукты с подливкой и мелко нарезанную кинзу;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Снять с огня;
• Разлить по тарелкам и подать к столу.
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