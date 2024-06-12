Молодые бунтари: 20 шикарных снимков американской молодежи 70-х и 80-х годов от учителя Джозефа Сабо

Шикарные снимки американской молодежи 70-х и 80-х годов.
Ещё до того, как Джозеф Сзабо стал всемирно известным фотографом, он был учителем в средней школе в Лонг-Айленде. Уже в первые дни работы он понял, что нужно как-то привлечь внимание своих учеников, и принёс в класс… камеру. По словам самого Джозефа, он никогда не преследовал каких-то особых целей и никогда не собирался зарабатывать на фотосъёмке. Он просто фотографировал молодых людей. Эти фотографии получались максимально правдивыми и помогали учителю понять своих учеников. Сегодня это интереснейший культурный слой, который может рассказать много интересного о том времени.
1. «Присцилла», 1969 год
2. «Разговор по душам»
3. «За кулисами», 1979 год
4. «Мечты спасателя», 1972 год
5. «Интимный момент», 1973 год
6. «Ночные совы», 1971 год
7. «Энтони и Терри на перемене», 1977 год
8. «Марианна и Мэри Кей», 1976 год
9. «Девушка в зеркале», 1981 годhttp://vs-t.ru/molodye-buntari-20-shikarnyx-snimkov-amerikanskoj-molodezhi-70-x-i-80-x-godov-ot-uchitelya-dzhozefa-sabo
10. «Дружба навсегда»
11. «Плохиши», 1977 год
12. «Дай пять!», 1975 год
13. «Девушка с жевательной резинкой», 1984 год
14. «Пара на концерте «Rolling Stones», 1978 год
15. «Джеки на пляже Джонс», 1983 год
16. «Адрианна», 1976 год
17. «Почти взрослые», 1978 год
18. «Рассвет в ее комнате», 1985 год
19. «Красотка на концерте «Rolling Stones», 1978 год
20. «Девушка на пляже Джонс», 1974 год
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