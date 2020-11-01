5 популярных уловок полиции на допросе

Большинство соотечественников не без причины предпочитает держаться от правоохранительной системы страны как можно дальше, даже если совесть их кристальна чиста. Мрачные истории об отечественных операх можно смело делить на десять, однако даже это не отменяет того факта, что во время проведения допросов и дознаний сотрудники полиции нередко применяют разнообразные уловки.

Некоторые из них могут «помочь» даже невиновному человеку наломать таких дров, что в итоге он если и не окажется за решеткой, то приобретет далеко не самый приятный опыт в своей жизни.

1. «ДОГОВОРЮСЬ С СУДОМ»

Очень распространенный прием, который чаще всего используется недобросовестными операми для ускорения раскручивания процесса. В некоторое оправдание полицейских здесь можно сказать лишь то, что применяется он (чаще всего) все-таки к людям гарантированно виновным. Оправдание это, конечно же, слабое, т.к. обещание договориться с судом – это ложь от начала и до конца.

Ни с каким судом оперативный сотрудник договориться не способен, потому что это А – противозаконно, Б – не в его полномочиях. Оперуполномоченный занимается осуществлением оперативно-розыскной деятельности и сбором первоначальной информации для дальнейшего делопроизводства.

2. «ТЕБЕ НЕ НУЖЕН АДВОКАТ, ТЫ ЖЕ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ»

Обещания в духе «признайся и простим» – это уловка. Оперу просто нужно получить ценную информацию. Решать все будет суд, оценка которого никак с мнением или обещаниями оперуполномоченного не связаны.

Одна из самых опасных уловок для людей, который действительно не в чем не виноваты. Или степень действительной вины которых на самом деле ниже, чем это в последствии сможет обставить прокурор. Многие люди не имеют денег на собственного адвоката. Другие могли бы его себе позволить, но… стесняются.

Следует понимать две важные вещи. Во-первых, большинство оперов – это не плохие люди, просто, как и подавляющее большинство других людей вокруг нас, они равнодушные. В силу этого им глубоко плевать на то, что будет с человеком дальше их полномочий и обязанностей. Во-вторых, при любом общении с представителями закона на любом положении будь то подозреваемого, обвиняемого или свидетеля, человеку нужен адвокат. Только адвокат сможет проследить за соблюдением всех прав гражданина. Во всяком случае специалист-юрист сделать это намного лучше, чем среднестатистический человек без специальной подготовки и образования.

Немаловажно еще и то, что многие граждане при общении с полицейскими начинают нервничать, теряться, могут сказать что-то не то или не так. Адвокат же имеет куда больший опыт общения в том числе с полицией, а потому сможет поспособствовать правильному построению диалога.

3. «Я ТЕБЯ СЕЙЧАС В КАМЕРУ ПОСАЖУ»

Еще одна популярная страшилка, которую используют для выбивания признания или информации. Здесь важно понимать две вещи. Первая: если сотрудник органов более-менее порядочный, а человека взяли по подозрению в преступлении первый раз, то скорее всего арест к нему сразу применять не будут. Исключения составляют два случая: преступление действительно тяжкое (убийство, разбой, ограбление, изнасилование и т.п.) или если гражданина берут уже не впервые (или же представитель контингента имеет судимость).

Вторая вещь, которую нужно знать: захотят «закрыть», то пугать и спрашивать гражданина не будут – возьмут и закроют в ИВС, потому что имеют полное право. Вопрос лишь в том, насколько весомые для этого у правоохранителя основания.

Конечно, человека могут посадить в ИВС в том числе для оказания давления и выбивания информации при помощи страха. Однако, здесь следует вновь вспомнить про «вещь номер два». Лучшее что можно сделать в такой ситуации – постараться успокоиться, не молоть языком и общаться с полицией только в присутствии адвоката. Если уж дело дошло до ИВС, то лучше сидеть сутки, чем годы.

4. «СУД РАЗБЕРЕТСЯ»

Утверждение, на самом деле лишенное смысла. Суд действительно разберется, проблема лишь в том, что «разбирается» он будет на основании той информации, которую ему в том числе предоставят оперативные сотрудники. Бывает, что опера начинают мешать или не давать человеку делать замечания, указывать алиби и т.п.

Каждый гражданин обязан знать о том, что он имеет полное право ознакомиться с протоколом после его составления и добавить в него свои примечания. Неважно, какую стратегию выбирает не слишком честный опер: запугивание или вежливые отговоры. Не нужно ждать суда, нужно указать все возможные детали и обстоятельства в протоколе еще во время допроса. На суде судья и прокурор обязательно поинтересуются у человека, почему он не указал эти данные раньше или не сделал замечание в протоколе о том, что с его слов было записано не все.

В такой ситуации суд скорее всего встанет не на сторону гражданина.

5. «ВЫ ЖЕ ПРОСТО СВИДЕТЕЛЬ»

Свидетели очень легко превращаются в подозреваемых, а затем и в обвиняемых. Увы и ах, но такая практика существует. Прочем далеко не только на отечественных просторах. Она общемировая. Тем не менее, в России существует 51 статья Конституции от 12.12.1993 с изменениями от 01.07.2020.

Согласно данной статье, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Не стоит вестись на слова полицейского о том, что «вы же просто приглашены для беседы», «статья 51 не для вас, она для подозреваемых», «вы же просто свидетель» и т.п. Следует зарубить себе на носу: статья 51 Конституции РФ – для всех без исключения. И согласно ей гражданин имеет полное право не пояснять то, чего не хочет, если считает, что подобное способно навредить ему или его близким.

Оказавшись один на один с представителями правоохранительной системы, особенно на положении свидетеля или подозреваемого, абсолютному большинству людей становится крайне сложно справляться со своими эмоциями. Тем не менее, нужно стараться делать это всеми силами. Изучайте свои права. Всего пользуйтесь услугами адвоката. Не бойтесь отстаивать свою правоту. При общении с оперуполномоченными давление системы на человека неизбежно хотя бы потому, что оно является закономерной частью следственной системы.