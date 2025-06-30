Народности России, которые очень скоро иcчезнут

На территории России живут сотни этносов. Но цивилизация неумолимо наступает и самобытные культуры вливаются в общее течение и растворяются в нем. Много малочисленных племен уже стали историей, другие – готовятся ей стать и постепенно исчезают.









Манси

Коряки

Долганы

Арчинцы

Нивхи

Селькупы

Эскимосы

Тофалары

Водь