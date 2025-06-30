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Народности России, которые очень скоро иcчезнут

На территории России живут сотни этносов. Но цивилизация неумолимо наступает и самобытные культуры вливаются в общее течение и растворяются в нем. Много малочисленных племен уже стали историей, другие – готовятся ей стать и постепенно исчезают.

Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Манси


Численность: 12 453 человека Это племя никогда не уходило со своих родных мест: манси до сих пор живут на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
Охотники манси даже заходят в города, чтобы продать мясо и шкуры животных. Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Коряки


Численность: 8 743 человека Предки каряков стали одними из главных основателей охотской культуры в целом. Это типичные кочевники, несколько раз в год снимающиеся с места и совершающие свой стандартный вояж по северной части камчатского полуострова. Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Долганы


Численность: 7 450 человек Долганы стали единственным тюркоязычным народом, представители которого забрались так далеко на север. Ареал обитания долганов — Красноярский край и Республика Саха. Племя не сумело сохранить свои настоящие имена: пришедшие сюда казаки крестили всех подряд, давая свои фамилии вновь обращенным. Теперь здесь можно встретить Поротовых, Слабоквасовых, Черкашей и прочих «казачьих родственников». Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Арчинцы


Численность: 5 000 человек На самом деле, именно арчинцы — законное коренное население Дагестана. Предки этого народа входили в многоплеменное объединение Кавказской Албании. Может быть, поэтому остатки народности впитали множество чужих традиций, объединяющих арчинцев с другими племенами местности. Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Нивхи


Численность: 4 000 человек Несмотря на крайне малую численность, нивхи умудряются жить на два государства: племенные стойбища есть и в России, и в Японии.
Но если японские гиляки тщательно охраняются государством и потихоньку увеличивают численность, то у нас все обстоит ровно наоборот. Социологи предсказывают скорый закат культуры нивхов в России — те, кто выживут, скорее всего переберутся в ту же Страну восходящего солнца. Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Селькупы


Численность: 3 600 человек Небольшое племя остяков-самоедов (так называли селькупов до революции) живет на севере Томской области. Эти люди до сих пор исповедуют религии своих предков: тут распространены шаманизм и анимизм. Насаждаемое насильно православие селькупы органично вплели в собственные традиции — нечто похожее случилось с католичеством, столкнувшимся с культом Вуду. Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Эскимосы


Численность: 2 234 человека Тот, кто ест сырую рыбу — вот, что означает слово «эскимос» на языке племени. Сами себя эти люди предпочитают называть иннуитами. На эскимосов оказало огромное влияние глобальное потепление. Вынужденные двигаться дальше от привычного ареала обитания, племена столкнулись с очень непривычными для себя условиями: у этих ребят просто не хватает лексикона, чтобы обозначить все появившиеся в их жизни предметы! Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Тофалары


Численность: 762 человека Тофалары всегда были крайне малочисленным народом, даже во времена, когда племя не затрагивали войны и прочие пертурбации «большого мира». Информация о причинах постепенного вымирания тофаларов не сохранилась и в русских летописях. Судя по всему, наши культуры уже встретились в неблагоприятный для тофаларов период. Народности России, которые очень скоро иcчезнут

Водь


Численность: 64 человек Самоназвание этого народа выговорить сложнее, чем название всем известного исландского вулкана: люди ваддялайзыд живут, как ни странно, недалеко от северной столицы России. Небольшое поселение в Ленинградской области пустеет день ото дня — немногочисленная молодежь предпочитает уезжать в Санкт-Петербург, где и сливается с местными.

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