Необычные домашние советы

Домашние дела касаются всех нас. И зачастую нам не хватает времени и сил на их выполнение. Именно для этого и существуют домашние советы. С их помощью вы не только сэкономите себе время и силы, но и семейный бюджет.







Просто попробуйте применить их на практике и сами оцените, насколько меньше сил пришлось приложить для решения бытовых задач.

Быстрый способ убраться дома.Любопытно, что современные хозяйки почти не пользуются вениками. Они предпочитают пылесосы и паровые швабры. Но уборка с их помощью часто занимает немало времени. А что делать, если времени в обрез? Конечно же, доставать старый добрый веник.Но не стоит использовать его как раньше. У нас есть для вас нестандартное решение, как с его помощью на несколько минут собрать всю пыль в доме. Секрет заключается в липкой ленте. Именно скотчем необходимо обмотать веник таким образом, чтобы липкий слой находился снаружи. После чего подметите пол, как обычно. Поверьте, даже мелкий мусор без проблем заберется за считанные минуты. А после уборки просто снимите скотч с веника и выбросите его.Уксус спасет вас от мытья сковородки.Интересно, что когда мы моем посуду, сковородки обычно моются в самую последнюю очередь. И к окончанию мытья на них уже совершенно не остается сил. А уж если к ним что-то прилипло и образовался нагар, то и вовсе не хочется их мыть.К счастью, у нас есть бытовая хитрость на этот счет. Просто вооружитесь столовым уксусом. Его следует налить в сковородку и поставить ее на огонь. После того как уксус закипит, выключите огонь и дождитесь полного остывания сковороды.А далее просто слейте уксус и промойте сковородку под проточной водой. Она станет абсолютно чистой.Миска с водой увлажнит воздух.Сезон отоплений зачастую вызывает у многих проблем. В доме становится душно и слишком жарко. При этом воздух становится сухим, что может плохо сказываться на вашем самочувствии. Если вы не готовы тратить деньги на увлажнитель воздуха, то наш следующий совет поможет вам.Для того чтобы быстро увлажнить воздух, достаточно выполнить простую инструкцию. Наберите в миску холодную воду и поставьте е на подоконник. Вода будет испаряться и увлажнять воздух в помещении. Таким образом можно будет хоть немного облегчить жизнь без покупки дорогостоящего увлажнителя.Кофейная гуща отлично подойдет к мясу.Многие из нас каждый день мучительно обдумывают меню на день. Часто даже коронные блюда приедаются, и хочется попробовать чего-то нового. Например, стейки в кофейной корочке. Да-да, все верно. Очень интересное блюдо, которое не потребует дополнительных затрат на ингредиенты.Просто в следующий раз после приготовления кофе не вкидывайте кофейную гущу. Гораздо более рациональным будет использовать ее в кулинарии. Возьмите стейки и обваляйте их в кофейной гуще. После чего отправьте на гриль. Поверьте, вкус блюда вам точно понравится.Сохраняем свежесть яиц на несколько недель.Часто возникают ситуации, когда нам необходимо продлить срок хранения продуктов. Например, отправляясь в отпуск, нам удобнее заморозить большую часть еды из холодильника, чтобы она не пропала. Но что в таких ситуациях делать с яйцами? Их нельзя замораживать. К счастью, мы точно знаем, что нужно делать.Для начала возьмите глубокий контейнер и поместите в него яйца. А дальше засыпьте их солью. Ее потребуется много. Необходимо, чтобы она полностью покрывала яйца. В таком виде контейнер стоит убрать в темное и прохладное место. Интересно, что в соли яйца могут храниться до нескольких недель и при этом оставаться свежими. Попробуйте сами, и результат вам точно понравится.