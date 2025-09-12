С нами не соску...
Распространенные ошибки при оказании первой помощи

Умение оказывать первую помощь – весьма важный и востребованный навык, который в ряде ситуаций является единственным, что отделяет человека от гибели. Тем печальнее, что, как и в любом другом деле, во время оказания медицинской помощи людям свойственно совершать ошибки, особенно, если они не являются квалифицированными сотрудниками соответствующих учреждений.

Вот несколько наиболее распространенных просчетов. Следует их запомнить и никогда не повторять. Распространенные ошибки при оказании первой помощи

1. Кровотечение из носа


Распространенные ошибки при оказании первой помощи Многие люди при носовом кровотечении закидывают голову назад. Данное действие является ошибочным и неэффективным. Во-первых, запрокидывание головы никак не помогает остановить кровь. Во-вторых, есть риск того, что кровь пойдет в горло, а это в свою очередь может стать причиной обильной рвоты. Правильно – это наклонить голову немного вперед и зажать переносицу. Если через 10 минут (максимум) кровь не перестает останавливаться, следует заткнуть нос ватой и вызвать врача.

2. Ожог


Распространенные ошибки при оказании первой помощи «Народные средства» вроде прикладывания льда или масла к месту ожога не только не помогают, но еще и вредят человеку. Масло так и вовсе усугубляет процесс повреждения клеток кожи и осложняет заживание и обезболивание раны. Лед также приводит к переохлаждению и разрушению клеток. Правильно – это подержать место ожога под холодной проточной, но не ледяной водой пару минут. После этого место ожога следует накрыть повязкой (чистой и сухой) и обратиться за медицинской помощью.

3. Тяжелые травмы


Распространенные ошибки при оказании первой помощи Худшее, что можно сделать при получении человеком тяжелых травм, это попытаться его передвинуть. Попытка сделать это может стать причиной получения еще более тяжелых травм и даже к смерти.
Особенно, когда дело касается позвоночника и внутренних органов. Исключение составляют те случаи, когда оставаться на месте нельзя по причине прямой угрозы жизнью и здоровью. Например, в случае пожара. Правильно – вызвать скорую помощь и до ее приезда максимально освободить место для последующего маневра с носилками.

4. Порезы и открытые травмы


Распространенные ошибки при оказании первой помощи Нет ничего хуже, чем попытаться прочистить открытую рану или порез при помощи человеческой слюны. Никакими бактерицидными свойствами она не обладает. Как раз напротив, в слюне содержится огромное количество микроорганизмов, некоторые из которых вполне могут спровоцировать заражение крови и гниение. Правильно – это промывать раны при помощи физраствора или в крайне случае при помощи чистой воды.

5. Перелом и растяжение связок


Распространенные ошибки при оказании первой помощи В любой из этих ситуаций согревающий компресс – это вещь, которая только ухудшит положение вещей. Все потому, что тепло усиливает кровоток в организме, а значит неизбежно станет причиной еще большего отека. Правильно – это постараться охладить место растяжения или перелома при помощи компресса или льда, а также максимально иммобилизовать пострадавшую часть тела.

6. Травма глаза


Распространенные ошибки при оказании первой помощи Любые попытки самостоятельно удалить посторонний предмет из глаза не приведут в конечном итоге ни к чему хорошему. Исключение в данном случае составляют химикаты, которые следует промывать сразу же при помощи холодной проточной воды. Правильно – это защитить поврежденный глаз при помощи повязки и немедленно обратиться за помощью к врачу.

7. ДТП


Распространенные ошибки при оказании первой помощи Самое страшное, что можно сделать после ДТП – это не делать вообще ничего. Очень часто люди, попавшие в ДТП, умирают через несколько часов после произошедшего. Случается это по причине того, что выплеск огромного объема «адреналина» в кровь маскирует боль и поддерживает жизнедеятельность некоторое время, скрывая от человека травмы и пагубные процессы. Правильно – это сразу же обратиться за помощью к врачу, даже если кажется, что все абсолютно нормально.

источник

Ссылка на первоисточник
