Развлечения по-советски: как проходил круизный отдых в СССР

Советским гражданам пришелся по душе такой отдых

Круизы осуществлялись даже по морю

На палубе были даже шезлонги и бассейн

В ходе поездки люди могли посетить другие страны

Здесь граждане могли завести новые знакомства

На лайнере было достаточно много развлечений