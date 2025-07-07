Развлечения по-советски: как проходил круизный отдых в СССР

Бытует мнение, что в советский период граждане были лишены нормального отдыха. Но оказывается, это совершенно не так. Было достаточно много возможностей для того, чтобы провести незабываемый отпуск. Например, люди могли отправиться в круизы на теплоходах. Там предоставлялись все условия для того, чтобы забыть ежедневную рутину и пожить хоть немного «заграничной жизнью».
Не секрет, что в советский период редко кто из граждан посещал зарубежные направления. Чаще всего они проводили свой отпуск на курортах родной страны. Но при этом, многим хотелось отдохнуть так, как это делают иностранные граждане. Для этого у них была возможность попасть на круиз. Конечно, такое путешествие совершалось не по морю, а по реке. Больше всего рейсов осуществлялось по Волге и ее притокам. Несмотря на то, что это был речной круиз, такой отдых пользовался огромной популярностью.
Советским гражданам пришелся по душе такой отдых
Оказывается, что попасть туда можно было даже за небольшие деньги. Дело в том, что путевки на такой отдых выдавали в профсоюзных организациях. Любой работник мог претендовать на скидку. Причем иногда они могли заплатить лишь 1/3 от реальной стоимости, и хорошо отдохнуть. Но иногда поступали поистине уникальные предложения, и скидка достигала 90-95%. В таком случае гражданину нужно было заплатить лишь 5% от стоимости, а всё остальное оплачивали государственные учреждения и правительство.
Также в профсоюзе можно было раздобыть путевку и на морской отдых. Конечно, отправиться на такой круиз могли далеко не все. Ведь давали ее только тем, кто достиг особых успехов в своей профессиональной деятельности.
Круизы осуществлялись даже по морю
Вы наверное удивитесь, но в советский период были круизы даже в другие страны. Но совершались они достаточно редко. Например, в год могли отправить одну-две группы в путешествие по экзотическим странам. Так советские граждане могли попасть в круиз в Африку, Индию и даже Японию. Да что уж говорить, некоторые и вовсе могли посетить круизный отдых в Европе. Но туда могли попасть лишь избранные счастливчики.
А сколько же стоил круиз? На самом деле, стоимость очень сильно отличалась и зависела от того, куда хотят поехать граждане. Например, если говорить о европейском отдыхе, то путёвка могла стоить 800-500 рублей. Это была достаточно внушительная сумма, но такой отдых обещал быть незабываемым. Ведь круиз осуществлялся на одном из лучших лайнеров того времени «Шота Руставели». Стоимость отдыха зависела от класса каюты. Граждане побогаче могли отдать полную сумму, и наслаждаться незабываемым отдыхом в уютном помещении, а граждане победнее выбирали что-то более сдержанное. Также круизный отдых осуществлялся вокруг Африки. Билет на лайнер стоил от 600 до 827 рублей.
На палубе были даже шезлонги и бассейн
Наверняка у многих возникают вопрос: а как вообще появился данный вид отдыха? Оказывается, что первое морское путешествие было совершено в 1957 году. Тогда одна известная фирма «Интурист» решила взять в аренду два судна, и провести эксперимент. Они запустили лайнеры вместе с советскими гражданами вокруг европейских стран. После такого отдыха многие были в восторге. Именно тогда правительство приняло ряд мер, чтобы вывести данную сферу туризма на высокий уровень. И уже в 60-х годах многие люди свободно могли насладиться незабываемым отдыхом.
В ходе поездки люди могли посетить другие страны
Кроме того, данная фирма организовывала поездки не только для советских граждан, но и для иностранных. Наши граждане чаще всего отправлялись в путешествие на зарубежные курорты, а иностранные, в свою очередь, приезжали к нам в страну. Удивительно, но круизных отдых организовывался не только для большого количества граждан. Иногда компания планировала даже индивидуальные поездки. А ещё были тематические туры, конечно они проходили достаточно редко, ведь стоили огромных денег.Например, граждане могли отправиться в тур для охоты.
Здесь граждане могли завести новые знакомства
Граждане СССР в круизном отдыхе занимались различными активностями и наслаждались разнообразными развлечениями, предлагаемыми на борту круизных судов. Во время круиза советские туристы могли познакомиться с достопримечательностями и культурой других стран. Также там предлагались различные развлекательные программы. Это включало концерты, танцевальные вечера, спектакли, киносеансы и музыкальные выступления.
Во время круиза граждане СССР также могли просто отдыхать и наслаждаться морским бризом. Бассейны и шезлонги на солнечной палубе предлагали возможность расслабиться и насладиться солнцем. Кроме того, круизный отдых в СССР был хорошей возможностью для общения и знакомства с другими туристами. В ходе путешествия люди могли обмениваться впечатлениями, встречаться на вечеринках или просто проводить время за беседами.
На лайнере было достаточно много развлечений
Круизный отдых стал популярной формой отдыха в СССР благодаря возможности познакомиться с новыми местами, насладиться разнообразным развлечениями и отдохнуть от повседневных забот. Многие граждане мечтали попасть туда, но увы, выпадала такая возможность далеко не всем.
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