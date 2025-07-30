19 причин полюбить Нидерланды

Королевство Нидерландов — красивая и волшебная страна, не любить которую просто невозможно. Мы решили напомнить тем, кто там уже был, какая же это замечательная страна, и вдохновить тех, кто только мечтает туда попасть. Итак, за что же мы любим Нидерланды?











Нет ничего более романтичного, чем закат на канале.







Или закат на фоне ветряной мельницы.







Голландский сыр хочется поедать всегда и все время.







Особенно гауду.







Вы просто не можете пройти мимо тюльпанов, потому что это самые нежные цветы на свете.







День королевы — ваш любимый праздник.







Голландские пейзажи приносят вам какое-то особенное умиротворение.







Но вы никак не можете выбрать, какое же время года вы больше всего любите в Нидерландах.

Потому что эта страна потрясающе выглядит зимой……весной……летом……и осенью.Посидеть в местной кофейне — непередаваемое удовольствие.А чтобы попробовать стропвафли , вы готовы отдать все что угодно.Или пофферчес.Вы знаете, что в Нидерландах майонез — это необходимое дополнение к картошке фри.Вы не видели ничего более красивого, чем Нидерланды в ночное время.А что может быть лучше , чем, откинувшись на стуле, наслаждаться пивом Heineken в стране, где его и производят.Полюбите Нидерландны , а они полюбят вас!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)