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Как русские используют водку не по назначению

Как русские используют водку не по назначению

Водка считается традиционным русским алкогольным напитком. Но не все знают, что если её использовать нестандартным способом, то водка даже может стать незаменимым помощником.

Против налета и ржи


Водка незаменима в быту. Она отлично очищает от лишней замазки швы между плитками в ванной комнате. Также помогает бороться с накипью и мыльными разводами на кранах и отлично полирует хромированные части сантехники и драгоценности. Ржавые гайки проще откручивать после обработки водкой.

Если бритвы хранить опущенными в водку, то они прослужат дольше и гарантированно не будут ржаветь. Водка также убивает грибок и плесень, поэтому используйте её для уборки в ванной комнате. Дезинфекция и чистота будут обеспечены.

Против жара и ожогов


Водка – хорошее жаропонижающее средство. Конечно, при наружном применении. Спирт быстро испаряется и обеспечивает охлаждающий эффект. При жаре протирайте водкой грудь и спину больного. После не нужно накрывать его теплым одеялом, иначе эффект будет нивелироваться медленным испарением.

Охлаждает водка и при ожогах. Если вы беспечно оперлись на зажженную конфорку, то не мешкая бегите до холодильника (в наших квартирах и бежать не обязательно, достаточно руку протянуть), достаньте водку и обработайте ожог.
Внутрь принимать не обязательно.

Против липучек


Если вы купили в магазине набор посуды и теперь с каждой тарелки и чашки на вас предательски смотрят ценники с указанием цены по скидке, а до прихода гостей осталось всего-ничего, достаньте водку. Нет, не нужно запивать печаль и чувство опустошенности, смочите липкие ценники водкой и сотрите, они легко отойдут. Пока стираете, можете придумать красивую легенду о наследном сервизе XVIII века.

Или так. Залепили вы пластырем рану, прошло время, а пластырь не хочет быстро отдираться, да и неприятно это – пластырь отдирать. Смочите его водкой, она растворит клей и пластырь безболезненно снимется.

Против перхоти


Выключите телевизор с рекламой новых шампуней от перхоти, где мужчины с печальными глазами смахивают перхоть на плечи, встаньте с дивана, возьмите водку и налейте в стакан. Нет, не пейте. Размешайте в стакане две чайные ложки молотого розмарина и поставьте в недоступное для детей и алкоголиков место. Через два дня, когда полученная смесь настоится, процедите её и протрите ею кожу головы. Можете снова включать телевизор. А лучше книгу почитайте.

Против запаха


Да, водка прекрасно удаляет запахи. Для удаления запаха, например, сигаретного дыма с одежды или просто придания ей свежести вы можете сделать ультра-мега-простой спрей. Смешайте водку и воду в пропорции 1:5 и распылите полученную смесь на одежду. Спирт испарится вместе с запахом. Также водка поможет избавиться от дурного запаха ног. Просто протирайте ноги утром и вечером водкой – и всё. Запах на ногах образуется от бактерий, застолбивших себе место у потовых желез. Умрут бактерии – исчезнет и запах.

Для стирки


Регулярную химчистку сегодня может позволить себе не каждый, но пятна на одежде никто не отменял. Достаньте водку, промокните чистую тряпку водкой и протрите пятно, дальше стирайте, как обычно. Водка обладают хорошими растворяющими свойствами и прекрасно удаляет пятно от травы, помады или рвоты. Также водкой можно чистить одежду с бисером – бусинки снова заблестят.

Для чистоты


Водка – это не только средство для придания «стеклянного взгляда» и «заливки шаров», но и прекрасное средство для чистки любых стёкол, бриллиантов, кристаллов и прочих прозрачных и отражающих поверхностей. Нанесите небольшое количество водки на тряпку и смело протирайте ей линзы очков, оконные стекла и так далее. Водка хорошо очищает и дезинфицирует.

Перестали видеть себя в зеркале? Не беда! Спрысните зеркало водкой, а после протрите сухой тряпкой или газетой. Хотите сделать лифтолук, но чистота зеркала в лифте не позволяет настроить фокус? Ответ один: водка. Пускай вас не смущает, что некоторые советы написаны в стилистике «Магазина на диване». Это действительно работает!

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