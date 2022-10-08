Опаснейшие пляжи в мире

Кто не любит отпуск на пляже? Белый песок, кристально чистая вода, кокосовые пальмы вокруг — и конечно, никакой опасности. Какая опасность в отпуске, это же не офис!
Тут человек должен расслабляться. Однако, даже в таких пасторальных местечках несчастных туристов поджидают нежданные, зачастую очень зубастые сюрпризы. Сохраните эту статью себе на будущее или просто запомните перечень пляжей, куда ехать нельзя ни в коем случае.
Пляж Чоупатти
Индия
Chowpatty Beach — один из самых знаменитых пляжей Индии, расположенный в самом сердце Мумбаи. К сожалению, это также один из самых смертоносных пляжей мира и самый загрязненный, по совместительству. Учитывая огромное количество мусора, оставленного на пляже посетителями, шансы «поймать» что-то действительно плохое здесь очень высоки.
Пляж Ханакапяи
Гавайи
Расположенный на Гавайском острове Кауаи пляж Ханакапайи потрясающе красив. Есть у него и темная сторона — чрезвычайно сильные течения, которые могут вытащить даже отличных пловцов в море без шансов вернуться. По данным местных властей, с 1970 года здесь утонуло более 70 человек.
Плайя-Зиполите
Мексика
Находится на южном побережье Мексиканского штата Оахака. Иногда Playa Zipolite переводится как «пляж мертвых» и для этого есть веская причина. Непредсказуемые подводные течения уносят до 50 человек в год.
Пляж Гансбаай
Южная Африка
Популярный туристический курорт на южном побережье Южной Африки считается «акульей столицей» Мирового океана. С апреля по сентябрь тысячи больших белых акул собираются поплескаться в прибрежных водах. Да кто вообще отваживается там купаться?
Пляж Херд-Айленд
Австралия
Политически остров Херд принадлежит Австралии, но географически он гораздо ближе к Антарктиде. Это одно из самых удаленных мест в мире. Пляж острова окружен массивными ледниками. Обманчивый климат уже несколько раз заставал туристов врасплох: за последние десять лет здесь погибло 20 человек.
Дюма-Бич
Индия
Городской пляж вдоль Аравийского моря в индийском штате Гуджарат всегда был окутан тайной. Он находится на священной земле, где раньше индусы кремировали предков. На пляже зарегистрированы многочисленные случаи пропажи людей. Власти полагают виновными сохранившиеся подпольные секты тугов-душителей.
Пляж Килауэа
Гавайи
Пляж Килауэа — один из многих впечатляющих пляжей на Гавайях. Однако, это также один из самых опасных пляжей в мире, поскольку он расположен рядом с действующим вулканом. Вулкан постоянно извергается с 3 января 1983 года, поэтому для туристов всегда есть небольшой, но вполне реальный шанс искупаться в раскаленной лаве.
Берег Стэтхи
Великобритания
Серферы любят этот берег за прилив и большие волны. Власти же пытаются всеми силами запретить пляжные развлечения: недавно Стэтхи был объявлен худшим побережьем Европы — вода здесь невероятно грязна и все купающиеся постоянно подвергаются риску подхватить серьезную инфекцию.
Остров Фрейзер
Австралия
Несмотря на множество чудесных пляжей с белоснежным песком и теплыми, кристально чистыми водами, австралийский остров Фрейзер крайне опасен для отдыха. На пустынных пляжах живут смертоносные пауки и дикие собаки-динго, которые часто нападают на людей. Море? Тут неосторожного купальщика ждут ядовитые медузы и акулы.
Пляж Бикини-Атолл
Маршалловы острова
Расположенный около экватора в Тихом океане, атолл Бикини привлекает туристов удивительными пляжами и очень разнообразной подводной фауной. Вот только ехать сюда все равно не стоит: в период с 1946 по 1958 год американская армия провела на Бикини-Атолл 23 ядерных испытания.
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