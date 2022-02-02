Идеи настенных часов для оформления вашего интерьера

Настенные часы раньше были в каждом доме, так как только по ним можно было ориентироваться во времени. С появлением смартфонов и других гаджетов такая деталь стала лишь частью интерьера. Сегодня мы покажем, как креативно и стильно сделать настенные часы, чтобы они гармонировали с вашим дизайном квартиры.



1. Фоторамки

2. Пяльцы

3. Срез дерева

4. Колесо

5. Доски

6. Подсолнух

7. Насекомые

8. Домино

9. Красочное полотно

10. Поднос

11. Тарелка

Чтобы часы также выполняли роль оригинальной детали в квартире, стоит напротив каждого часа разместить красивую фоторамку. Это могут быть ваши памятные снимки или просто картины с красивым пейзажем.Для настоящих рукодельниц отлично подойдет идея часов, сделанных в виде креативной вышивки. Для этого вам понадобятся пяльцы, нитки и можно каждый час выделить яркой пуговкой.К брутальному интерьеру лучше подобрать элементы из натуральных материалов. Например, часы из настоящего среза дерева органично впишутся в стиль лофт или в минимализм.Если у вас остался сломанный велосипед, то не торопитесь его выбрасывать. Из колеса получаются очень эффектные и стильные часы, а сам корпус пригодится для оформления своего сада в качестве подставки для цветов.Чтобы сделать представленные часы, вам понадобятся доски, механизм и цифры, которые обычно применяются для обозначения номера квартиры.Такие неординарные часы отлично подойдут для офиса или рабочего кабинета.Если у вас есть настенные часы и вы хотите в эту деталь добавить каплю изюминки, тогда посмотрите на эту идею. Для создания взяли обычные пластиковые ложки, которые покрасили в ярко-желтый цвет и оформили часы в виде подсолнуха.Ботаникам и любителям изучать природу отлично подойдет подарок в виде часов, где каждый час выделен насекомым. Смотрится элемент декора необычно, что как раз соответствует характеру ценителя нашей природы.Хотите удивить своего мужчину, папу, дедушку? Тогда сделайте им подарок в виде часов из домино. Такой мужественный сюрприз точно оценят ваши родные и близкие.А любимой маме или свекрови можно подарить настенные часы, выполненные из яркого полотна. Выбирайте текстиль, который подойдет к интерьеру определённой комнаты, чтобы деталь хорошо смотрелась на общем фоне.Древний расписной поднос вряд ли вписывается в современный дизайн кухни. Лучше всего из этого подноса сделать креативные часы, которые будут радовать вас и ваших гостей.Очень нежно и стильно выглядят часы на тарелке с красивым узором. Можно выбрать подарочную тарелку с необычным пейзажем.Механизм часов можно вставлять в любые предметы и вещи. Главное – это продумать красивое оформление и подобрать материал под интерьер комнаты.