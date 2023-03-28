«Призраки» наоборот: 4 пустующих города, которые так и не были заселены

Строительная отрасль, пожалуй, будет существовать всегда, однако в любом историческом периоде обязательно найдутся объекты, которые стоят пустующими. Часто какие-либо населённые пункты со временем перестают быть природными для жизни и ведения хозяйства и инфраструктуры. А иногда бывает с точностью наоборот: города, которые долго строят и надеются заселить, по различным причинам остаются пустыми. Вашему вниманию «четвёрка» населённых пунктов, в которых так и не появились жители.
1. Канбаши
Один из самых известных пустых городов в Китае. /Фото: vokrugmir.ru
Город Канбаши расположен в городском округе Ордос, что в северной части Китая. Его начали возводить в период так называемого строительного бума, и будущий жилой комплекс должен был стать домом для 300 тысяч китайских граждан. Однако многообещающий мегаполис так и остался неудачной инвестицией в недвижимость.
Причиной стал глобальный финансовый кризис, из-за которого у сразу нескольких застройщиков попросту закончились деньги. Строительство было остановлено, а когда стало ясно, что вернуть вложенные средства не удастся, часть инвесторов стали предлагать уничтожить уже возведнные здания, чтобы освободить место для других потенциальных проектов. Однако пока окончательное решение не было принято, а пустой город стоит напоминанием о неудачных инвестициях.
2. Пригород Сесеньи
Город, которому не повезло с застройщиком и местом возведения. /Фото: travelask.ru
Недалеко от испанского города Сесенья - территория между Мадридом и Толедо - миллиардером Франсиско Эрнандо был построен масштабный жилой комплекс на 13500 квартир. Возведённый в разгар ажиотажного спроса на недвижимость, он получил звание крупнейшего в Европе из строительного проекта среди возведенных частными застройщиками.
В 2008 году кредиторы проекта получили две тысячи квартир, однако вскоре после этого правительством была инициирована остановка дальнейшей продажи. Причиной стало отсутствие питьевой воды, а также разрешения на заселение зданий. Кроме того, инфраструктура будущего комплекса также оказалась не готовой. А когда у самого миллиардера Эрнандо появились проблемы с законом из-за обвинений в неуплате налогов и взяточничестве, о завершении строительства уже никто не говорил.
3. Киджондон
Северокорейский деревенский рай, которого, по сути,не существует. /Фото: esosedi.org
Недалеко от Демилитаризованной зоны северокорейскими властями был построен город Киджондон, который также называют «деревней пропаганды». Это место является единственным населённым пунктом КНДР, который вообще можно рассмотреть с территории Южной Кореи.
О городе Киджондон информации найдётся немного. Чаще всего приводятся свидетельства, что населённый пункт состоит из яркие бутафорских «домов» без внутренних помещений, однако с проведённым электричеством. Свет в окнах хоть и горит, но чётко по расписанию - в одних и тех же местах и в определенное время. Населения в нем также как такового нет: только иногда в Киджондон видят строителей, солдат или женщин, моющих окна.
4. Киламба
Полумиллионный город, который так и не обзавёлся жителями. /Фото: wikipedia.org
Киламба является едва ли не самым крупным растущим городом - детище международной китайской инвестиционной корпорации по управлению имуществом, расположенный в 30 километрах от Луанды, столицы Анголы рассчитан не много не мало на полмиллиона человек.
В инфраструктуру города входит 750 восьмиэтажных жилых домов, а также около сотни торговых центров и несколько десятков школ. Строительство было закончено давно, однако Киламба остаётся практически пустым. Все дело в финансовой ситуации в государстве: большинство местных жителей попросту не способны приобрести столь дорогостоящую недвижимость, даже взяв при этом ипотеку.
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