«Призраки» наоборот: 4 пустующих города, которые так и не были заселены

1. Канбаши

Один из самых известных пустых городов в Китае. /Фото: vokrugmir.ru

2. Пригород Сесеньи

Город, которому не повезло с застройщиком и местом возведения. /Фото: travelask.ru

3. Киджондон

Северокорейский деревенский рай, которого, по сути,не существует. /Фото: esosedi.org

4. Киламба

Полумиллионный город, который так и не обзавёлся жителями. /Фото: wikipedia.org