Самые высокие горы на 6 континентах

Процесс образования гор на Земле длится миллионы лет. Они возникают от столкновений огромных тектонических плит, из которых состоит земная кора.



Сегодня познакомимся с самыми высокими горами на 6 континентах и посмотрим, как они выглядят на фоне высочайших горных вершин мира — «восьмитысячников», чья высота над уровнем моря превышает 8 000 метров.







Сколько всего континентов на Земле? Иногда считают, что Европа и Азия — это 2 разных континента, хоть и представляют из себя один материк:







Прежде чем начать рассказ о самых высоких горах на 6 континентах, давайте взглянем на общую диаграмму высочайших вершин на Земле.



«Восьмитысячники» — это распространённое название 14-ти высочайших горных вершин мира, чья высота над уровнем моря превышает 8 000 метров. Они все находятся в Азии. Покорение всех 14 «восьмитысячников» планеты — завоевание «Короны Земли» — является большим достижением в высотном альпинизме. На июль 2012 это удалось сделать лишь 30 альпинистам. (Кликабельно, 2010х810 px):







Северная Америка — гора Мак-Кинли, 6 194 м

Южная Америка — гора Аконкагуа, 6 962 м

Европа – гора Эльбрус, 5 642 м

Азия — гора Эверест, 8 848 м

Австралия и Океания — гора Пунчак-Джая, 4884 м

Антарктида — Массив Виндсон, 4 892 м

Африка — гора Килиманджаро, 5 895 м