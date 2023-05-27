Самые высокие горы на 6 континентах

Процесс образования гор на Земле длится миллионы лет. Они возникают от столкновений огромных тектонических плит, из которых состоит земная кора.
Сегодня познакомимся с самыми высокими горами на 6 континентах и посмотрим, как они выглядят на фоне высочайших горных вершин мира — «восьмитысячников», чья высота над уровнем моря превышает 8 000 метров.
Сколько всего континентов на Земле? Иногда считают, что Европа и Азия — это 2 разных континента, хоть и представляют из себя один материк:
Прежде чем начать рассказ о самых высоких горах на 6 континентах, давайте взглянем на общую диаграмму высочайших вершин на Земле.
«Восьмитысячники» — это распространённое название 14-ти высочайших горных вершин мира, чья высота над уровнем моря превышает 8 000 метров. Они все находятся в Азии. Покорение всех 14 «восьмитысячников» планеты — завоевание «Короны Земли» — является большим достижением в высотном альпинизме. На июль 2012 это удалось сделать лишь 30 альпинистам. (Кликабельно, 2010х810 px):
Северная Америка — гора Мак-Кинли, 6 194 м
Эта высочайшая двуглавая гора Северной Америки, названная в честь 25-го президента Соединенных Штатов. Находится на Аляске.
Коренные народы называли этот пик «Денали», что означает «великий», а в период русской колонизации Аляски называлась просто — Большая Гора.
Гора Мак-Кинли, вид из национального парка Денали:
Первое восхождение на главную вершину Мак-Кинли состоялось 7 июня 1913 года. На склонах горы находятся 5 крупных ледников.
Южная Америка — гора Аконкагуа, 6 962 м
Это высочайшая точка Американского континента, Южной Америки, а также западного и южного полушарий. Принадлежат к самой длинной горной цепи мира — Андам.
Гора находится в Аргентине и на языке кечуа означает «Каменный страж». «Аконкагуа» — это самый большой потухший вулкан на нашей планете.
В альпинизме Аконкагуа считается технически легкой горой, если осуществлять восхождение по северному склону.
Первое зарегистрированное восхождение на гору было в 1897 году.
Европа – гора Эльбрус, 5 642 м
Этот стратовулкан на Кавказе является высочайшей вершиной России. Учитывая, что граница между Европой и Азией неоднозначна, нередко Эльбрус называют также высочайшей европейской горной вершиной. (Кликабельно, 2500х663 px):
Эльбрус — это двуглавый вулкан с седловиной. Западная вершина имеет высоту 5 642 м, Восточная — 5 621 м. Последнее извержение датируется 50 г. н.э..
В те времена извержения Эльбруса, вероятно, напоминали извержения современного Везувия, но отличались большей силой. Из кратеров вулкана в начале извержения поднимались на много километров вверх мощные тучи паров и газов, насыщенные черным пеплом, закрывая все небо, превращая день в ночь. Земля содрогалась от мощных подземных толчков.
В наши дни обе вершины Эльбруса покрыты вечными снегами и льдами. На склонах Эльбруса расходятся в разные стороны 23 ледника. Средняя скорость движения ледников составляет около 0.5 метра в сутки.
Первое успешное восхождение на одну из вершин Эльбруса было совершено в 1829 году. Среднегодовое число погибших во время восхождения на Эльбрусе составляет 15-30 человек. (Кликабельно, 1650х630 px):
Азия — гора Эверест, 8 848 м
Эверест (Джомолунгма) — это вершина нашего мира! Первый по высоте восьмитысячник и высочайшая гора на Земле.
Гора расположена в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, причем Южная вершина (8760 м) лежит на границе Непала, а Северная (главная) вершина (8848 м) расположена на территории Китая.
Эверест имеет форму трёхгранной пирамиды. На вершине Джомолунгмы бывают сильнейшие ветра, дующие со скоростью до 200 км/ч, а температура воздуха ночью понижается до -60 по Цельсию.
Первое восхождение на вершину Эвереста состоялось в 1953 году. C момента первого восхождения на вершину до 2011 года на склонах Эвереста погибло более 200 человек. Сейчас подъём на вершину занимает около 2 месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей.
Вид из космоса:
Подъем на Эверест — не только крайне опасное, но и дорогое удовольствие: стоимость восхождения в составе специализированных групп составляет до 65 тысяч долларов США, причем одно только разрешение на восхождение, выданное правительством Непала, стоит 10 тысяч долларов
Австралия и Океания — гора Пунчак-Джая, 4884 м
Самая высокая вершина Австралии и Океании, которая находится на острове Новая Гвинея. Она находится на Австралийской плите и является самой высокой горой в мире, расположенной на острове.
Гора была открыта в 1623 году голландским исследователем Яном Карстенсом, который издалека увидел ледник на вершине. Поэтому иногда гору называют Пирамида Карстенса.
Первое восхождение на Пунчак-Джаю произошло лишь в 1962 году. Название горы с индонезийского языка переводится примерно как «Пик Победы».
Антарктида — Массив Виндсон, 4 892 м
Это самые высокие горы Антарктиды. О существовании горного массива стало известно лишь в 1957 году. Поскольку горы были обнаружены американскими самолетами, впоследствии они получили название Массив Винсон, в честь знаменитого американского политика Карла Винсона.
Вид на Массив Винсон из космоса:
Африка — гора Килиманджаро, 5 895 м
Это высочайшая точка Африки, огромный спящий вулкан, имеющий две хорошо выраженные вершины на северо-востоке Танзании. У горы не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150—200 лет назад.
Более высокая — вершина Кибо, почти правильный конус, имеющий мощное оледенение.
Название происходит из языка суахили и предположительно означает «гора, которая сверкает».
Снежная шапка, покрывавшая вершину горы 11 000 лет с последнего Ледникового периода, быстро тает. За последние 100 лет объём снега и льда уменьшился более чем на 80 %. Считается, что вызвано это не изменением температуры, а сокращением количества снегопадов.
Самая высокая вершина Африки была впервые покорена немецким путешественником Гансом Мейером в 1889 году.
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