Лопайте с пользой: 11 неожиданных применений пузырчатой плёнки

11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
В жизни каждого из нас хватает стрессов и тревог. Но пока хорошее и радостное перевешивает – всё нормально. А ещё, есть два проверенных антидепрессанта, которые без вреда спасают от хандры в любом возрасте и в любое время года – порция вкусного мороженого и полопать пузырчатую плёнку. Кстати, последнее средство антистресс может похвастаться ещё 11 неожиданными, но очень полезными свойствами.
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Нервничаете? Для такого случая всегда держите при себе небольшой фрагмент воздушно-пузырчатой плёнки. Удивительно, но совершенно детское занятие, вроде лопанья пластиковых пузырьков здорово повышает настроение. А можно пощадить обёртку-«пупырку» и эффективно использовать её для решения простых бытовых проблем. К примеру:
1. Возьмите её на шоппинг
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Отправляясь в длительный забег за продуктами, прихватите с собой пару слоев пузырчатой плёнки. Если вы положите её вдоль стенок и на дно пакетов или сумок, это поможет довезти замороженную еду, мороженое и свежие овощи до дома в таком же состоянии, в каком они были в магазине. Ничего не растает и не потечёт.
2. Защитите брюки от складок
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Храните брюки на вешалках, но даже от них на ткани остаются заломы? Есть решение: оберните вешалку воздушно-пузырчатой плёнкой. Только обязательно пузырьками вовнутрь. Возвращайте брюки на место. Плёнка выровняет и смягчит поверхность. Так что отныне – никаких складок.
3. Развлеките детей на празднике
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Какой день рождения без танцев? А чтобы сделать праздник любимого чада ещё веселее, оборудуйте для гостей специальный танцпол, застелив «пупыркой» часть пола. Дети пляшут, пузырьки лопаются, все целы и довольны – радостно!
4. Чтобы обувь служила дольше
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Любимые туфли и сапоги не потеряют форму в ожидании нового сезона, если вы положите вовнутрь свернутую плёнку по размеру.
5. Как сделать длительное путешествие на машине комфортным?
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Отправиться в путешествие на собственной машине – это вам не за хлебом скататься. Конечно, плюсов много, но и минусов достаточно. В частности, боль в спине и пояснице от длительного положения «сидя». Чтобы облегчить ситуацию, положите сверху на спинку и само сидение пузырчатую плёнку (пузырьками вверх). Лёгкий массажный и ортопедический эффект обеспечен.
6. Сон в палатке или под открытым небом
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Положите «пупырку» под спальный мешок в походе: это сделает сон на земле сухим и комфортным.
7. Защитите молодые побеги деревьев во время сильных ливней или газонных работ
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Оберните ствол саженца плёнкой и зафиксируйте её скотчем. Только не забудьте снять защиту, когда росток будет снова в безопасности.
8. Утепляем жильё братьев меньших
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Содержите четвероного сторожа в будке? Утеплите зимой её стенки и пол пузырчатой плёнкой. Кстати, животных тоже забавляет лопать пузырьки.
9. Чтобы инструменты служили дольше…
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
… бережно оберните каждый экземпляр в «индивидуальную упаковку». Неплохая защита от ржавчины и коррозии, да и приятно же каждый раз пользоваться «новеньким».
10. Делаем подушку для путешествий и походов
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Свёрнутая в несколько слоёв плёнка + наволочка = комфортная подушка на все случаи жизни.
11. Собираемся на пикник
11 неожиданных применений пузырчатой плёнки
Чтобы напитки и закуски оставались прохладными, оберните их такой полезной «пупыркой». Приятного аппетита на свежем воздухе!
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