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Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Говорят, что дьявол кроется в деталях и увидеть его способны лишь единицы. Российский фотохудожник Станислав Аристов (больше известный под ником Pol Tergejst) — один из тех, кому это удалось. Ведь его творчество — не что иное, как волшебство в чистом виде. Благодаря незаурядному таланту, наблюдательности и креативному подходу к работе, автор создал потрясающую серию фотографий, в которой перед зрителем предстают сожженные спички в новом свете и иной форме.

Станислава запросто можно назвать волшебником, ибо каждая из его работ несет в себе уйму положительных эмоций, вызывая не только улыбку и умиление, но и легкую задумчивость. Ведь яркие, теплые и по-детски милые снимки заставляют поверить в чудеса, которых порой так не хватает серыми, унылыми вечерами.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Аленький цветочек

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Одинокий кораблик.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Шахматы.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Лампочка.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Самолет.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Яблоко.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Ящерица.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Змея.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Паук.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Ноты.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Камыши.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Глаза.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Ежик.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Метеоритный дождь.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Бабочка.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Слоник.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Бабочка.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Попугай.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Игры со спичками.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Волшебные работы Станислава Аристова.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Огненное сердце.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Бокал вина.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Инь-ян.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Станислав Аристов: игры со спичками.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Кот.

Игры со спичками: волшебные работы Станислава Аристова

Скрипка.

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