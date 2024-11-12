Рок-звезды – это отдельная категория музыкантов. И речь идет не только о стиле исполнения, но и о внешнем виде артистов. Яркие, эксцентричные, неформальные – они вызывают бурю эмоций у своих фанатов. Но сценические образы рок-звезд 1980-х – это настоящий трэш. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели метал-группы 30-40 лет назад.
Вепри суицида
Белорусский метал–бэнд «Вепри суицида».
Manowar
«Manowar» попали в книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира».
Venom и Pretty Boy Floyd
Слева: «Venom» – группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd – американская глэм-метал группа.
Judas Priest
Британская хэви-метал группа, продавшая за свою 40-летнюю карьеру 50 млн. альбомов.
Black metal accordion
Этот снимок металлиста с аккордеоном стал популярным интернет-мемом.
Hilang Selera
Эти исполнители выглядят точно как звезды.
Stryper
Stryper – первая американская христианская рок-группа, играющая в стиле глэм-рок.
Рэнди Пайпер
Американский музыкант, сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.».
X Japan
X Japan – хэви-метал группа из Японии.
Благодарные фанаты
Почитатели рок-групп.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии