С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Все правильно сказано.7 ошибок, которые...
  • Александр Данилов
    Ещё забыли ОРЛЕНОК, КАМА, ДЕСНА7 добротных совет...
  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР

Сценические образы рок-звезд 1980-х

Рок-звезды – это отдельная категория музыкантов. И речь идет не только о стиле исполнения, но и о внешнем виде артистов. Яркие, эксцентричные, неформальные – они вызывают бурю эмоций у своих фанатов. Но сценические образы рок-звезд 1980-х – это настоящий трэш. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели метал-группы 30-40 лет назад.



Сценические образы рок-звезд 1980-х

Вепри суицида


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Белорусский метал–бэнд «Вепри суицида».

Manowar


Сценические образы рок-звезд 1980-х

«Manowar» попали в книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира».

Venom и Pretty Boy Floyd


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Слева: «Venom» – группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd – американская глэм-метал группа.

Judas Priest


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Британская хэви-метал группа, продавшая за свою 40-летнюю карьеру 50 млн. альбомов.

Black metal accordion


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Этот снимок металлиста с аккордеоном стал популярным интернет-мемом.

Hilang Selera


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Эти исполнители выглядят точно как звезды.

Stryper


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Stryper – первая американская христианская рок-группа, играющая в стиле глэм-рок.

Рэнди Пайпер


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Американский музыкант, сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.».

X Japan


Сценические образы рок-звезд 1980-х

X Japan – хэви-метал группа из Японии.

Благодарные фанаты


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Почитатели рок-групп.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх