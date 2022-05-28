Что на самом деле произошло с велосипедом, вросшим в дерево?

Велосипед, вросший в дерево на острове Вашон.
Эта фотография, с детским велосипедом, вросшим в дерево, регулярно появляется в Интернете, сопровождая трогательную историю о том, как в 1914 году парень приковал его к дереву как раз за несколько минут до того, как его отправили на Первую Мировую войну, с которой он так никогда и не вернулся. Легенда гласить, что родители парня намерено оставили велосипед прикованным к дереву, чтобы это было напоминанием и им самим, и всем вокруг, об их пропавшем сыне. Однако много ли правды в этой легенде?
Дерево поглотило старый велосипед.
Первая несостыковка кроится уже в самом начале легенды. Речь идет об Америке, а Америка присоединилась к Второй Мировой войне не в 1914, в только в 1917 году. К тому же велосипед принадлежит явно совсем маленькому мальчику, лет десяти, а таких никто не посылал на войну. Более того, если разбираться в самих велосипедах, то можно выяснить, что такого рода велосипедов попросту еще не существовало в начале ХХ века. Так что же тут произошло на самом деле?
Этому велосипеду сейчас около 60 лет.
Чтобы выяснить историю дерева с велосипедом на острове Вашон (Vashon Island Bike Tree), не нужно возвращаться аж в 1914 года, достаточно вернуться всего лишь чуть большим, чем на 60 лет назад. Именно этому времени принадлежит модель данного велосипеда. И принадлежал он некогда 8-летнему парню по имени Дон Паз (Don Puz). По крайней мере, именно такие данные нашла в свое время газета The Seattle Times.
Туристы рядом с достопримечательностью острова Вашон.
Историю эту рассказал сам Дон Паз, к тому времени бывший шерифом на пенсии и проживающим в Кенневике. Он вырос на острове Вашон и жил там аж до 1992 года. А тогда, в 1954 году, отец Дона погиб в пожаре, оставив свою жену и детей. Чтобы помочь семье выжить, весь остров стал приносить им различные вещи, от одежды и предметов обихода до еды. Среди этих принесенных вещей был велосипед. "Мне никогда не нравился этот велосипед, - рассказывает Дон. - Он был будто трехколесный велосипед для малышей, но только с двумя колесами. У него были жесткие шины и очень тоненький руль."
Велосипед врос в дерево на достаточно большой высоте.
Когда семья Дона в конце концов смогла переехать в отдельный дом, им досталось жилище в болотистой местности. "Нам нравилось там играть, - вспоминает Дон. - Мы ловили головастиков. Забирались в лужи и грязь. Отличное место." И вот как раз в это время он однажды забыл в одном из таких мест свой велосипед, и мало переживал по этому поводу. Нет да и нет.
И только в 1995 году, навещая сестру, которая все еще жила на острове, Дон пошел с ней посмотреть на местную достопримечательность. "Первое, что я сказал - Да это же мой байк! В этом я ни секунды не сомневался." И, как говорит Дон, велосипед ему до сих пор не нравится.
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