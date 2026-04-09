Что такое «фритты», и для чего они нужны на стекле автомобиля



На стекле практически каждого автомобиля имеется легко узнаваемая черная кайма из точек, вокруг лобового стекла. Точки могут иметь разный диаметр, однако они всегда расположены симметричным узором относительно друг к другу. Именно эти точки и называются «фритты». Далеко не каждый знает, зачем они вообще нужны на стекле автомобиля.


Фритты на стекле. |Фото: zr.ru.

 

Как правило, увидеть фритты можно на канте автомобильного стекла (переднего и заднего). Также они в большом количестве встречаются в том месте, рядом с которым в машине устанавливается зеркало заднего вида. Загадочный узор нужен вовсе не для красоты. Фритты выполняют исключительно утилитарную функцию, без удовлетворения которой эксплуатация транспортного средства была бы не такой удобной. В большинстве случаев фритты выглядят как точки одинакового (иногда разного) размера. Некоторые люди ошибочно полагают, что это какая-то краска.
Выполняют несколько функций. |Фото: avtolife73.ru.

 

Для нанесения черных точек на кант автомобильного стекла используется специальный керамический состав. После того, как фритты нанесены на стекло, удалить такую «краску» уже не представляется возможным. Наносятся они в первую очередь для того, чтобы защитить стекольный клей от негативного воздействия ультрафиолетового излучения, которое попадает на стекло вместе с солнечными лучами. Также шероховатая поверхность фриттов позволяет намного лучше удерживать стекольный герметик в местах стыка конструкции.
Могут быть очень разные. |Фото: antipriunil.ru.

 

Помимо этого, фритты выполняют и некоторые дополнительные функции.
В отдельных случаях они также используются для защиты водителя и пассажиров от прямых солнечных лучшей. Кроме того, керамический слой на канте стекла – это идеальный способ спрятать от потребительских глаз некоторые «технические несовершенства» конструкции, которые были бы неприятны глазу человека.
Могут быть разные. |Фото: foto-interiors.com.

 

Интересно то, что некоторые автомобильные компании делают фритты особенной формы. Встречаются квадратные, прямоугольные, ромбовидные и даже фритты в виде полосок. Делается такое главным образом в рекламных целях. Чтобы марка автомобиля была еще более узнаваемой на фоне конкурентов.

