5 популярных сегодня экологических концептов, которые имели советские аналоги

1. Коливинг

Между коливингом и коммунальной квартирой немало общего. /Фото: roob.in, tripster.ru

2. Каршеринг

Прокат автомобилей был и в СССР. /Фото: wikiрedia.org, auto.ru

3. Zero-waste

Кто бы мог подумать, что между современным эко-трендом и советскими автоматами для напитков окажется что-то общее. /Фото: sb.by

4. Раздельный сбор мусора

Сбор вторсырья был фишкой СССР, но её пользу весь мир понял годы спустя. /Фото: pictures.pibig.info, techinsider.ru

5. Ресайклинг

От советских коммисионок до современных секонд-хендов всего пару десятилетий. /Фото: lenta.ru, mk.ru