5 популярных сегодня экологических концептов, которые имели советские аналоги

Сегодня, когда человечество всё больше уделяет внимание экологическим проблемам планеты, обшество популяризует множество интересных концептов, связанных с тем же разумным потреблением. Вот только при этом многие из них считаются новаторскими, и совершенно напрасно. А всё потому, что целый ряд этих идей имели аналоги ещё в советские годы.
1. Коливинг
Между коливингом и коммунальной квартирой немало общего. /Фото: roob.in, tripster.ru
Коливинг представляте собой концепцию по совместному проживанию людей, которые близки друг с другом по духу, увлечениям или мировоззрению. Сама же жилая зона представляет собой сочетание личных секторов и общих для всех, причём каждая отличается комфортом. Однако в СССР была похожая тенденция в жилищном фонде - само собой, речь идёт о знаменитых коммуналках. Конечно, по комфорту и возможности подбора соседей советские комунальные квартиры сильно проигрывают сегодняшним коливингам, однако сам концепт компактного расселения для совместного проживания с целью экономии недвижимости и затрат людей на жильё новым точно назвать нельзя.
2. Каршеринг
Прокат автомобилей был и в СССР. /Фото: wikiрedia.org, auto.ru
Каршеринг как вариант краткосрочной аренды автомобилей вроде как появился в послевоенной Германии, а оттуда распространился по миру, став повсеместно популярным лишь в последние годы. А ведь в советские годы аналогичный опыт также был. Именовалась эта услуга «Прокатом автомобиля без водителя», а введена была еще в 1956 году. Машину можно было взять на несколько часов, а можно и на несколько месяцев.
3. Zero-waste
Кто бы мог подумать, что между современным эко-трендом и советскими автоматами для напитков окажется что-то общее. /Фото: sb.by
Данный концепт ратует за минимизацию использования бумажных и пластиковых изделий, причём самым ярким примером являются стаканчики для кофе - призывают приносить свою тару в кофейни, чтобы в них наливали заказанные напитки. А вот при СССР была похожая история: если вспомнить знаменитые автоматы с газировкой, где стояли исключительно стеклянные стаканы, а молоко на рынке покупали, прося разливать в собственные бидоны. Конечно, тогда причина таких привычек крылась в малой доступности пластиковых пакетов, однако сама традиция такого разумного использования тары была абсолютной нормой, и потомкам советских людей остаётся только поучиться.
4. Раздельный сбор мусора
Сбор вторсырья был фишкой СССР, но её пользу весь мир понял годы спустя. /Фото: pictures.pibig.info, techinsider.ru
Помимо каршеринга, Германию считают родиной сортировки мусора, которая была разработана около полувека назад. Но если посмотреть на советскую повседневность, даже более ранюю, то очевидно - в некотором роде раздельный сбор мусора наши отцы и дедушки воспринимали как неотъемлемую часть быта. Например, отделяли бумаги для сдачи в макулатуру, стеклотару также собирали отдельно и сдавали в соответствующие пункты приёма, аналогичная история была и металлоломом. И хотя советские граждане вряд ли делали всё это из заботы об экологии, однако фактически именно этим они и занимались.
5. Ресайклинг
От советских коммисионок до современных секонд-хендов всего пару десятилетий. /Фото: lenta.ru, mk.ru
Сегодня эко-активисты всё больше пропагандируют отказ от покупки новых вещей, если можно дать вторую жизнь старым - ведь люди выбрасывают одежду миллионами тонн, загрязняя планету. В СССР вещами тоже не разбрасывались: пусть причиной был дефицит, однако отходы такого рода советские люди действительно минимизировали. Причём в ход шли самые разные способы, как сохранить одежду подольше: многие донашивали за родителями и старшими братьями, немало вещей отдавали в комиссионки и оттуда же брали новые, отдельную одежду перешивали или делали из них новые совершенно новые предметы - например, пришедшие в негодность футболки или одеяла превращались в хенд-мейд коврики.
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