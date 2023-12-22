Разноцветье Гаваны: архитектурные изыски столицы Кубы

1. Куба – единственная социалистическая страна, избавленная от засилья безликих бетонных коробок

Гавана — один из красивейших городов планеты (Куба). | Фото: lostraveleros.com.

Гавана поражает своим разноцветьем и переплетением архитектурных стилей (Куба). | Фото: ngenespanol.com.

Яркое разнообразие столицы Кубы (La Habana Vieja). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.

Обилие ретро-автомобилей придают Гаване особую изюминку (La Habana Vieja, Куба).

2. Архитектурные изыски с испанским акцентом

Крепость Ла-Реаль-Фуэрса – старейший форт в Латинской Америке, построенный в середине XVI в. испанскими конкистадорами (Гавана, Куба). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.

Городская площадь Пласа-Вьеха в Старой Гаване служила рынком и плацом для муштры солдат (построена испанцами в колониальном средиземноморском стиле). | Фото: diariodecuba.com.

Даже сейчас можно увидеть дома, оформленные в мавританском стиле (La Habana Vieja, Куба).

Окна в домах зарешечивали, чтобы обеспечить естественное проветривание и безопасность жилища (La Habana Vieja, Куба). | Фото: passporterapp.com.

3. Гаванская архитектура в погоне за европейскими модными веяниями

Кафедральный собор Сан-Кристобаль – яркий пример колониального барокко (Гавана, Куба). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.

Красочные дома на бульваре Прадо (La Habana Vieja, Куба). | Фото: passporterapp.com.

Обилие декора и нарочитая парадность стали модным направлением спустя 100 лет после того, как этот стиль появился в Италии (Гавана, Куба).

4. Французское влияние в гаванскую архитектуру

Мавританские ажурные арки и античные колонны украшают дома в Старом городе (La Habana Vieja, Куба).

Некогда прекрасные балконы все еще напоминают о былом величии (Гавана, Куба). | Фото: viajesyfotografia.com.

Здание Большого театра Гаваны является впечатляющим образцом стиля барокко (La Habana Vieja, Куба). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.

5. Равнение на Америку

Главное здание страны, Капитолий, был построен в 1929 году (La Habana Vieja, Куба). | Фото: viajesyfotografia.com.

Крупнейший художественный музей Кубы стал национальной гордостью страны (La Habana Vieja). | Фото: viajesyfotografia.com.

Музей Революции сейчас размещен в бывшем президентском дворце, построенном после провозглашения независимости от Испании (La Habana Vieja, Куба). | Фото: viajesyfotografia.com.

6. Как социалистический выбор сказался на архитектуре и градостроительстве

Магазин в новом микрорайоне города и Школа изобразительных искусств, построенные в 1960-х годах по проекту кубинских архитекторов (Гавана, Куба).

Здание посольства СССР является ярким архитектурным сооружением, построенном в конструктивистском стиле (район Мирамар, Гавана).

Типовые многоквартирные жилые дома в пригороде Гаваны (Куба).

На главных улицах Старого города уже восстановлены фасады и произведена реконструкция большей части уникальнейших зданий (Гавана, Куба). | travelyesplease.com.

Старый город взят под охрану ЮНЕСКО, что позволит сохранить уникальное архитектурное наследие (La Habana Vieja, Куба).