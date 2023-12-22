Разноцветье Гаваны: архитектурные изыски столицы Кубы

При упоминании о достижениях в архитектуре в период социалистических преобразований, кроме как бетонные здания не приходят на ум. Несмотря на эксперименты и стремление архитекторов создавать что-то особенное, режим наложил свой отпечаток на эстетику большинства городов соцлагеря, кроме единственной республики, находящейся за океаном. Куба, точнее сказать, ее столица, может похвастаться необычным миром красок и разнообразием стиля.
1. Куба – единственная социалистическая страна, избавленная от засилья безликих бетонных коробок
Гавана — один из красивейших городов планеты (Куба). | Фото: lostraveleros.com.
Гавана поражает своим разноцветьем и переплетением архитектурных стилей (Куба). | Фото: ngenespanol.com.
Ни одну республику на всем постсоветском пространстве и даже европейские страны соцлагеря в период активного строительства коммунизма, не миновала участь быть застроенными безликими коробками из бетона, и неважно, были или это государственные учреждения или спальные районы. Да, случались некоторые отступления в виде величественного ампира, который так уважал Сталин, экспериментальные объекты в стиле брутализма или конструктивизма. Они хоть и выглядели монументально, а последние еще и грубовато, зато имели индивидуальность.
Яркое разнообразие столицы Кубы (La Habana Vieja). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.
Что греха таить, в годы строительства коммунизма на улицах городов и сел появлялись лишь однообразные объекты, которые никак не радовали глаз и не западали в душу. То ли сказывалась тотальная разруха после Второй мировой войны, то ли стремление к экономии, практичности и функционалу заставляло забывать о прекрасном, но факт остается неизменным фактом.
Обилие ретро-автомобилей придают Гаване особую изюминку (La Habana Vieja, Куба).
Единственная страна, которой удалось избежать засилье серости и максимальной простоты оказалась Куба, где до сих пор сохраняется социалистический строй, а вот на улицах городов можно увидеть удивительные образцы архитектуры, а на дорогах автомобили ...50-х годов прошлого века. Особенно примечательна в этом плане Гавана – столица социалистической республики, расположенной в Латинской Америке.
2. Архитектурные изыски с испанским акцентом
Крепость Ла-Реаль-Фуэрса – старейший форт в Латинской Америке, построенный в середине XVI в. испанскими конкистадорами (Гавана, Куба). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.
Городская площадь Пласа-Вьеха в Старой Гаване служила рынком и плацом для муштры солдат (построена испанцами в колониальном средиземноморском стиле). | Фото: diariodecuba.com.
Примечательно: Уже в названии небольшого островного государства, омываемого Атлантическим океаном, Карибским морем и Мексиканским заливом, заложена тяга к прекрасному. По версии ученых название «Куба» берет свое начало из древности, когда несколько клочков суши архипелага Больших Антильских островов заселяли коренные народы – индейцы. Если перевести из ныне мертвого языка таино, то слово «куба» имеет два значения – «прекрасное место» или же «место, где плодородная земля обильна».
Даже сейчас можно увидеть дома, оформленные в мавританском стиле (La Habana Vieja, Куба).
Авторы Novate.ru хотели бы напомнить, что европейцы, нагрянувшие в эти земли с легкой руки Христофора Колумба, появившегося на востоке архипелага в конце 1492 г., стали причиной кардинальных изменений в размеренной жизни индейцев. Испанский конкистадор Диего Веласкес де Куэльяр уже в 1511 г. захватил эти земли, с чего и началась новая история Кубы. Естественно, испанцы прихватили с собой все, включая, политические взгляды, государственное устройство, культуру, религию и архитектуру. Поскольку в XV веке в Испании мавританский стиль, трансформировавшись в средиземноморский, превратился чуть ли не в основное направление архитектуры, то и на Кубе начали строить подобные сооружения. Учитывая более жаркий и влажный климат в планировку и оформление некоторых архитектурных элементов были внесены значительные изменения.
Окна в домах зарешечивали, чтобы обеспечить естественное проветривание и безопасность жилища (La Habana Vieja, Куба). | Фото: passporterapp.com.
Как бы не прекрасно смотрелись открытые средиземноморские террасы, но в кубинских условиях пришлось поступиться в сторону практичности. Благодаря чему до сих пор в частных домах можно увидеть полузакрытые веранды (portales), которые стали излюбленным местом отдыха кубинцев на многие столетия. Помимо этого, на больших окнах появились решетки, которые позволяли открывать настежь окна, запуская влажный воздух внутрь помещений, без риска появления непрошенных гостей.
3. Гаванская архитектура в погоне за европейскими модными веяниями
Кафедральный собор Сан-Кристобаль – яркий пример колониального барокко (Гавана, Куба). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.
Поскольку европейцы всецело господствовали на кубинской земле, неудивительно, что они привносили модные акценты, присущие разным эпохам. Это сказалось в постепенном расширении и оформлении городских кварталов. На смену средиземноморскому стилю, точнее сказать к его дополнению (никто не сносил дома и не строил в новомодных стилях) пришло барокко, которым увлекались все без исключения европейские страны. Хотя роскошь, изысканность и величие здесь стали популярными спустя сотню лет, после зарождения стиля в Италии, тем не менее они настойчиво вошли в латиноамериканские реалии.
Красочные дома на бульваре Прадо (La Habana Vieja, Куба). | Фото: passporterapp.com.
Обилие декора и нарочитая парадность стали модным направлением спустя 100 лет после того, как этот стиль появился в Италии (Гавана, Куба).
Правда, от особой утонченности стиля мало что осталось, сказывалось отсутствие нужных материалов, ведь местным мастерам приходилось выворачиваться буквально наизнанку, чтобы найти замену тому или иному элементу, которые просто невозможно было сделать в этих условиях (полное отсутствие производства по добыче, переработке или созданию строительных материалов). Тем не менее на улицах Гаваны, в исторической ее части, можно увидеть здания с пышным убранством, вычурной лепниной, позолоченными барельефами и медальонами, маленькими балкончиками с балясинами и обилием декора. В этот период появляется мода на окрашивание фасадов в золотистый, розовый и голубой цвета, на обилие монументально-декоративных скульптур и гипсовых украшений (использовались преимущественно растительные мотивы).
4. Французское влияние в гаванскую архитектуру
Мавританские ажурные арки и античные колонны украшают дома в Старом городе (La Habana Vieja, Куба).
Некогда прекрасные балконы все еще напоминают о былом величии (Гавана, Куба). | Фото: viajesyfotografia.com.
Французы, в свое время осевшие на островах Гаити (соседи), также оказали немалое влияние на культуру и развитие архитектуры на Кубе. После восстания рабов, вспыхнувшего в 1791 г. (Гаитянская революция), большинство французов переселилось в Гавану, благодаря чему город не просто разрастался, он приобретал новые очертания.
Здание Большого театра Гаваны является впечатляющим образцом стиля барокко (La Habana Vieja, Куба). | Фото: viajandoporelmundomundial.com.
Особенно заметными были здания, построенные в неоклассическом стиле. Обилие массивных колонн, украшающих все эти сооружения было настолько впечатляющим, что вскоре столицу начали называть «городом колонн». Но такая красота была лишь в Гаити и для колонистов, прибывших на чужие земли. Местный же народ ютился на окраинах в жутких лачугах, но это совсем другая история.
5. Равнение на Америку
Главное здание страны, Капитолий, был построен в 1929 году (La Habana Vieja, Куба). | Фото: viajesyfotografia.com.
Крупнейший художественный музей Кубы стал национальной гордостью страны (La Habana Vieja). | Фото: viajesyfotografia.com.
В 1898 году, по окончании освободительной войны, Испания отказалась от своего влияния на ряд колоний, включая Кубу (не без прямого военного вмешательства США, конечно же). Это событие поспособствовало сближению Северной Америки и независимых от европейского колониального гнета стран, что не могло не сказаться на новых пристрастиях в архитектуре.
Музей Революции сейчас размещен в бывшем президентском дворце, построенном после провозглашения независимости от Испании (La Habana Vieja, Куба). | Фото: viajesyfotografia.com.
При активной поддержке Соединенных Штатов (крупные инвестиции) и привлечении американских архитекторов, в столице Кубы появились новые государственные учреждения и правительственные комплексы. Ярким примером нового веяния стало величественное задние Капитолия, ряд помпезных отелей (Hotel Nacional de Cuba) и казино. Но очередная Кубинская революция 1959 г. навсегда охладила пыл штатовских благодетелей, чья недвижимость и предприятия на территории страны были национализированы.
6. Как социалистический выбор сказался на архитектуре и градостроительстве
Магазин в новом микрорайоне города и Школа изобразительных искусств, построенные в 1960-х годах по проекту кубинских архитекторов (Гавана, Куба).
В ходе революции, которую возглавлял Фидель Кастро, был сброшен диктаторский режим ставленника, служившего больше главам североамериканских монополий, нежели своему народу. Поскольку новая власть решила идти по пути социалистического развития, правительство США ввело жесточайшие санкции на торговлю с Островом Свободы и любые другие отношения, что пагубно сказалось на всех отраслях хозяйствования и строительстве, в том числе. В этот сложный период власти СССР протянули руку помощи, что поспособствовало появлению новых архитектурных объектов как государственного значения, так и создания достойной инфраструктуры для простых граждан.
Здание посольства СССР является ярким архитектурным сооружением, построенном в конструктивистском стиле (район Мирамар, Гавана).
Стоит отметить, что новые здания, олицетворявшие дружбу двух стран, не могли не отражать стиль, присущий советской архитектуре. Не обошлось без гигантского небоскреба в стиле конструктивизма, который предназначался для Посольства СССР на Кубе. Монументальное здание, ярко выделяющиеся на горизонте самого престижного района Гаваны, по сегодняшний день считается культовым сооружением и узнаваемым символом столицы и всей республики. Несмотря на строгую геометрию, максимальную лаконичность и даже брутальность могущественный объект не выглядит унылым или заурядным, поэтом смело можно сказать, что советским архитекторам иногда позволялось выходить за рамки стандартов.
Типовые многоквартирные жилые дома в пригороде Гаваны (Куба).
Начиная с 1970-х на Кубе активно развивалось и жилищно-гражданское строительство, ведь нужно было избавляться от трущобных районов, появившихся задолго до этого времени вокруг крупных городов и сельских лачуг (боио). При этом обеспечить население детскими садиками, школами, больницами, культурными учреждениями и прочей инфраструктурой. В этом вопросе кубинцы уже руководствовались своим видением того, какими должны быть здания.
На главных улицах Старого города уже восстановлены фасады и произведена реконструкция большей части уникальнейших зданий (Гавана, Куба). | travelyesplease.com.
Старый город взят под охрану ЮНЕСКО, что позволит сохранить уникальное архитектурное наследие (La Habana Vieja, Куба).
А вот достояние европейских колонизаторов взяло под свою опеку ЮНЕСКО, объявившее в 1982 году Старый город Гаваны (La Habana Vieja) объектом Всемирного наследия. На данный момент идут реставрационные работы, частично (преимущественно на главных улицах) фасады приведены в порядок, а вот интерьеры нежилых старинных домов пока вызывают лишь тоску по былому величию и красоте.
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