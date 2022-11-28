Научно обоснованные способы быстрого избавления от лишнего веса

Лишний вес становится настоящей проблемой последнего десятилетия. Держать себя в форме, или же похудеть, очень сложно — против вас будет играть целая команда профессиональных маркетологов, фуд-стилистов и психологов. Продуктовые корпорации тратят миллионы долларов на исследования влияния цвета, размера, запаха упаковки. Обратите внимание на выкладку товара в супермаркете: вы оказываетесь в ловушке, как только переступаете порог магазина. По счастью, психологи обнаружили и несколько трюков, призванных помочь подавить навязанное чувство голода. Попробуйте использовать наши советы в качестве дополнительного средства — результат вас наверняка впечатлит.









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