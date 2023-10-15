Как из мешков с землей и глиной создать очаровательный домик на даче

Дом созданный по технологии earthbag.

Оригинальные дома, созданные из мешков с землей.

Такой маленький дом украсит любой дачный участок.







1. Планирование и создание чертежа

Правильно сделанный чертеж – залог удачного строительства.

2. Приготовление мешков с землей

Таким способом легко наполнять мешки почвосмесью.

Мешки с землей и глиной – главный строительный материал.

3. Создание фундамента

Углубление для фундамента.

Два ряда мешков будут служить фундаментом всему дому.

Обычный колышек и веревка помогут сделать идеальную окружность.

Колючая проволока служит отличным сцеплением между рядами.

Землю надо обязательно увлажнять.

4. Укладка мешков с землей

Укладывать мешки надо, сдвигая внутрь.

Надо контролировать горизонтальную точность укладки.

Мешки укладывать встык друг к другу и выравнивать.

Каждый ряд должен быть тщательно утрамбован.

Для передвижения и установки мешков используйте слайдер.

Мешки можно наполнять непосредственно на стене.

5. Создание дверного проема

Для оформления арки можно использовать автомобильную шину.

Чтобы потом получился козырек, вставляйте бревна или палки вокруг проема.

Установленная дверь домика.

6. Установка подпорных стенок – контрфорсов

Для укрепления всей конструкции строят контрфорсы.

Обязательно надо укрепить металлической сеткой и оштукатурить.

7. Оформление купола

Мешки надо укладывать так, чтобы образовался купол.

Можно выложить дерн или посадить низкорослые растения.