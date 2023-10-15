Как из мешков с землей и глиной создать очаровательный домик на даче

Дом созданный по технологии earthbag.
Чем дольше человек находится в безумном ритме городской жизни, тем сильнее ему хочется приблизиться к природе. Чего только не изобретают, чтобы хоть на некоторое время уединиться и перевести дух, насладиться тишиной и просто расслабиться. Это стремление и привело к возникновению очень оригинальной идеи, которая получила название earthbag – создание дома из мешков с землей. Об этом интересном строительстве и пойдет речь в нашей статье.
Оригинальные дома, созданные из мешков с землей.
Эта интересная технология строительства как нельзя лучше подойдет для создания детского домика или холодной кладовой для хранения овощей и заготовок, а может и винного погреба или сарая для животных. С его предназначением каждый определится сам, главное что на такое строительство много времени и денег не понадобится. И еще немаловажная сторона столь необычного созидания – он станет оригинальным украшением всего участка. Ведь его таинственный и сказочный вид будет главной изюминкой в оформлении вашего подворья.
Такой маленький дом украсит любой дачный участок.
Если вы все таки решились создать свой неповторимый и уютный уголок или украсить приусадебный участок чем-то неординарным, но при этом полезным и функциональным, то эти рекомендации вам непременно пригодятся.
Давайте рассмотрим главные этапы создания этого сказочного домика-хоббита
1. Планирование и создание чертежа
Правильно сделанный чертеж – залог удачного строительства.
Как и перед обычным строительством обязательно надо обозначить место, на котором будете созидать, решить какой высоты будет постройка, определить диаметр создаваемого купола, составить точный чертеж с указанием всех необходимых размеров. И только после этого начинать готовить площадку, где будет проходить строительство.
2. Приготовление мешков с землей
Таким способом легко наполнять мешки почвосмесью.
Сначала надо определиться с составом грунта. Можете использовать обычную землю или добавить в неё часть цемента или смешать глину и песок, но самое надежное и оптимальное решение – смесь глины (30-40%), песка и гравия. Если вы будете использовать только землю, то для практичности и удобства использования, ее нужно увлажнить.
Мешки с землей и глиной – главный строительный материал.
Затем надо запастись обычными полипропиленовыми мешками, которые перед наполнением нужно вывернуть, чтобы потом углы не выпирали. Готовую смесь в мешки надо засыпать в 2 приема – вначале поместите 30 % от нужного объема грунта, хорошенько утрамбовав, а потом добавьте оставшуюся часть почвосмеси так, чтобы до верха осталось 15 см и крепко завяжите. Для начала приготовьте мешки только для первых двух рядов, а остальные засыпайте уже на стенах, чтобы их потом высоко ее поднимать.
3. Создание фундамента
Углубление для фундамента.
Выбранный участок надо разметить, очистить от травы и другого мусора, выровнять. Внутри намеченного контура будущей постройки удалить слой земли, приблизительно 35-40 см, всю выбранную землю упакуйте в мешки, так как описано выше. Углубление обязательно нужно засыпать гравием на 25-30 см, который надо тщательно утрамбовать.
Два ряда мешков будут служить фундаментом всему дому.
Для первых двух рядов, которые будут служить фундаментом всей постройки, нужно обязательно добавлять цемент в почвосмесь!
Обычный колышек и веревка помогут сделать идеальную окружность.
Для создания правильного круга, непременно найдите центр площадки, потом используя деревянный или металлический кол и натянутую бечевку, очертите нужного радиуса окружность.
Колючая проволока служит отличным сцеплением между рядами.
Землю надо обязательно увлажнять.
Для того, чтобы избежать произвольного сдвигания мешков, нужно на них укладывать колючую поволоку и тщательно засыпать наружную сторону увлажненной землей.
4. Укладка мешков с землей
Укладывать мешки надо, сдвигая внутрь.
На фундамент продолжать укладывать наполненные мешки рядами с небольшим сдвигом внутрь. При этом обязательно проверять не только правильность круга, но и горизонтальную точность укладки.
Надо контролировать горизонтальную точность укладки.
Для этого достаточно установить длинный уровень на противоположные стены, а если такового нет, то можно использовать брус нужной длины, на котором установите имеющийся прибор измерения.
Мешки укладывать встык друг к другу и выравнивать.
Мешки надо плотно укладывать встык друг к другу, чтобы обеспечить прочность всей постройки до самого замыкания купола.
Каждый ряд должен быть тщательно утрамбован.
Каждый уложенный ряд надо обязательно тщательно утрамбовать и сравнивать выступающие части. Для этого используйте специальный утрамбовыватель, которым несколько раз надо проходить по кругу.
Для передвижения и установки мешков используйте слайдер.
Мешки можно наполнять непосредственно на стене.
Если нет возможности наполнять мешки смесью непосредственно на стене, то для установки его на нужное место можно использовать слайдеры. Мешок кладется на кусок железа, передвигается на нем к месту укладки, а потом аккуратно вытягивается из-под него.
5. Создание дверного проема
Для оформления арки можно использовать автомобильную шину.
В этом варианте создания дверного проема была использована автомобильная шина нужного диаметра. Для оформления арки надо установить шину на опоры и сверху очень плотно укладывать мешки в почвосмесь которых, добавлено больше глины.
Чтобы потом получился козырек, вставляйте бревна или палки вокруг проема.
Для оформления козырька во время кладки арки надо укладывать между мешками бревна или ножки старой мебели на нужном расстоянии. Часть древесины, которая будет находиться между мешками необходимо плотно обернуть пленкой, а выступающую половину обработать специальной пропиткой.
Установленная дверь домика.
Чтобы установить потом дверной блок, поместите специальные металлические Т-образные пластины между мешками на нужном расстоянии. В которых заранее надо просверлить отверствия для болтов, которыми будут прикреплена дверная коробка.
6. Установка подпорных стенок – контрфорсов
Для укрепления всей конструкции строят контрфорсы.
Не только для повышения устойчивости и прочности домика, но и для оригинальности оформления можно установить внешние подпорные стены, так называемые контрфорсы. Строятся они одновременно с оформлением арки и обязательно армируются. Для этого между рядами мешков прокладывается арматура и два ряда колючей проволоки, а сверху накладывается специальная гибкая металлическая сетка.
Обязательно надо укрепить металлической сеткой и оштукатурить.
Сами же мешки укладывают со смещением, чтобы по контрфорсам можно было подниматься на верх постройки. Потом их обязательно заштукатуривают, для избежания сползания и разрушения.
7. Оформление купола
Мешки надо укладывать так, чтобы образовался купол.
Когда стены сведены в купол, на него укладывают специальную пленку ПВХ или 5 мм черную пленку в три слоя.
Можно выложить дерн или посадить низкорослые растения.
Сверху укладывают не очень толстый слой глины, а потом засыпают плодородной землей, которую можно украсить дерном или высадить низкорослые стелющиеся цветы или траву.
Ваш домик готов!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии