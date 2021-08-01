«Тучи из стрел»: как работает древний многозарядный скорострельный арбалет Чо-Ко-Ну

Инженерный гений человека вдохновляет, озадачивает, а некоторых случаях и пугает. Так уже в III веке нашей эры в Китае для ведения боевых действий активно применялись «автоматические» арбалеты, способные делать несколько десятков выстрелов без необходимости совершать привычный «ритуал» перезарядки с натягиванием тетивы вручную или при помощи зарядного поручня, как это делали в Европе.
Как это работает. /Фото: yandex.ru.
В Китае было создано множество удивительных вещей, в том числе и тех, что использовались для ведения войны. Взять хотя бы многозарядный арбалет под названием Чо-Ко-Ну. Его главное отличие от традиционного европейского арбалета в том, что Чо-Ко-Ну способен делать множество выстрелов. Как правило, конструкция арбалета предусматривала использование боекомплекта в 10 болтов. Когда точно появилось это специфическое оружие – не известно.
Плод труда энтузиастов. /Фото: yandex.ru.
Интересный факт: изобретение и введение в использование многозарядного арбалета приписывается китайскому полководцу Чжугэ Лян, который жил с 181 по 234 год нашей эры. Впрочем, археологические данные оспаривают эту точку зрения. Дело в том, что в китайских захоронениях удавалось найти как целые арбалеты, так и их фрагменты, датируемые еще IV веком до н.э.
Стреляет очень быстро. /Фото: top2.ir.
Как бы то ни было, именно во времена Чжугэ Ляна арбалет Чо-Ко-Ну получил широчайшее распространение. Встречаются даже модификации, способные стрелять за раз двумя болтами! Главный секрет китайского оружия в том, что укладка боеприпаса в ложе, а также натягивание тетивы осуществляется одним единственным движением руки. Болты падают в ложе автоматически из специального магазина в верхней части конструкции арбалета. Все это позволяет добиться невероятной скорострельности. За 15 секунд можно выстрелить всеми 10 болтами!
Интересный факт: последний раз Чо-Ко-Ну массово применялся в 1894 году во время японо-китайской войны.
Также стоит посмотреть видеоматериал ниже. На нем запечатлена работа энтузиаста, который сделал, пускай и слабенький, но вполне действующий китайский многозарядный арбалет.
Видео
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