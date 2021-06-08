Зачем на кепках японских солдат Второй мировой войны такие длинные «уши»

Если посмотреть на японские кепки времен Второй мировой войны, то можно заметить, что у всех них есть вполне характерные «уши», висящие с нескольких сторон. Совершенно очевидно, что данный элемент одежды был придуман и введен в военную форму не просто так. Хотя бы уже потому, что характерен он в первую очередь для солдатских кепок.
Японские солдаты времен Второй мировой войны.
Основная кепка была вот такой. |Фото: forum.ww2.ru.
Еще до начала XX века Япония начала проводить экспансию на материк в Корею и Китай, в попытках расширить свои владения. Вторая мировая война для островного государства стала не только важнейшим этапом в борьбе за Тихий океан, но также и новой попыткой закрепиться на материке. К новой кампании японцы готовились весьма плотно и основательно, внимание были уделено даже таким «мелочам», как головные уборы солдат и сержантов. Речь идет, конечно же, про знаменитую японскую «ушаcтую» кепку.
Вот кепка для жарких условий. |Фото: nazya.com.
Для чего же японскому военному головному убору нужные такие «уши спаниеля»? На самом деле все достаточно просто. Дело в том, что еще во время первой военной кампании на материк, японское командование обратило внимание на то, что на «Большой земле» жарче, чем на островах. Кроме того, там был более высокий уровень влажности, а самое главное – обитало множество малоприятных и даже опасных насекомых, с которыми японцы не сталкивались у себя на родине.
Очень удобная. |Фото: aliexpress.ru.
Большая часть тела солдата была надежно защищена от воздействия природных факторов при помощи формы. Однако, была одна уязвимая область помимо лиц – это шея солдата. Практика войны на материке показала, что бойцы японской армии получают многочисленные солнечные ожоги, а также массово страдают от укусов насекомых. Это в том числе становилось причиной многочисленных болезней среди личного состава.
Собственно, для решения всех этих проблем к кепкам и стали приделывать четыре «уха», свисающих с затылка и ложащихся на шею бойца.
Даже под каской носится ушами вниз. ¦Фото: pinterest.co.uk.
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