Лекарства, которые всегда под рукой

Принципы лечения домашними лекарственными средствами переходят из поколения в поколение. Многие из них, безусловно, эффективностью похвастаться не могут, но всё же есть и те, которые помогут облегчить некоторые симптомы болезней и дискомфорт.



Предлагаю обзор 10 средств, которые есть во всех домах.



9. Оливковое масло от боли в ухе

8. Имбирь от менструальной боли

7. Скотч от бородавок

6. Лимоны против утренней тошноты

5. Чайный пакетик против ожога

4. Сахар от икоты

3. Яблоки от изжоги

2. Водка от неприятного запаха

1. Пищевая сода для отбеливания зубов

А вот и самая что ни на есть уважительная причина полакомиться шоколадкой, правда, непременно чёрной. Теобромин, который есть в большинстве лекарств от кашля, подавляет кашлевой рефлекс. Если вдруг будет мучить кашель, можно смело съесть одну-две (а то и 10) долек шоколада, он тоже поможет.Оливковое масло поможет быстро унять боль в ухе. Безусловно, оно не уничтожит инфекцию, но облегчить неприятные ощущения может. Для этого нужно закапать в ухо 3-4 капли тёплого оливкового масла и закрыть проход ватным шариком.Только женщины могут понять, какие неприятные ощущения их могут ожидать во время менструации. Некоторые переносят её легче, некоторые болезненней, но страдают все. Имбирь улучшает кровообращение, помогает страдают все. Имбирь улучшает кровообращение, помогает расслабить мышцы. Поэтому самый простой способ облегчить боль – выпить имбирный чай.Ничего хорошего в бородавках нет. Их, безусловно, можно прижечь жидким азотом, а можно удалить с помощью скотча. Для этого нужно небольшой кусочек скотча наклеить на бородавку на неделю, а потом снять и снова повторять до тех пор, пока она не исчезнет.Эффективно и безболезненно.Беременность – счастливая пора в жизни женщины, если бы не утренняя тошноста. Многие беременные не хотят принимать лекарства, поэтому в данном случае им поможет лимон, свежий запах которого помогает справиться с приступами.Самая распространённая бытовая травма – это ожог. Это происходит со всеми, несмотря на все меры предосторожности. А уж про боль от ожога и говорить не нужно, она ужасна, даже от самого небольшого. Унять боль поможет чайный пакетик.Икота нападает в самый неподходящий момент, и порой унять её просто невозможно. Все знают множество способов борьбы с ней, но на самом деле помогает только один – сахар.Яблоко в день, возможно, и не поможет избежать встречи с доктором, но вот изжогу победить оно точно может. В яблоках содержатся яблочная и винная кислоты, которые нейтрализуют желудочный сок. К тому же пектин – отличный источник клетчатки, которая абсорбирует кислоту и помогает пищеварению.Кто же не знает, что водка – это не просто напиток для застолий, это потрясающий многофункциональный продукт. Один из способов её применения – борьба с неприятным запахом ног. Особенно она хороша для тех, у кого аллергия на всевозможные готовые препараты. Во-первых, она убивает все бактерии, вызывающие неприятный запах. А во-вторых, она подсушивает кожу и не даёт им развиваться.Пищевая сода есть в каждом доме. У неё огромная сфера применения, в том числе и домашняя стоматология. Смешиваем соду с лимонным соком до получения кашицы и наносим на минуту-две на зубы. Вот улыбка уже белоснежней.