6 расхожих заблуждений о питьевой воде, в которые многие продолжают верить

Миф 1: полезна максимально очищенная вода

Не нужно очищать воду миллионом фильтров. / Фото: ferra.ru

Миф 2: налёт в чайнике оставляет только плохая вода из-под крана

/ Фото: tut.by Вода из крана часто пригодна для питья и не опасна./ Фото: tut.by

Миф 3: вода, которая доставляется в кулерах в учреждения и офисы, набирается из озер и прочих негрунтовых грязных вод

Артезианская вода действительно стоит копейки. / Фото: kristall-voda.ru

Миф 4: при недостатке железа можно просто пить воду и не принимать железо в БАДах

Слева - вода из дачной колонки с высоким содержанием железа. / Фото: burenie.by

Миф 5: любая минералочка полезна в любых количествах

Только не это!!! / Фото: periskop.su

Миф 6: дождевую воду можно пить

дождевую воду пить нельзя! Можно мыться ею на пленэре. / Фото: yandex.ru