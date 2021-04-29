6 расхожих заблуждений о питьевой воде, в которые многие продолжают верить

Вода - это жизнь. И источник здоровья. Здесь не поспоришь. Однако вокруг такого важного источника функционирования человеческого организма ходит в достаточной степени много мифов и заблуждений. Развеять их поможет данный материал.
Миф 1: полезна максимально очищенная вода
Не нужно очищать воду миллионом фильтров. / Фото: ferra.ru
В действительности вода - это субстанция, которая по своей природе богата различными микро- и макроэлементами. Поэтому для получения пользы от употребления питьевой воды важно чтобы был соблюдён баланс этих самых полезных элементов. А вот максимально очищенная многочисленными фильтрами вода едва ли не приравнивается в результате к дистиллированной (которая используется для медицинских целей - инъекций и т.п.). Такая вода не опасна, но на 100 % БЕСПОЛЕЗНА для человека. Поэтому примеси природных элементов в воде обязательно должны быть.
Интересный факт. Вода, полностью очищенная от примесей, не имеет вообще никакого вкуса. Если попробовать такую воду, от это воистину сюрреалистический опыт - рецепторы языка не испытывают вообще ничего, кроме температурных изменений.
Миф 2: налёт в чайнике оставляет только плохая вода из-под крана
Вода из крана часто пригодна для питья и не опасна. / Фото: tut.by
Налет в чайнике оставляют соли, которые в растворенном виде присутствуют в любой воде, даже очень хорошей и чистой, полностью пригодной для питья. Данный налёт - вариация нормы, а не опасное для здоровья человека отклонение, не позволяющее в чистом виде пить такую из-под крана воду. Раз в месяц кипятите в чайнике раствор лимонной кислоты для очистки чайника и продолжайте пить вашу воду из-под крана в том случае, если она ничем (типа хлорки и прочей химией) не пахнет.
Миф 3: вода, которая доставляется в кулерах в учреждения и офисы, набирается из озер и прочих негрунтовых грязных вод
Артезианская вода действительно стоит копейки. / Фото: kristall-voda.ru
Данный миф популярен среди поклонников всемирных заговоров и конспирологии. На самом деле, когда мы читаем на бутыли с водой, что она добыта из артезианского источника, нам кажется нечто более помпезное, чем есть на самом деле. Обычная дачная колонка, скважина которой пробита примерно на глубину 15-20 метров, уже доставляет нам артезианскую воду. Поэтому вода из артезианского источника действительно стоит дешево в силу очень простой и недорогостоящей её добычи. Не стоит считать, что низкая стоимость воды говорит о том, что ее добыли из грязных вод. К слову, в кране квартиры вашей покорной слуги (центр города областного центра Беларуси) течет именно артезианская вода. И она ничего не стоит. Так что цена на артезианскую воду в бутылях для кулеров - это практически только цена самой пластиковой бутыли. Заговоры ни при чём, и никто не будет медленно травим грязной водой.
Миф 4: при недостатке железа можно просто пить воду и не принимать железо в БАДах
Слева - вода из дачной колонки с высоким содержанием железа. / Фото: burenie.by
На самом деле в воде могут быть какие угодно примеси, но витамины и микро/макроэлементы в составе БАДов - это такие субстанции, которые усваиваются человеческим организмом только в определенных сочетаниях и соединениях. И если, к примеру, в вашей воде из дачной колонки много железа, это еще не означает, что оно будет усваиваться организмом корректно.
Миф 5: любая минералочка полезна в любых количествах
Только не это!!! / Фото: periskop.su
В действительности есть несколько разновидностей минеральной воды: лечебная, лечебно-столовая, столовая. Если вы не хотите навредить своему здоровью переизбытком солей, то нужно выбирать для частого употребления исключительно столовую минеральную воду (и то в количестве, не превышающем 1 чашку в 1-2 дня), поскольку лечебную и лечебно-столовую воду должен назначать врач в соответствии с вашей индивидуальной кислотностью желудка и в дозах, которые граничат столовыми ложками до или после еды курсом.
Миф 6: дождевую воду можно пить
дождевую воду пить нельзя! Можно мыться ею на пленэре. / Фото: yandex.ru
Дождевая вода не может быть достаточно чистой, чтобы считаться безопасной для питья, даже если вы собрали ее в девственном лесу, в экологически чистом крае. Такая вода все равно может содержать в себе возбудители и опасные примеси, поэтому нуждается в дополнительной качественной фильтрации, которую могут обеспечить только профессиональные системы. Без этого ее можно использовать только для бытовых нужд в хозяйстве, например для полива растений.
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